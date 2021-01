Smøretips: Hvordan smøre langrennskiene

Her får du tips til hvordan du skal smøre skiene dine og hva du bør ha i smørekofferten.

Artikkelen inneholder annonselenker.

En skitur i snøkledde omgivelser kan være en fantastisk opplevelse der du kjenner kroppen jobber effektivt mens du nyter den friske vinterluften og føler på at det er godt å leve. Men den kan også utvikle seg til et aldri så lite personlig helvete der hvert fraspark føles som regelrett tortur.

Skismøring er alltid et omdiskutert tema, og selv om det stort sett er Swix du skal forholde deg til, er det ikke lenger så enkelt at gode, gamle Swix Blå Extra får deg frem så lenge det ikke er klisterføre. Nå finnes det smøring med og uten fluor, for gammel og ny snø, og ikke minst smøring for trening og konkurranser.

Mens noen bruker litt ekstra tid i smøreboden i jakten på det perfekte resultat, er det andre som nøyer seg med å putte voksen i lomma før de hiver seg ut i løypene.

Så hva er hemmeligheten bak en vellykket skismøring?

(Saken fortsetter under)

V-serien fra Swix er laget for både konkurranse- og turbruk. Her er klassikeren Blå Extra i bruk. Foto: Swix

Kjenn skiene dine

Eirik Kurland Olsen er butikksjef i Milslukern , tidligere juniorverdensmester i langrenn og har vært aktiv innenfor langrenn yrkesmessig i over 25 år. Han er med andre ord ikke helt ukjent med skismøring.

Gullvinnerens første tips er å velge deg ut en leverandør som du kan gjøre deg godt kjent med.

– Be om råd fra eksperter i butikken og prøv deg frem slik at du blir godt kjent med flest mulig av smøringene de har i sin portefølje. Det står ofte en god indikasjon på boksene med smøring som stemmer godt overens med temperaturområdene.

(Saken fortsetter under)

Eirik Kurland Olsen er butikksjef hos Milslukern og har flere års erfaring fra skiløypene. Foto: Per Erik Mork

Deretter er det viktig at du kjenner skiene dine. Har du stive klisterski eller har du myke tørrføreski? Har du i det hele tatt oppmerkede smøresoner på skiene dine?

– Alle disse tingene er enkle ting som en god butikk kan hjelpe deg med, og som er viktige for hvordan du kan forberede en fin tur i marka, forklarer den erfarne butikksjefen.

God, gammel smøreklassiker

Som tidligere poengtert finnes det en rikholdig jungel av ulike typer skismøring på markedet. I likhet med når man skal finne riktig skitype så kan det være en utfordring å skulle finne festevoks som er midt i blinken for deg. Så er spørsmålet: hvor mange ulike typer bør jeg ha med meg i smørekofferten til enhver tid?

– Først og fremst bør du ha et litt variert utvalg. Man bør ha en hard og kald smøring som kan benyttes i bunn for større slitestyrke. Gjerne en grunnvoks, eller i området av en Swix V30 Blå, råder Kurland Olsen.

– Deretter er den gode, gamle Swix Blå Extra en sikker vinner når temperaturen ligger på de normale minusgradene, denne kan da også reguleres med en violet (lilla) smøring hvis det er litt mildere og «fuktigere» på minussiden. Her benyttes blant annet Swix V45 mye.

Milslukern anbefaler Smøringen du alltid bør ha med deg: Swix V30 Blå Milslukern Kjøp her Swix V40 Blå Extra Milslukern Kjøp her Swix V45 Violet Spesial Milslukern Kjøp her

Har du disse tre voksene, har du ifølge smøreeksperten allerede et godt utgangspunkt.

– Etter hvert vil du begynne å utforske andre vokser som gjør at du kan finjustere deg enda bedre inn på flest mulige fører, fortsetter han.

Universalklister og rødt klister

Når det gjelder klister, er det også her viktig å gjøre seg kjent med de forskjellige.

– Et universalklister er must å ha, for eksempel Swix VM Universal. Den dekker et bredt spekter av temperaturer som gjør at du er godt dekket opp, forteller Kurland Olsen.

Milslukern anbefaler: Swix Universalklister +10°C til -3°C. For grovkornet, gammel snø, varierende fra is/skare til våt snø. Kjøp her Milslukern

– I tillegg er gjerne et rødt klister – for eksempel Swix KX65 Rødklister – fint når det begynner å bli våtere i været og man trenger et litt fuktigere klister. Tipset her er å legge på klisteren inne og ikke vente til man kommer frem med bilen til parkeringen for så å smøre. Hold klisteren varm, da er den mye lettere å legge på.

Milslukern anbefaler: Swix KX65 Rødklister -2°C til +4°C. For både våt og frossen grovkornet snø. Kjøp her Milslukern

Fast og flytende glider

Man bør også ha glider i smørekofferten for vedlikehold av glidsonen på skiene. Glideren sørger for at sålen holder seg fin og gir deg ikke minst bedre glid på skiene. Glidere finnes i flytende og fast form, der sistnevnte legges med strykejern, skrapes av med plastsikling og børstes deretter.



– De flytende alternativene er også blitt mange og gode. Disse legges enkelt på som anvist på flasken og børstes deretter av. Det som er viktig å tenke på her, er å bruke hard glider innimellom for vedlikeholdet av sålen.

Glidere kommer som smurning i mange varianter og prisklasser basert på innhold og temperaturområde de er laget for.

– Ellers er vanlig kork for å dra ut tørrsmøringen med viktig, samt smørerens og fiberlene rensepapir. Vi setter ofte sammen fornuftige pakker for de som trenger hjelp med dette, basert på budsjett og nivå, forteller butikksjefen.

Milslukern anbefaler Dette trenger du for å glide skiene: Swix PS8 Rød Glider Milslukern Kjøp her Swix PS7 Violet Glider Milslukern Kjøp her Swix PS6 Blå Glider Milslukern Kjøp her Swix Rubbekork Milslukern Kjøp her Swix Fiberlene Rensepapir Milslukern Kjøp her Swix Base Cleaner Milslukern Kjøp her

Klassiske smøretabber

I løpet av yrkeskarrieren både i og utenfor skiløypene har Kurland Olsen vært vitne til mange tabber og rare ting som er blitt gjort når det kommer til skismøring.

– Noen av gjengangerne vi ser, er ski som enten har smøring under hele skien, eller hvor folk rett og slett ikke har «rubbet» sålen i smøresonen med sandpapir før de begynner å smøre skiene. Det fører til at smøring ikke fester seg godt nok mot den glatte sålen. Smøringen forsvinner dermed veldig fort vekk fra skiene.

Milslukern anbefaler: Swix Sandpapir Grovt sandpapir, korningsgrad #60. Kjøp her Milslukern

En annen tabbe de ser mye av, er at folk enten har lagt på enorme mengder med smøring som selvsagt vil ta gliden. Eller at de rett og slett har smurt altfor tynt som gjør at man ikke får feste.

Kurland Olsen understreker viktigheten av å spørre i butikken dersom man er usikker, og samtidig ikke være redd for å lære.

– Vi har alle vært nybegynnere, og med enkle grep kan man utrette mye når det gjelder smøring. Vit hva slags ski du har og sørg for at de er merket opp med smøresoner som indikerer hvor langt fremover og bakover du skal smøre. Dersom du har gått mye opp eller ned i vekt, så må du sørge for å få de oppmålt på nytt slik at sonene er noenlunde oppdaterte.

(Saken fortsetter under)

VP-voksene er fluorfri og primært laget for konkurranseløpere og aktive mosjonister, men kan fint brukes av tur- og rekreasjonsløpere som ønsker det lille ekstra med hensyn til skiopplevelse. Foto: Swix / Sjusjøen Ski

– Helt til slutt: hvis du skal sette opp en huskeliste som alle bør notere seg på mobilen før de skal ut på den neste skituren, hvordan bør den se ut?

– Sørg for å ha med ekstra smøring, gjerne en som er kaldere og en som er mildere enn det du i utgangspunktet smurte for. Du vet aldri om føret forandrer seg eller om det er stor slitasje underveis. Ha også med kork til å dra ut smøringen med. Ellers utover dette er det vanlige fornuftige ting, ta med en kvikk lunsj, nok drikke og hold mobiltelefonen forholdsvis varm.