Hos Naardic tilbyr personlig trener Annema Refsnes interaktiv hjemmetrening. – Våre medlemmer trener 30% mer enn hva som er vanlig på treningssenter, forteller gründeren.

Treningsselskapet Naardic satser utelukkende på interaktive, direktesendte timer der du kan se treneren og treneren kan se deg. Konseptet ble første gang beskrevet av personlig trener og gründer Annema Refsnes som er en av landets mest respekterte personlige trenere (PT).



– Jeg ønsket mer interaktivitet ved trening over nett, da live-sendinger på Facebook, Instagram og YouTube kun gir deltakere mulighet å sende chats og emojis underveis i økten, forteller Refsnes til ABC Brand Studio.

– Jeg ville se deltakerne mine og gi de direkte tilbakemeldinger som om de var i PT-studio hos meg. Da jeg luftet tanker om dette med mannen min, Arnulf Refsnes som jobber med it-utvikling, begynte ballen å rulle.

Interaktive treninger betyr at de er direktesendte der treneren ser deg og du ser treneren. Klikk på bildet for å se de ulike medlemskapene hos Naardic. Foto: Naardic

Et halvt år senere har Naardic over 3000 medlemmer. Over halvparten av disse er medlemmer som kommer via store firmaer som Schibsted, Crayon og Tine som har kjøpt medlemskap til de ansatte.



– Vi ser at våre medlemmer trener 30 prosent mer enn hva som er vanlig på treningssenter. Det kommer nok av at «dørstokkmila» oppleves som kortere, mener Refsnes.

Kraftig redusert «dørstokkmil»

På spørsmål om hvem som utgjør målgruppen, svarer Refsnes at de ønsker å nå ut til alle.



– Unge, voksne, gamle, gravide, familier – fra utrente til topptrente. Derfor tilbyr vi et stort og variert tilbud av timer fra morgen til kveld.

– Hvilke fordeler vil du trekke frem ved å trene online med interaktive timer?

– Det med at «dørstokkmila» nesten ikke eksisterer. Medlemmene trenger ikke bruke tid på å kjøre eller komme seg til et senter. De kan trene med barna til stede, sammen med partner eller venner. Mange har fortalt at de liker at barna ser at trening er noe som skjer hjemme og er en del av hverdagen.

VIDEO: I Naardics videobibliotek finner du flere smakebiter på ulike treningstimer som tilbys. I denne videoen veileder Annema Refsnes deg gjennom hvordan du kan gjøre en kort oppvarming

Medlemmer over hele verden

Ettersom timene er interaktive, og medlemmene kan velge at instruktørene ser dem, gjør det også treningen mer personlig, trygg og effektiv, melder Refsnes.



– Vi har også fått tilbakemeldinger på at mange kjører flere økter per dag fordi vi har så stort og variert utvalg av timer. Muligheten for å komme i god form er altså enkelt med oss.

Den populære treningsprofilen Yngvar Andersen er blant de som sammen med Refsnes står bak Naardic. Han er kjent for å alltid få en til å yte det siste lille ekstra. Klikk på bildet for å se oversikten over de ulike medlemskapene hos Naardic. Foto: Naardic

Hun mener det beste med nettbasert trening er at du kan bli med uansett hvor du måtte befinne deg i verden. Noe som jo kan være greit å vite når vi kan begynne å reise land og strand igjen.

– Vi har nå medlemmer over alt i verden, og har foreløpig trenere basert i Sør-Afrika og Israel, men snart Tyskland, USA og England. Vi har flere engelskspråklige timer hver dag.

Hos Naardic kan du velge mellom tre ulike medlemskap, samtlige med 14 dagers prøveperiode. Og du blir ikke trukket før perioden er over. Dersom du velger å si opp medlemskapet før perioden er over, vil du ikke ble trukket på det registrerte betalingskortet.

1 års medlemskap koster 4788 kroner – hvilket tilsvarer 399 kroner i måneden. Du får ubegrenset trening med fritt valg av trenere, timer og tidspunkt. I tillegg inkluderer avtalen en utstyrspakke med en verdi på 2000 kroner som inkluderer yogamatte, pilatesball, treningsstrikker, miniband, hoppetau og to yoga-blokker.

Dette trenger du for å delta

Når det gjelder å melde seg inn i Naardic, spiller det absolutt ingen rolle om du er i ditt livs beste form eller kjenner på at det er år og dag siden sist du gjorde et aktivt forsøk på trening. Hos Naardic finner du blant annet korte pausegym-økter på 5 minutter som alle kan gjøre, økter for nybegynnere, for 60+, for gravide og for de i barsel.

Annema Refsnes er sertifisert Kettlebell-instruktør og kombinerer tunge øvelser med lekne kroppsvekt-bevegelser. Alle timene har øvelser på forskjellige nivåer slik at man kan være med uansett form. Foto: Naardic

– Vi tilbyr timer for de som vil løpe, ro eller danse, for de som vil kjøre harde HIIT-økter og de som bare vil stretche, for de som vil gjøre yoga og for de som vil løfte tungt. Dersom du ønsker å lære mer om trening, kosthold og kroppen har vi ukentlige Naardic Talks med Norges beste foredragsholdere.

Et spørsmål mange nok stiller seg når det kommer til trening utenfor det tradisjonelle treningslokalet, er hva som kreves av utstyr for å kunne delta. Refsnes forteller at det først og fremst er viktig å ha teknikken på plass.



– Du trenger en Mac, PC, nettbrett eller mobil med kamera som minimum. I tillegg må du ha internett og plass til en treningsmatte foran slik at treneren ser deg både stående og liggende på matten dersom du vil ha kamera på.

Hun forklarer videre at du vil få informasjon på alle timene om du behøver noe utstyr til den aktuelle timen.

– På de aller fleste timene trenger du ikke noe ekstra utstyr for å bli med på en time. Har du ikke tredemølle, kan du for eksempel bli med på timen ute med treneren på øret.

«Som å ha en personlig trener hjemme i stua»

En treningstime hos Naardic gjennomføres ved at du melder deg på via nettsiden og så kan du trykke deg inn i «treningsrommet» 10 minutter før økten starter. Det anbefales at du bruker en Mac eller PC slik at skjermen blir så stor som mulig – det aller beste er om du kobler deg opp til din TV slik at du ser treneren på storskjerm.



– Hver enkelt velger om de ønsker at treneren skal se deg eller ikke. Dersom du ønsker veiledning og få tilbakemelding, er det lurt å la kamera stå på. Deretter foregår timene på akkurat samme måte som en treningstime ellers, forklarer Refsnes.

Eksplosjonssikker yogaball som er velegnet for trygg trening uansett øvelse. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Tights.no

Noen av timene gjøres med utstyr som vekter, strikker eller kettlebells, men hun undestreker at svært mange timer gjennomføres kun med din egen kroppsvekt.



– «Det føles som å ha en personlig trener hjemme i stua!» er en hyggelig tilbakemelding vi ofte får.

Timene gjennomføres på direkten. Så når treningstimen starter, blir den automatisk lukket. Dermed kan du ikke hoppe inn underveis og begynne fra starten.

– Det beste er å logge seg på noen minutter før timen starter. Dette er slik at alle har fått sjekket at de både ser og hører treneren godt, og for at det ikke skal bli forstyrrelser med slikt når timen er godt i gang. Rekker du ikke timen, har vi et videobibliotek med timer du kan følge når det passer deg, eller du kan bli med på en av våre andre timer den dagen.

