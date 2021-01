Felleski, klassisk eller skøyteski: Hvordan velge riktig ski for ditt bruk

Hva bør du se etter når du skal kjøpe langrennski? Hvordan sikre at du får den ultimate modellen, og i hvilken grad spiller pris en rolle? Dette, og mer, får du svaret på her.

Helt siden forhistorisk tid har skigåing vært utøvd i Norden, opprinnelig som et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med jakt, fangst og forflytning. I norrøn mytologi finner vi skiguden Ull og skigudinnen Skade, og fra 1500-tallet var ski et viktig hjelpemiddel for posttjenesten og for budbærere.

På 1700-tallet kom skiløping på moten som et ledd i den fysiske og nasjonale oppdragelse, og her i Norge utgjør skiløping med tur- og langrennski fremdeles en viktig del av vår nasjonale identitet. Nordmenn er jo tross alt født med ski på beina.

Knud Bergsliens maleri «Birkebeinerne» (1869) viser birkebeinerne Torstein Skevla og Skjervald Skrukka som flykter fra baglerne med kongssønnen Håkon Håkonsson til birkebeinernes «hovedstad» Nidaros i 1206.

Over hele landet finnes det utallige lokale løypenett med preparerte spor gjennom hele skisesongen, i tillegg til lysløyper. Og når påsken er et faktum, er det mange som dyrker fjellskiløp.

I en stadig tettere jungel av merker, begreper og varianter, kan det kanskje fortone seg som litt vanskelig å hvite hva man skal se etter når man skal velge et nytt skipar. Eller for den saks skyld kjøpe sitt første par. Men heldigvis finnes det gode råd og nyttige tips vel verdt å notere seg bak øret og på mobilen.

Forvirring om skisko og bindinger



Eirik Kurland Olsen er butikksjef hos Milslukern . Olsen er tidligere juniorverdensmester i langrenn og har vært aktiv innenfor langrenn yrkesmessig i over 25 år. Han vet med andre ord hva han snakker om, og han råder deg først og fremst til å ha gjort deg opp noen tanker i forkant om hvilke behov du ønsker dekket når du skal kjøpe langrennski.



Eirik Kurland Olsen er butikksjef hos Milslukern og har flere års erfaring fra skiløypene. Foto: Per Erik Mork

– Har du mulighet/kunnskap til å smøre selv, går du mest klassisk – eller skøyter du kanskje mest? Samtidig er det greit å ta en liten vurdering av nivået. Jo mer og bedre informasjon du gir vedkommende som skal hjelpe deg med ski, gjør at man enklere kan finne utstyret som passer deg best mulig, forteller han til ABC Brand Studio.

Blant feil han ser går igjen hos folk som kanskje skal kjøpe ski for første gang i voksen alder, er usikkerhet rundt skisko.

– Mange har eldre sko og vet for eksempel ikke hva slags bindinger de passer til. I dag er ikke sko og bindinger noe stort problem lenger, men vi opplever ofte mye usikkerhet rundt kompatibilitet vedrørende sko og bindinger. Det påvirker igjen hva slags ski man kan se etter fra de ulike leverandørene.

Anbefalt produkt: Salomon S/Lab Carbon Skate Ultralette skøyteski med karbonkonstruksjon for økt kraftoverføring og torsjonsstivhet. Kjøp her Milslukern

Samtidig er det også mange som ikke har tenkt så mye rundt hvor de bruker skiene sine.

– Har du hytte på fjellet og går mest der hvor det er kaldt klima og mye fin snø, er smøreski et langt bedre valg enn felleski for eksempel. Bor du derimot i Oslo, hvor klimaet varierer veldig, så er felleski ofte et lurt valg for de som ikke kan eller vil smøre så mye.

Milslukern anbefaler: Skisko til voksen

Rossignol, Fischer og Madshus på topp

Milslukern har et rikt utvalg av ulike skimodeller å velge mellom. I den forbindelse spurte vi gullmedaljevinneren Kurland Olsen om hvilke modeller han særlig vil trekke frem.

– På felleski har særlig Rossignol og Fischer vært svært populære merker hos oss. Spesielt R-Skin Pro fra Rossignol er et veldig godt alternativ ettersom modellen gir både gode glid- og festeegenskaper på et bredt spekter av fører. I tillegg egner den seg også for både de roligere turene, samt de mer intensive hvor man ønsker at trening skal stå i fokus, forklarer han.

Milslukern anbefaler: Rossignol R-Skin Pro Meget lettgått felleski som passer for en stor gruppe skiløpere. Kjøp her Milslukern

– Fra Fischer er Twin Skin Pro , Twin Skin Carbon Pro og Twin Skin Race meget populære modeller som passer veldig mange. Det foreligger også mer trening/racing-spesifiserte modeller for de som ønsker det.

Når det kommer til vanlig klassiske smøreski, trekker han frem Fischers RCS Classic Plus og Speedmax som to sterke kandidater, samt den nye Redline-serien fra Madshus.



– Dette er ski som dekker behovet for de aller fleste som ønsker litt mer treningsrettede ski, eller racingski. Imidlertid ser vi at svært mange kunder hos oss kjøper racingski selv om de hovedsakelig brukes til turer i oppkjørte løyper der tempoet ikke nødvendigvis er høyt, forklarer butikksjefen.

Milslukern anbefaler: Fischer Speedmax Classic Plus 902 Spesielt egnet for føreforhold fra -3 grader og varmere. Kjøp her Milslukern

– Fordelen med smøreski i racingsegmentet er at du får alle fordelene til racingskien, men ingen ulemper. Dersom du synes det er litt glatt, smører du bare litt tykkere, fortsetter han.

Innenfor skøyteski nevner Kurland Olsen Salomon S/Lab Skate som et svært godt og populært alternativ og beskriver dem som utrolig stabile og fantastisk lette ski. Fischer er også her en sterk kandidat, sammen med Madshus. Det er da spesielt Speedmax og RCS fra Fischer og Redlinefra Madshus som går igjen.

– Mange har skøyteski i flere år, og da er det virkelig verdt å legge litt ekstra i det om man har muligheten – såkalte nybegynnerski i skøyting kan fort drepe gleden, og man «vokser» fra de raskt i form av nivå.

Racingski og semi-racingski

For løpere med teknikken inne, er det gull med raske ski som riktignok krever kontante og kraftige fraspark for å kunne trykke ned festesonen hardt nok, men som til gjengjeld gir større fart for dem som vet å bruke dem riktig. Hos Milslukern kan du velge mellom racingski og semi-racingski, men hva er forskjellen?

– Forskjellene går ofte på detaljer som sålekvalitet, spennet i skiene og vekt, innleder Kurland Olsen før han fortsetter:

– Racingskiene er ofte laget for nettopp racing og har den nyeste og beste teknologien i seg. Her kan man kjøpe seg de samme skiene som Therese Johaug bruker i verdenscupen. Semi-Racing er ofte litt nedtonede varianter av disse skiene som kanskje bruker forrige generasjons teknologi i materialer, men som byr på mye av de samme funksjonene som racingskiene.

Utstyrt med den oppladbare, effektive, robuste og allsidige hodelykten Ledlenser H15R Core er du klar for å gå deg en tur på langrennski etter at mørket har senket seg. Foto: Milslukern

Semi-racingskiene er ifølge Kurland Olsen gjerne laget for å dekke et bredere område av skifører og har som oftest kun én type konstruksjon i skiene. Til sammenligning kommer racingskiene i mer dedikerte utgaver for kalde, universelle og milde forhold.

– Uansett kan tilnærmet hvem som helst kjøpe racingski og få en fantastisk opplevelse – de er nemlig ikke nødvendigvis vanskeligere å gå på, understreker han.

Hvordan velge riktig ski

I Norge har vi milevis med preparerte løyper å benytte oss av og desto flere mil for deg som liker åpent terreng. Det finnes ski som kan brukes begge steder, men også ski som er håpløse i løssnø, men fabelaktige i preparerte løyper og motsatt. Hvordan sikrer man da at man får den modellen som passer en best?

– Her er informasjonen du som kunde gir veldig avgjørende, i tillegg til budsjettet du har selvfølgelig , forteller Eirik Kurland Olsen i Milslukern.

– Veiledning fra de ansatte er selvfølgelig et viktig element her, og deres kunnskap skal bidra til at du skal få best mulig utstyr. Men jeg vil si at informasjonen du som kunde kommer med, samt rådene de ansatte gir deg, vil sørge for at man treffer best mulig på modell og skitype.

Når du handler i Milslukerns nettbutikk kan du få hjelp over telefon til å finne rett ski til ditt bruk. Da kan du som kunde gi den ansatte informasjonen som trengs for å finne rett langrennski og rett tilleggsutstyr for deg, og legge det til i en handlekurv. Kjøpet må du selv fullføre i nettbutikken. Telefonen er betjent mellom klokken 10 og 18.

De ulike variantene av langrennski speiler hvor du skal gå og hva du skal bruke dem til. Klikk her for å sjekke utvalget Fischer har å by på. Foto: Fischer

Hvor lange skal langrennski være?

Når det kommer til lengden på skiene, avhenger det først og fremst av to ting: Hvor lang du er, og hvor mye du veier. For klassiske langrennski bør voksne skiløpere generelt ha ski som er 20-30 centimeter lengre enn kroppslengden og cirka 5-10 centimeter for skøyteski.

– Lengde og vekt er egentlig ikke så viktig i form av hvilken modell man ønsker. Alle modeller kommer i mange forskjellige lengder og spenn – så dette er noe man løser der og da. Det er viktig at man vet cirka sin egen høyde og vekt når man kommer og skal kjøpe ski ettersom dette er viktige parametere som sørger for at vi finner helt riktig ski til deg.

Prisen vil ofte henge sammen med hvilket nivå skien er på. De dyrere skiene er ofte laget av nyere materialer og med oppgraderte konstruksjoner basert på erfaringer leverandørene har gjort seg opp gjennom generasjonene, samt nye teknologier.

– Man kan absolutt finne gode ski til en lavere pris, men da må man forvente at man gir slipp på enkelte kvaliteter som de dyrere modellene har. På felleski finner man ofte gode ski fra rundt 3-4000 kroner, mens på en smøre- og skøyteski ville jeg nok se etter muligheten til å bevege meg inn i semi-racing-segmentet, dog alt ettersom hvilke ambisjoner og ønsker man har fra skiene sine.

Staver og bindinger

Den siste prikken over i-en når man handler seg nye ski, er staver og bindinger. Er det skimodellen som bør være utgangspunktet for hva man til slutt velger å kjøpe?

– Når det kommer til staver er det gjerne budsjett og ønsker som er avgjørende. Jo høyere man er, jo viktigere er stivheten i stavene. Dermed må man ofte opp på de litt dyrere modellene, forteller Kurland Olsen.

Milslukern anbefaler: Leki HRC Max Pink Brukt av flere norske toppløpere som Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger. Kjøp her Milslukern

Dersom du skal bruke felleski, anbefaler han en flyttbar binding og trekker samtidig frem Rottefella Move som en stor fordel.

– Vi selger Rottefella Move på 99 prosent av alle felleski som går ut av butikken siden man ikke har noen annen mulighet enn å flytte på bindingen for å manipulere egenskapene i skien. Har man litt dårlig feste eller mye motbakker i starten av turen, vrir man på bryteren på bindingen for å flytte seg litt fremover på skien. Det gir bedre feste, og når man er på de litt flatere delene av løypa eller i nedoverbakkene, flytter man seg bakover for bedre glid og en lettere følelse i skien.

Milslukern anbefaler: Rottefella MOVE™ Switch Kit for NIS 1.0 Gir deg muligheten til å flytte bindingen for bedre feste og bedre glid, uten å ta av deg skiene. Kjøp her Milslukern

Barne- og juniorski: Viktig med hensyn

Når det kommer til ski i kategorien klassisk som er beregnet på barn, understreker Kurland Olsen det er viktig at disse blir plukket riktig. Med det mener han at man spennmessig legger seg på en litt «snillere» ski slik at de unge faktisk får feste og ikke minst en god opplevelse av å gå på ski.

– Noen går i fella og kjøper ski som skal passe junioren i 2-3 år fremover i tid. Dette er sjelden noen god løsning da det kan resultere i alt for lange ski, og ikke minst for stive ski som ikke gir feste. Det gir ingen skiglede, poengterer han.

Angående lengde på klassiske ski for barn og juniorer, bør de være 5-20 centimeter lengre enn barnets kroppslengde. For skøyteski er det 0-10 centimeter som gjelder.

– Modeller som er populære er Atomic Redster C9 Carbon Classic i klassisk, og Fischer og Madshus i skøyteski. Da snakker vi henholdsvis Fischer Speedmax Skate IFP og Madshus Redline 3.0 Skate.