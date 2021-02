Hvordan velge riktig joggesko til løping og styrketrening

Kan du bruke samme sko til både styrketrening og løping? – Det avhenger av hvilke øvelser man skal gjennomføre under styrkeøkten sin, forklarer livsstilscoach Stine Dahl.

Du trenger ikke ha snust mye rundt i nettbutikkene for å oppdage at det er en jungel av treningssko å velge mellom, ikke minst for de som kanskje ikke har trent særlig aktivt tidligere. Spørsmålet som melder seg hos mange, er: «Hva bør jeg se etter når jeg skal kjøpe treningssko?»

– Man må tenke på hvilken type trening man først og fremst skal bruke treningsskoen til. Da vil man ha rett funksjon i treningsskoene til riktig type trening, forteller Stine Dahl i X-Life til ABC Brand Studio.

Dahl er livsstilscoach og jobber som grafisk designer i nettbutikken X-Life som fører et rikt utvalg av produkter til hjemmetrening og aktiv fritid. Deriblant sko til damer og til herrer. Og når det kommer til joggesko så får du økt kvalitet om du investerer litt ekstra i skoparet.

– Kvalitet og funksjoner på skoen kan være betydelig mye bedre dersom man legger litt mer penger i en treningssko, bekrefter Dahl.

Livsstilscoach Stine Dahl i X-Life er ikke fremmed fra å skulle trene hjemmefra, snarere tvert imot. Foto: X-Life

Forfotløping i minimalistiske sko

X-Life forklarer på egen nettside at de er tilhenger av såkalte minimalistiske treningssko som er utstyrt med liten såle og der skoen følger foten, ikke omvendt. Skoen vil med andre ord tilføre foten din så lite som mulig, samtidig som den gir deg både komfort og beskyttelse mens du trener.

– Nano X1 fra Reebok er en type minimalistisk treningssko. Denne har minst mulig demping og mest mulig kontakt mellom fot og underlag, forklarer Stine Dahl.

Dersom du ønsker å løpe med minimalistiske sko, så kan det være du blir nødt til å legge om litt på løpestilen.

Nano X1 er designet for alle bevegelser, med Floatride-demping, en ny tåform som er optimalisert for flere bevegelser og energiretur i fremfoten. Foto: X-Life

Ettersom skoene ikke har den samme typen demping som den man finner hos tradisjonelle løpesko, så må du i større grad ta i bruk kroppens eget dempemateriale ved å gå over til forfotløping.

Forfotløping betyr at du lander på fremre del av foten når du løper slik at akillesen og fotbuen jobber mer aktivt for å dempe hvert steg du tar. Dermed slipper du de harde støtene som forplanter seg gjennom kroppen når du lander på hælen, og for mange oppleves forfotløping som en mer naturlig måte å løpe på.

X-Life råder deg til å begynne forsiktig med et minutt forfotløping et par ganger i løpet av løpeturen, så øker du gradvis derfra. Når du uten problemer kan løpe slik i fem til ti minutter, kan du legge om stilen helt.

Samme joggesko til styrketrening som til løping?

Noen liker innendørs løping på tredemølle , andre finner glede i styrketrening, og så er det de av som sier som Ole Brumm: «Ja takk, begge deler». I hvilken grad kan du bruke det samme skoparet både til styrketrening og til jogging?

– Her spørs det litt på hvilke øvelser man skal gjøre under styrkeøkten sin. I mange øvelser er man avhengig av sko med god støtte som løpesko gjerne ikke har på grunn av dempingen, forteller Dahl før hun fortsetter:

– Til løping er man derimot avhengig av demping i skoen som man gjerne ikke har så mye av i treningssko som er designet for styrketrening.

Crossfit Nano 8.0 fra Reebok er en meget allsidig treningssko som kan brukes til både løping og styrketrening i samme økt. Foto: X-Life

Livsstilscoachen avkrefter samtidig at vekt vil ha noe å si når du velger treningssko.

– Derimot har pronasjon mye mer å si hvis man for eksempel skal ha en løpesko. Med andre ord har funksjonen – som for eksempel demping og støtte – på treningsskoene langt mer å si enn kroppsvekten.

– Hvilke helsemessige årsaker kan det få dersom jeg ikke er nøye med hva jeg velger når jeg skal kjøpe treningssko?

– Du kan ende opp med å få vondter ved bruk av feil treningssko. I verste fall kan du risikere å skade deg på trening fordi du ikke har den støtten eller dempingen du har behov for.

– Ypperlig for trening med høy intensitet

Vi spurte Stine Dahl avslutningsvis om å fortelle litt om henholdsvis crossfit-sko og løftesko: Hva slags sko snakker vi om, hvilke fordeler og bruksområder er det som gjelder, og hvilke begrensinger bør man eventuelt være klar over på forhånd.

Løftesko er ifølge Dahl kjent for å ha god støtte og stabilitet i sålen.

– Her vil jeg trekke frem Reebok Legacy Lifter II hvor du har god støtte og en passform som gjør den helt super til styrketrening. Man har gjerne en litt høyere hæl som gir full stabilitet og som gir deg en optimal knebøy-posisjon, forteller Dahl før hun fortsetter:

– Noe som også kjennetegner løftesko, er at de gjerne er ganske stive. Mange vil nok derfor oppleve at de er stive å gå i.

Når det gjelder crossfit-sko så snakker vi gjerne lette treningssko som passer ypperlig for trening med høy intensitet, slik som crossfit.

– Hvis vi bruker Reebok Nano X1 som et eksempel, så har du her en overdel som er konstruert for å sitte tett og stabilt. Skosålen er bygd opp med en kompresjonsstøpt mellomsåle for best prestasjon, komfort og holdbarhet, mens innersålen er konstruert for hurtighet og grep.