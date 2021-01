Riktig bruk av kosttilskudd som energidrikk og proteinbarer, sammen med treningen og øvrig kosthold kan gi deg det lille ekstra. Men hvor lurt er det å spise proteinbarer dersom du skal ned i vekt?

Stine Dahl er livsstilscoach og jobber som grafisk designer i nettbutikken X-Life. I tillegg til hjemmetreningsutstyr, fører X-Life en rekke ernæringsprodukter som gir deg økt effekt av treningen, deriblant proteinbarer og energidrikke. Men hvor sunt er det egentlig å spise proteinbarer?

– Proteinbarer er helt super for å få i seg proteiner etter en treningsøkt eller som et mellommåltid, og kan også være en god erstatning for sjokolade med sukker, forteller Dahl til ABC Brand Studio.

På spørsmål om hva man bør se etter når man skal velge proteinbar, ville Dahl først og fremst sett etter proteininnholdet og at det er på rundt 20-25 gram.

– I tillegg hadde jeg sett på kilokalorier (kcal), for noen kan være ganske heftig på 400 kcal. Det siste jeg hadde sett på er sukkerinnholdet i baren. Det er ikke mange som har høyt sukkerinnhold, men noen kan ha kun i underkant av en vanlig sjokolade.

Energi før eller etter trening?

Det finnes flere ulike typer sportsbarer ute på markedet. Energibarer inneholder mye energi i form av raske karbohydrater. Disse barene er først og fremst ideelle for personer som trenger rask energi, men ikke har tid til et måltid. Dahl råder til å tanke opp med energibar før du skal begynne treningsøkten, ikke etterpå.

– Energibar er en bar med mer karbohydrater enn andre barer som skal gi deg energi til treningsøkten din. Så jeg ville ha anbefalt å bruke den i forbindelse med før eller under treningsøkten.

Proteinbarer har som navnet tilsier et høyere nivå av proteiner sammenliknet med andre barer, de er med på å stabilisere blodsukkeret samtidig som de gir en langvarig metthetsfølelse. Det er ifølge Dahl ingen grunn til å skulle holde seg unna proteinbarer dersom du trenger gå ned i vekt.

– Det går helt fint, man kan absolutt legge til proteinbarer i kosten sin også når man skal gå ned i vekt, understreker hun.

Gir treningsøkten et kick

Uavhengig av om du er ute på vandretur til fots, sykler lange etapper eller kjører en solid treningsøkt, er det en kjensgjerning at du bør innta vann før du blir tørst. Dette fordi kroppen allerede er dehydrert om man kjenner seg tørst.

– Man bør absolutt drikke noen form for væske i forbindelse med en treningsøkt, der vann er det beste. Vi svetter mye under en treningsøkt og kan lett bli dehydrert så det er viktig å fylle på lagrene både på grunn av det, men også for at cellene i kroppen vår også skal få væske, forteller Dahl til ABC Brand Studio.

– Energidrikke er genialt å bruke for å få et lite kick til treningsøkten og for mange er det alltids kjekt med litt ekstra energi, supplerer hun.

– Hva får jeg gjennom energidrikker, og hva har det å si for resultatet?

– Hovedingrediensen til energidrikken er koffein, så man er sikret at man i hvert fall får koffein i kroppen ved bruk av energidrikke. Dette kan hjelpe på kvikkheten og energien i treningsøkten. I tillegg kan de også inneholde aminosyrer som er viktig for kroppens proteinoppbygging, i tillegg til vitaminer.