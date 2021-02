En topptur på randoneeski er både fysisk utfordrende og gir et skikkelig adrenalin-kick. Men husk at du alltid må være forberedt på snøskred og andre farer på slike turer.

Når snøen mangler i lavlandet, trekker mange nordmenn opp i høyfjellet for å oppleve fart og spenning, enten i alpinbakken eller på topptur. Faren for snøskred er til stede både i preparerte bakker og utenfor løypekartet, men jo lenger utenfor de vanlige stiene du går, jo større blir faren. Det er derfor lurt å være godt forberedt når du skal begi deg ut på topptur i vinterhalvåret. Husk også å sjekke snøskredvarselet på Varsom.no.

Skal du på topptur er det noe du må ha med deg og noe du bør ha med deg:

Fjellski, randoneeski og annet utstyr

Det er kanskje selvsagt, men skal du på topptur utenfor opptråkkede stier må du ha mer på beina enn bare tursko. Da er det fjellski eller randoneeski som gjelder. I tillegg trenger du feller til skiene, gode støvler og staver. Husk også hjelm og skibriller til turen ned igjen.

Hvordan kle seg til topptur

På topptur kan både vær og temperatur endre seg mye. Både på grunn av tid på døgnet, men ikke minst på grunn av høydemeter. Planlegger du topptur i løpet av våren, kan det fort være varmegrader og nesten grønt gress i bunnen av fjellet. Samtidig kan det være kalde vindkast og lave temperaturer på selve toppen. Det gjelder å kle seg i lag på lag og sørge for å ha pustende og varme lag innerst. Her er det ull som er nøkkelen.

Når du kler deg for topptur, må du også huske på at du kan være uheldig og havne i situasjoner som fører til at du må tilbringe flere timer stillesittende i snøen. Da gjelder det å være godt kledd.

Det gjelder å kle seg lag på lag når du skal på topptur. Innerst er det ull, gjerne merinoull, som gjelder. Foto: Devold

Innerste lag

Start alltid med ull innerst, gjerne så langt inn som til underbuksa og BH-en. En god ullbokser eller ulltruse gir kroppen god varme og puster i tillegg godt. Kle deg deretter i stilongs og trøye i ull, og ha noen gode ullsokker på føttene.

Mellomlag



Som mellomlag bør du ha en tykkere ullgenser eller en tynn dunjakke dersom du trenger flere mellomlag.

Ytterklær

Ytterst anbefales det å ha vindtette klær, som skalljakke og skallbukse.

Tilbehør

I tillegg bør du ha lue, hals og hansker eller vindvotter med ullvanter inni.

Lagene med klær som er for varme på turen opp, putter du i sekken og kler på deg til turen ned.

Å kjøre ned igjen kan bli en kald affære, men med vindtette ytterklær holder du varmen. Foto: Peak Performance

Dette bør du ha i sekken på topptur

Selv om du kanskje tenker at lagene du kler på deg er nok, kan uhellet plutselig være ute. Det kan for eksempel gå et snøskred, du kan oppleve et plutselig værskifte eller pådra deg en skade. Resultatet kan bli at du må tilbringe flere timer på fjellet enn det du i utgangspunktet hadde planlagt. Da kan du fort bli kald dersom du ikke har med deg ekstra klær.

Derfor er det alltid lurt å ha med tørre ullsokker, ekstra mellomlag som en tykk ullgenser eller en tynn dunjakke og ekstra lue, votter og hals/buff. Alle ekstra klær bør du i tillegg pakke inn i en drysack/tørrpose.

Viktig med skredutstyr

Sjekk alltid skredfaren i området du skal gå i før du drar på tur. Uansett om skredfaren er aldri så liten, må du alltid ha med deg skredutstyr i sekken. Husk spade, skredsøker og søkestang, i tillegg til kart, kompass og førstehjelp. Det kan også være lurt å ha med GPS, kikkert og hodelykt, om du har det. I gruppen du går med, bør minst én av dere også ha med en vindsekk/bivak.

Er du mye på topptur, kan det også være lurt å investere i en skredsekk, men det er viktig å huske på at denne ikke gjør deg udødelig. Du må alltid må respektere skredvarselet og aldri ta ekstra sjanser. Skredsekken kan redde liv om du først er uheldig og blir tatt av et snøskred.

Hold energinivået oppe

Dra aldri på topptur uten nok mat og drikke i sekken. Både skikkelig nistepakker, men også snacks som proteinbarer, sjokolade eller nøtter som gir deg rask energi. Her tar du selvfølgelig med mat du selv ønsker å spise på turen og det du har lyst til å drikke, enten det er kaldt eller varmt. Husk også et sitteunderlag slik at du kan hvile kroppen.

I tillegg må du ha plass i sekken til skibriller og -hjelm på turen opp. Det lønner seg å gå for en sekk som rommer minst 40 liter, men velg den størrelsen som passer ditt bruk og din kropp.

Ekstrautstyr som kan være nyttig

Om du har plass i sekken og vil være på den sikre siden, kan det være nyttig å ha med reparasjonskit til skiutstyret i tillegg til multiverktøy og gaffateip. Er det meldt klart vær og full sol, kan det også være lurt å ha med ekstra solkrem. Ta uansett med en liten stift som du også kan bruke på leppene dine.

Kilder: Den Norske Turistforening , DerUte.no og Anton Sport.