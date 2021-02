1222 er Get Inspireds nye storsatsning fra Twentyfour

– Farger som brent rød, skogsgrønn, dus blå og beige toner står veldig sterkt i trendbildet, forteller designer Ingvild Bue.

Med Hardangervidda nasjonalpark på sørsiden og Skarvheimen på nordsiden, er Finse et populært utgangspunkt for vakre villmarksturer sommer som vinter. Her ligger også det høyeste punktet på Bergensbanen markert med et stasjonsbygg og et over 100 år gammelt hotell som er reist 1222 meter over havet.

Og det er nettopp dette punktet som har gitt navn til Twentyfours siste kolleksjon som er midt i blinken for turglade damer. Den splitter nye storsatsningen passer like godt på fjellets forblåste vidder som i den dype storbyjungelen, og kolleksjonen består av bambusjakker, turbukser og to-lags jakker som er tilgjengelig i en variert fargepalett.

– I vår går trenden mot de mer jordnære fargene. Farger som brent rød, skogsgrønn, dus blå og beige toner står veldig sterkt i trendbildet, forklarer Ingvild Buer, designer for Twentyfour.

Pris:1299 kroner

Dette er en allsidig og stilren jakke med BamCoalTex-vattering som du kan bruke hele året gjennom. Jakkens vattering har lignende egenskaper som dun, men uten risiko for dunlekkasje og selv i våt tilstand holder jakken på varmen. Jakken er ellers utstyrt med hette med snøring, sidelommer med glidelås og finnes i henholdsvis svart og grønn utgave.

Pris: 1699 kroner

Flott to-lags jakke med tapede sømmer og gode justeringsmuligheter i livet og på ermer, perfekt for utendørsaktiviteter. Jakken er både vindtett, vanntett og pustende, og den er utstyrt med flere gode lommer samt skjulte sidelommer til alt du måtte trenge å ha med deg ut på tur. Den fastmonterte hetten har fire-veis justering. Jakken er tilgjengelig i henholdsvis mørk denim og brent rød.

Pris: 999 kroner

Denne multibuksen er rett og slett både bukse og shorts i ett – det eneste du trenger gjøre, er å ta av buksebena når det blir varmt i luften. Buksen er laget i teknisk og vannavvisende softshellmateriale med god stretch, og den beskytter mot vind, puster godt og tørker raskt. Turbuksen har herlig passform med justerbart liv og formsydde ben, sidelommer og lårlomme med glidelås. Kommer i henholdsvis grønn og i svart farge.

Pris: 999 kroner

Turbukse i lett vind- og vannavvisende materiale som er perfekt både til lange og korte turer. Buksa har fire-veis stretch som gir super komfort og justeringsmuligheter i livet og rundt anklene som gir deilig passform. Kommer i blå og i beige farge.

