Ski-VM 2021 i Oberstdorf: Her er kolleksjonen fra Dæhlie

Nå er årets VM-kolleksjon fra Dæhlie her, med tydelig inspirasjon fra tidligere generasjoners langrennsutøvere.

VM i Nordiske Grener i Oberstdorf er i gang og i år er de norske utøverne kledd i Dæhlie. Kolleksjonen, som du nå kan kjøpe hos Milslukern, er inspirert av gamle, praktiske langrennsklær som anorak og knickers. Designerne hos Dæhlie har gitt klærne en moderne vri og samtidig videreutviklet den tekniske langrennsbekledningen de allerede er kjent for.

Jacket Sprint langrennsjakke

Jacket Sprint passer perfekt til skiturer med høy intensitet. Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Dæhlie

Jacket Sprint er en lett langrennsjakke ment for trening med høy intensitet. Med sin stripete struktur i det mest tekniske softshell-materialet langrennsjakker kan by på, vil du oppleve fantastisk bevegelighet og en jakke som tørker raskere enn andre softshelljakker.

Dæhlie ski-VM 2021 Jacket Sprint dame Vind- og vannavvisende softshell gir god beskyttelse. Stretchpaneler med børstet innside øverst på ryggen og under ermene for best mulig bevegelighet og ventilasjon. Kjøp her 2299 kr Milslukern

Dæhlie ski-VM 2021 Jacket Sprint herre Vind- og vannavvisende softshell gir god beskyttelse. Stretchpaneler med børstet innside øverst på ryggen og under ermene for best mulig bevegelighet og ventilasjon. Kjøp her 2299 kr Milslukern

Anorakk og knickers til seierspallen

Dæhlie har her designet en kolleksjon verdig en seierspall, med inspirasjon hentet fra det særnorske skiantrekket med anorakk og knickers.

Emil Iversen i Anorak Oberstdorf. Klikk på bildet for å gå til produktet. Foto: Dæhlie

Anorak Oberstdorf er en tykk og varm dunanorakk ment for daglig bruk på kalde dager. Jakken har, i stedet for ordinære dunkanaler, et moderne og sømløst mønster.

Bionic Finish Eco-teknologi på stoffets overflate sørger for at lett regn og sludd preller av.

For deg som elsker å bevege deg ute i naturen med eller uten ski på beina, er den tekniske anorakken og knickersen - Kollen - et godt valg.

Dette er en lett softshelljakke med god stretch og hele 10.000 millimeter vannsøyle som gjør at du holder deg tørr når det regner eller snør.

Dæhlie ski-VM 2021 Anorakk og knickers:

Oberstdorf-lue og knickers-sokker

Det hjelper ikke med en tykk og god dunanorakk om du fryser på tærne eller hodet. Så Dæhlie har selvfølgelig også laget en egen lue og sokker ment for knickers til årets ski-VM.

Hat Oberstdorf er en strikket lue ment for trening og fritid på kalde dager. Det er en varm lue strikket med mykt ullmiks-garn og den har broderte logoer. Innvendig fleecekant over ørene gjør luen både varm og behagelig når du har den på.

Dæhlie ski-VM 2021 Hat Oberstdorf unisex Strikket lue ment for trening og fritid på kalde dager strikket av mykt ullmiks-garn. Innvendig fleecekant over ørene gjør luen både varm og behagelig på. Kjøp her 349 kr Milslukern

Sock Knickers er en teknisk ullsokk ment for utendørs aktiviteter. De inneholder et materiale i ullblanding som holder deg temperert, samtidig som de holder føttene varme når det er kaldt og kjøler deg ned når det er varmt. Ullsokken har en svært god passform, med slitesterk såle som sitter godt på foten under hele aktiviteten. Dette er en lang sokk som går opp til knærne og passer perfekt til Knickers Kollen.

