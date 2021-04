Hopp og sprett i hagen: Kvalitetssikre trampoliner

De fleste trampoliner som selges i Norge er såkalte lavpris-trampoliner. Men det kan lønne seg på flere måter å investere litt ekstra i en solid og trygg trampoline.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Utendørstrampoliner er i løpet av de siste årene nesten blitt et like vanlig syn i norske hager som paviljonger og hagetelt, til stor glede for både barn og voksne. Og det er ifølge Best-i-Test.nu flere fordeler med å installere trampoline i hagen:

Først og fremst er trampolinen et særdeles effektivt redskap for å trene barnets balanse. Til og med ettåringer som knapt har lært seg å stå oppreist, kan få økt balanseevne av å krabbe eller gå på en trampoline.

Dernest forbedrer trampolinen motorikken, kondisjonen og ikke minst muskelstyrken i hovedsakelig rygg og bein.

Trampoline-modellen Favoritt fra Berg ble nylig kåret til best i test og representerer den rette balansen mellom sikkerhet, holdbarhet og pris. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Berg

Sist, men ikke minst, er hopping på trampoline en utmerket aktivitet for både store og små til å forbrenne kalorier. Og det er nok unektelig lettere for mange av oss å finne lysten til å sprette omkring på en trampoline, sammenliknet med å skulle legge ut på en lengre joggetur.

Best i kvalitetstest 2021

I mars i år tok Best-i-Test.nu for seg åtte trampoliner. Prisen for beste trampoline 2021 gikk til modellen «Favoritt» fra det nederlandske selskapet Berg Toys. I sin begrunnelse oppsummeres vinneren med stikkordene høy byggekvalitet, smart design og utmerket sprett til en rimelig pris.



«Favoritt har en betydelig høyere ytelse enn «lavpris»-trampolinen Gillelej som selges hos Jysk. Denne forskjellen er naturlig, da det sannsynligvis ville vært umulig for Jysk og andre lavpriskjeder å selge trampoliner av høy kvalitet til den samme lave prisen uten å gå med tap», oppgir Best-i-Test.nu i sin begrunnelse.



Testvinneren fra Berg er tilgjengelig hos både Gardenstore og X-Life:



«Testvinneren Favoritt har åpenbart en høyere pris, men blir i gjennomsnitt billigere på noen års sikt. Hvis du har tenkt til å bruke trampolinen over mange år, kan det være verdt å betale mer nå for å spare penger i det lange løp. Da får du i tillegg Favoritts overlegne sprett og sikkerhet på kjøpet», lyder det videre i begrunnelsen.

Beste budsjettvalg 2021

På en solid annenplass i kåringen – og den beste i budsjettklassen – ble Jumpmaster 4,3 m. Den beskrives som en trampoline i øvre budsjettklasse, men med en byggekvalitet i mellomklassen. Den får tommel opp for god sprett, god byggekvalitet og sikkerhet, selvlukkende beskyttelsesnett og lang garanti på rammen.

«Spretten er middels hard, spenstig og muliggjør høye hopp, i hvert fall for personer som veier over 20 kg. Kantbeskyttelsen er av god kvalitet med riktig så gode materialer i forhold til prislappen. De bør tåle vær og vind over flere år», lyder det i begrunnelsen fra Best-i-Test.nu.

Modellen kommer i grønn og grå utgave:

Trampolinen får tommelen ned for enkelte dårlige sveiseskjøter som på sikt kan øke faren for rustdannelse. Dette vil kunne redusere rammens levetid.



«Samtidig har rammen en garanti på hele 10 år. Så hvis du tar vare på kvitteringen, trenger du ikke uroe deg», konkluderes det.

Derfor bør du handle trampoline hos nettbutikk Det er flere grunner til at det er bedre å handle store gjenstander som trampoliner via nett. For det første finner du enklere kvalitetstrampoliner som det ellers kan være vanskelig å finne i fysiske butikklokaler. Dermed har du enkelt tilgang til trampoliner som sikrer høy grad av sikkerhet, holdbarhet og funksjonalitet.

En annen fordel er at prisen ofte inkluderer levering hjem til deg (eller i det minste til grensen på tomten din). En solid trampoline som alene kan veie mer enn 100 kilo, samt nett og stige i tillegg, kan være besværlig å få fraktet hjem fra butikken på egenhånd. Fraktmuligheten skal med andre ord ikke kimses av.

Sist, men ikke minst, er det ikke til å komme fra at nettbutikker ofte har varer til langt hyggeligere priser enn fysiske forhandlere ettersom de blant annet har lave eller ingen kostnader tilknyttet egne lokaler.

Kvalitet gir mer for pengene

I forbindelse med den førnevnte testen, skriver Best-i-Test.nu at resultatet av testen viser at den totale kostnaden for en trampoline med høy prislapp faktisk kan være lavere etter noen års bruk sammenlignet med en billigere modell.

Jumpmaster 4,3 m er dyrere enn de fleste budsjettmodeller, men har samtidig en kvalitet og ytelse som forsvarer prislappen. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: X-Life.no

Årsaken til dette er at kvalitetstrampoliner har langt bedre varighet slik at det blir mindre nødvendig å bruke penger på reservedeler underveis. Blant annet er sikkerhetsnettet en kostbar reservedel som ofte kan koste halvparten av det man betaler for selve trampolinen.

Det er særlig glidelåsene som kan være skjøre. Sikkerhetsnett på billigere trampoliner har en tendens til å kun vare ett år før de så må skiftes ut av hensyn til sikkerheten.

Rektangulær, oval eller rund?

Det er flere ulike trampoliner med ulik utforming ute på markedet, der hver fasong har sine egne fordeler. Samtidig du bør ta hensyn til huslige arrangementer og tilgjengelig plass i hagen før du gjør ditt endelige valg og klikker på «Bestill»-knappen.

Den klassiske runde trampolinen er et populært valg av flere årsaker. Den runde fasongen gjør at disse ofte er rimeligere i pris, i tillegg er den solide konstruksjonen meget trygg. Her lander du automatisk i midten av trampolinen som følge av jevnt spente fjæring. Dermed kan du trygt foreta høye hopp.

Når det kommer til trampoliner med oval form, så får du her en langstrakt flate å hoppe på, noe som i sin tur gjør det enklere å kontrollere hoppingen. Også her sørger den solide, runde fasongen for at man lander trygt i midten.

For mer profesjonelle hoppere, er rektangulære trampoliner med sin langstrakte overflate vel verdt å vurdere. De gir deg mer kontroll over hoppene, og er dermed ideelle til å øve på kule triks og sprett. I tillegg gjør den rektangulære formen at trampolinen er som skapt for plassering ute i hagen.

