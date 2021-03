Yngvar Andersen om trening på nett: – Mange trener dobbelt så mye som før

Hele Norges personlige trener Yngvar Andersen er blant profilene om inviterer til interaktivt treningsstudio: – Med Naardic senker vi virkelig terskelen maksimalt for å gjøre god trening tilgjengelig for flest mulig.

Treningsekspert og motivator Yngvar Andersen har 20 års erfaring og er landets kanskje mest kjente treningsprofil, blant annet fra NRK-programmet «Puls». Han er også en av gründerne som står bak treningsselskapet Naardic, som siden lanseringen i august 2020 har sust opp til å bli Norges største nettbaserte treningsstudio.

Her er stikkordet interaktiv hjemmetrening. Det vil si at timene er direktesendte og interaktive, der treneren ser deg og du ser treneren, og noen av de andre deltagerne. Dermed blir man en gruppe som trener sammen og motiverer hverandre.

– Mange sier de trener dobbelt så mye som før, rett og slett fordi det tar mindre tid. Det tar bare den tiden det tar, og så er det ingen tid tapt på transport til og fra treningsstudio, sier Andersen til ABC Brand Studio.

Hos Yngvar Andersen er aldri en time helt lik den forrige, men han tilpasser øvelsene slik at alle kan være med uansett form.

Han forteller at han opplever at mange også sier de har blitt med på timer de ikke tør stille opp på i den tidligere normale settingen på treningssenteret.

– Et typisk eksempel er en stiv person som trenger yoga, men som ikke orker å ligge ved siden av mange slangemennesker. Her må jeg understreke at dette ikke er reelt, men for mange føles det slik. Og i litt dunkel belysning hjemme på stuegulvet går første timen som en lek.

Luksus med personlig trener i stua

Konseptet Naardic ble første gang beskrevet av personlig trener og gründer Annema Refsnes som er en av våre mest respekterte personlige trenere. Personlig trening (PT) med en kjent trener er en luksus få har anledning til å benytte seg av. Med Naardic kan du få opplevelsen av personlig trening der du måtte befinne deg, til en pris som ikke skremmer lommeboka på flukt.

Basert på de entusiastiske tilbakemeldingene han får fra medlemmene, er ikke Yngvar Andersen i tvil om at det kjennes mer personlig å ha gruppetimer på nettet sammenliknet med et fysisk rom.

– Mange trekker frem luksusen ved å få PT-en hjem til kjøkkenet, stua eller garasjen så ofte man vil til alle mulige tider. I tillegg hører jeg ofte at mange føler de blir overraskende godt sett, både når det kommer til pushing, veiledning og alternative øvelser, forteller Andersen.

– Og så er det mange som sier de føler de får et vanvittig godt tilbud for 350 kroner i måneden om man binder for ett år, fortsetter han.

I Naardics videobibliotek finner du flere smakebiter på ulike treningstimer som tilbys. I denne videoen veileder Annema Refsnes deg gjennom hvordan du kan gjøre en kort oppvarming

Hos Naardic kan du velge mellom tre ulike medlemskap, samtlige med 14 dagers prøveperiode, og du blir ikke trukket før perioden er over. Dersom du velger å si opp medlemskapet før perioden er over, vil du ikke ble trukket på det registrerte betalingskortet.

Ett års medlemskap koster 4788 kroner – hvilket tilsvarer 399 kroner i måneden. Du får ubegrenset trening med fritt valg av trenere, timer og tidspunkt. I tillegg inkluderer avtalen en utstyrspakke med en verdi på 2000 kroner som inkluderer yogamatte, pilatesball, treningsstrikker, miniband, hoppetau og to yoga-blokker.

– Gjør god trening tilgjengelig for flest mulig

Naardic har i snitt 20-25 treningstimer hver eneste dag, 7 dager i uka. Vi spurte treningsguruen Yngvar Andersen om hvilke timer han selv vil trekke frem som midt i blinken for de som er ukjent med konseptet nettbasert trening.

– Vi er nå på 30 ulike timer daglig i ukedagene. Her er det rett og slett alt fra 5 minutters pausegym som er kjempepopulært, til knallharde HIIT-økter, dansetimer, yoga, barsel, roing, løping og kampsport. Hva som egner seg best, vil nok rett å slett ha med å gjøre hva man i utgangspunktet liker best eller eventuelt misliker minst.

Interaktive treninger betyr at de er direktesendte der treneren ser deg og du ser treneren. Foto: Naardic

Dørstokkmila er et uttrykk som brukes for den avstanden du føler du må gå før du i det hele tatt er ute av huset som følge av mangel på motivasjon. Uttrykket brukes ofte for å beskrive hvor vanskelig vi kan synes det er å gå på trening, for eksempel etter jobb.

Andersen forklarer dørstokkmila med at det helt enkelt skyldes at vi er programmert til å spare på kreftene når vi kan.

– Det er unaturlig å trene når vi ikke må. Derfor synes jeg det er veldig viktig å få folk til å unngå å føle skyld og skam når man ikke får til dette. Vi vet godt at trening er usedvanlig bra, men det er vrient å få til. Men når man får det til – for det er jo mulig – så mener jeg man bør være ekstra fornøyd med seg selv. Med Naardic senker vi virkelig terskelen maksimalt for å gjøre god trening tilgjengelig for flest mulig.

– Gjør det på enkleste vis

Yngvar Andersen er en av flere dyktige trenere som holder interaktive timer. På Naardics hjemmesider kan vi blant annet lese at han gir effektive og morsomme sirkeløkter som vil gjøre deg sterkere og raskere på kort tid. Øvelsene tilpasses slik at alle kan være med uansett form.

Vi spurte treningsprofilen hva som bør prioriteres først når man skal ta tak i egen trening – styrketrening eller kondisjon?

– Helt enkelt tenker jeg slik: Det aller viktigste er å bygge gode vaner. Liker man bedre – eventuelt misliker mindre – styrke, kondisjon, yoga eller andre ting, så gjør det på enkleste vis for deg selv til vanen er etablert. Da er det mye lettere å tenke optimale opplegg som inneholder styrke, kondisjon og bevegelighet.

– Hvor viktig er det å huske på oppvarming og nedtrapping?

– Man opplever treningen på en bedre måte, man presterer bedre og man minsker risikoen for skader. Og det blir hakket viktigere for hvert år som går etter 35.

Stadig viktigere med trening

47 lys har Yngvar Andersen kunnet blåse ut på sin ferskeste bursdagskake. Selv synes han det er blitt litt viktigere med trening nå enn for 10-15 år siden.

– Slik vil det fortsette i årene fremover. Aktivitet er viktig både i barnehagen og på gamlehjemmet. Men forskjellen på å være fysisk aktiv eller ikke øker med årene. Altså er det stadig viktigere.

– Noen tenker kanskje at det er for sent å komme i gang med trening dersom man nærmer seg eller har passert 60 år. Hva vil du si til de som tenker den tanken?

– Et godt svar på dette er at man har sett i studier at 90-åringer har like stor fremgang som 20-åringer når man setter i gang med trening. Når man vet dette, er det lite å lure på når man er 60, 70 eller 80, avslutter han med et stort smil.

