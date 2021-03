Vårens sprekeste løpesko-nyheter til dame og herre

Våren er her og det betyr spennende nyheter på løpeskofronten. Løp sommeren i møte med nye løpesko fra kjente merker som Hoka, The North Face og Nike.

Snøen er på full retrett, dagene blir stadig lenger og gradestokken kryper stadig lenger oppover for hver dag som går. Det er med andre ord duket for årets utendørssesong for løpeglade uansett alder og form, og da er viktig å ha solide sko på beina.

Vi har plukket noen av de mest spennende nyhetene på løpeskofronten for deg som går med planer om at 2021 skal bli ditt store løpeår med nye personlige rekorder og økt kondisjonsnivå:

Her snakker vi ny og oppgradert utgave av Hoka One Ones raskeste langdistansesko, der både såle og overdel har fått ny utforming. Skoen sitter enda bedre på foten takket være oppgradert passform og overdel, i tillegg er den langt mer slitesterk. Legg til karbonplaten og det nye gummibelagte lavprofil-skummet og du får en sko som overgår forgjengeren både når det gjelder trening og konkurranser.

Dameutgaven av Carbon X fra Hoka One One får du kjøpt hos Anton Sport her. . Herremodellen finner du her.

The North Face Flight VECTIV. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: The North Face

Denne løpesko-nyheten er designet for å gi deg optimal uttelling når du løper på stier og gjennom ulendt terreng. Modellen er utstyrt med 3D-støpt hælkappe for presis passform og forsterkede tåhetter, samt slitesterk og responsiv TPE-fotseng. 3D karbonfiberplate under foten gir deg både fremdrift og stabilitet i flere retninger, mens 3,5 millimeters gummiknotter sørger for et robust og trygt grep på alle typer underlag.

Dameutgaven av Flight VECTIV fra The North Face fås kjøpt hos Anton Sport. Herremodellen finner du her.

Utmerket alternativ for en maksdempet sko beregnet for løp på asfalt og grus. Den meget komfortable skoen gir god støtte for løpere med middels pronasjon. Bondi SR er dessuten en populær fritids-og jobbsko, et ypperlig valg for hyppige og lange turer med mindre belastning. Skoen er ellers midt i blinken for de som jobber på harde underlag, og trenger en sko med veldig god demping. Velg mellom sort og hvit farge.

Bondi SR fra Hoka One One får du kjøpt hos Anton Sport her. Herremodellen finner du her.

Hoka Clifton 7 Klæbo Edition: Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Hoka

Clifton 7 er modellen for deg som ønsker en god treningssko på korte eller lange løpeturer på fastere underlag. Hokas bestselgende modell er her i sin syvende utgave, og det markeres med en modell som bærer langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbos eget design. Den myke mellomsålen gir solid støtdemping, kombinert med god beskyttelse og komfort. Redesignet hælparti gir på sin side økt stabilitet og komfort.

Clifton 7 Klæbo Edition fra Hoka One One fås kjøpt hos Anton Sport her. Damemodellen finner du her.

Denne modellen fra The North Face er designet med tanke på å maksimere energi på sti og terreng. Infinite er den den perfekte balansen mellom respons og beskyttelse laget for ultra-distanser. Skoen er svært holdbar, mens 6 millimeters dropp fra tå til hæl skyver deg til neste steg. Gummiknottene på sålen gir deg optimalt grep på ulent og sleipt underlag.

Infinite VECTIV fra The North Face fås kjøpt hos Anton Sport. Damemodellen finner du her.

ON Cloudultra: Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: ON

Lettvektige Cloudultra er en prisvinnende myk og dempet løpesko som er designet for løping i alle typer terreng takket være blant annet Missiongrip-yttersåle og pustende mesh-overdel. To lag Helion-skum er satt sammen med to lag CloudTec-skum og gir deg solid demping og komfort i forbindelse med langdistanse terrengløp.

Cloudultra fra Run on clouds får du kjøpt hos Anton Sport her. Damemodellen finner du her.

Den populære løpeskoen Nike React Infinity Run Flyknit til dame har fått en oppdatering. Denne utgaven gjør at overdelen puster enda bedre og er enda mer slitesterk enn 2020-modellen. Kombinasjonen av et tykt skum som sitter nære mellomsålen betyr at du får en veldig god kombinasjon av god demping og responsive steg i løpingen. Velg mellom tre ulike fargevarianter.

React Infinity Run Flyknit 2 fra Nike får du kjøpt hos Anton Sport her. Herremodellen i to ulike fargevarianter finner du her.

Hoka Rocket X: Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Hoka

Dette er Hokas letteste løpesko, designet for hurtige, kortere distanser og halvmaraton. Unisex-skoen er blant annet designet med strategisk plasserte gummisoner for lett vekt, pustende mesh-overdel og aggressiv Meta-Rocker for høyt tempo og akselerasjon. Velg mellom rød og blå farge.

Rocket X fra Hoka One One fås kjøpt hos Anton Sport her.

Fargerik løpesko med mykere Gel-teknologi i hælen for å gi super støtdemping som i sin tur reduserer belastningen på føttene, samtidig som Flytefoam Propel-teknologien i mellomsålen gir god komfort. Skoen er lett i vekt, har lang levetid og er en ypperlig ytelsessko uavhengig om du er fersk eller erfaren løper.

Gel-Nimbus 23 fra Asics får du kjøpt hos Get Inspired her.

Hoka Speedgoat 4 GTX: Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Hoka

Denne fjerde utgaven av modellen som er ment for løp i teknisk terreng, kommer med et GoreTEX-membran rundt innsiden av skoen som gjør den fullstendig vanntett. Mesh-overdelen er både pustende, vannavstøtende og robust. Bred såle og romslig tåboks sørger for komfortabel og stabil løpesko som leverer i terrenget.

Speedgoat 4 GTX fra Hoka One One får du kjøpt hos Anton Sport her. Damemodellen finner du her.

Asics GT-2000 9: Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Get Inspired

Løpesko fra Asics som sørger for førsteklasses komfort og solid stabilitet under løpeturen. Kombinasjonen GEL-teknologi og en mykere del av skum i hælen gir forbedret støtdemping. Overdelen har et lett konstruert nett som gir bedre luftsirkulasjon.

GT-2000 9 fra Asics får du kjøpt hos Get Inspired her.

Dette er modellen for deg som ønsker en raskere, lettere og mer responsiv modell for hurtige løp. Når du løper med Rincon 2 føles det nesten som at skoen forsvinner under deg på grunn av den faste passformen, lette vekten og den gode dempingen.

Rincon 2 fra Hoka One One får du kjøpt hos Anton Sport her. Herremodellen finner du her.

Nike Air Zoom Vomero 15: Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Get Inspired

Dette er skoen for deg som vil ha en slitesterk sko med godt grep og god demping. Nike Air Zoom Vomero 15 tar responsiv demping til et helt nytt nivå, med oppdatert yttersåle med hælklemme som holder foten sikker slik at du takler enhver løpetur. Skoen gir deg solid demping og raske, smidige steg underveis på løpeturen.

Air Zoom Vomero 15 fra Nike får du kjøpt hos Get Inspired her. Herremodellen finner du her hos Anton Sport.