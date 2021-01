Spark treningsåret i gang med flunkende nytt treningstøy som kan gjøre fysisk fostring til en lek.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Januar er måneden da mange av oss gjør en solid innsats for å komme i form, og det er lite som smaker så godt som å kunne ta en velfortjent dusj etter en solid treningsøkt, løpetur eller power walk. Minkende risiko for sykdommer og helseproblemer, samt den gode følelsen av å kjenne fremgangen melde seg, er alle viktige motivasjonsfaktorer som spiller inn. Og så skader det jo ikke å kunne innlede en ny sesong i nytt treningstøy.

Nylig lanserte Pierre Robert ny sportskolleksjon for damer , bestående av treningstøy med opptil 75% resirkulerte materialer kombinert med 100% komfort. Vi har gjort et utvalg av det du kan fornye garderoben med, klikk her for det komplette utvalget av treningstøy til damer og her for sportstøy til herrer.

Foto: Pierre Robert

En sømløs og formstrikket sports-BH med god støtte, tilpasset medium til høy intensitet. Best mulig komfort er sikret med MaxDry-teknologi og bredt meshfelt i ryggen som sørger for god ventilasjon og fukttransport.

Klikk her for å bestille sports-BH – velg mellom tre ulike farger.

Foto: Pierre Robert

Myk og elastisk tights for ekstra komfort og mulighet til å bevege seg fritt. Bruk den på fjelltur, reise, yoga eller annen trening, eller mens du slapper av på sofaen. Med sømløst materiale og ekstra høyt liv er denne tightsen superbehagelig og sitter alltid som den skal.

Klikk her for å bestille Sport Tights – velg mellom to farger.

Foto: Pierre Robert

Ulltruse i boxermodell i 55% myk merinoull og 45% resirkulert polyester. Boxeren er elastisk og sitter godt uten å krølle seg under stilongs eller bukser, og har god fukttransport slik at du holder deg tørr både under og etter utetrening. Perfekt for skitur og andre vinteraktiviteter.

Klikk her for å bestille ulltruse – velg mellom to farger.

Foto: Pierre Robert

Formsydd og spileløs sports-BH i myk merinoull og 45% resirkulert polyester - til sammen et teknisk materiale med god fukttransport og medium hold. Paddingen har perforerte luftehull som gir bra temperaturregulering. Perfekt til skitur og andre vinteraktiviteter, i tillegg holder den deg varm om vinteren.

Klikk her for å bestille sports-BH – velg mellom to farger.

Foto: Pierre Robert

Sportshipster i ny og forbedret passform, utviklet i samarbeid med Olympiatoppen. Laget i ultratynt materiale med en laser-cut kant slik at den ikke synes gjennom tightsen og sitter som den skal, uten å klemme. Dette plagget har fått Pierre Roberts grønne bladmerke. Det betyr at plagget har en ekstern miljøsertifisering.

Klikk her for å bestille Sportshipster - velg mellom fire farger.

Foto: Pierre Robert

Treningssinglet i friske farger og løs, deilig passform. Mykt og superkomfortabelt materiale – perfekt på løpetur og annen aktivitet, så vel som på en rolig dag hjemme.

Klikk her for å bestille treningssinglet – velg mellom to farger.

Foto: Pierre Robert

Yoga sports-BH laget i et design med delikate detaljer. Med lett til medium støtte er den perfekt til yoga, styrkeøvelser og annen trening, men også til hverdagslig bruk. Med en sømløs passform og behagelig strikk, er dette en svært komfortabel BH som kan brukes til det meste.

Klikk her for å bestille sports-BH – velg mellom 7 farger.

Foto: Pierre Robert

Svanemerket ulltrøye laget med 70% myk merinoull og 30% resirkulert polyester. Ullgenseren er figursydd med flatterende snitt og ekstra langt liv, som hindrer at den glir opp rundt midjen. Glidelåsen i halsen gjør det lett å regulere temperaturen. Perfekt til alle aktiviteter og for å holde seg varm gjennom hele høst- og vinterhalvåret.

Klikk her for å bestille trøya som fikk terningskast 5 av Dinside – velg mellom to farger.