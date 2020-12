Hjemmetrening: Det essensielle treningsutstyret når du skal trene hjemme

Du trenger ikke store plassen for å kunne trene effektivt hjemme hos deg selv – faktisk kommer du langt med en liten flekk med ledig gulvplass.

Da treningssentrene ble tvunget til å stenge ned som følge pandemien, måtte vi tenke annerledes. Flesteparten av de som allerede trente på et treningssenter, investerte i utstyr for hjemmetrening. Snart fulgte også de som ikke hadde vært like aktive innen kroppsøving siden skoledagene opp med å gjøre det samme.

– Trenden vi ser nå, er at de som kanskje hadde en høy terskel for å trene på treningssenter, har investert noen få tusenlapper i treningsutstyr for hjemmetrening. Summen av utstyret de har kjøpt er altså mindre enn hva et årsabonnement koster hos de store kjedene, forteller Stine Dahl til ABC Brand Studio.

Stine Dahl er livsstilscoach og grafisk designer i nettbutikken X-Life som kan friste med et spennende utvalg av produkter til trening og aktiv fritid.

Hun forteller at dersom man har enkelt treningsutstyr hjemme, så kan man gjennomføre en solid og effektiv treningsøkt i løpet av 30-45 minutter – uten å krysse dørstokken.

– Du sparer både deg selv for tid og miljøet for belastning om man for eksempel kjører til og fra trening. Det er vinn-vinn, mener Dahl.

Dette utstyret bør prioriteres først

Så melder det første spørsmålet seg: Hva slags utstyr trenger jeg for å trene hjemme?

– Jeg ville ha anbefalt å ha både lette og tunge vekter i form av enten manualer eller kettlebells , både lange og korte treningsstrikker , treningsmatte , vektvest og en stepkasse.

– Hvor mye plass vil jeg trenge for å kunne trene effektivt hjemme?

– Man trenger ikke store plassen for å kunne trene effektivt hjemme. Man kommer langt med en liten flekk med ledig gulv.

Selv om det ikke skal stå på lysten, så har mange av oss ikke nødvendigvis anledning til å kjøpe alt utstyret på én gang. Men det er ifølge Dahl ikke nødvendig.

– Man trenger absolutt ikke å kjøpe alt på en gang. Da sikrer man også at man kan skreddersy litt hvilket utstyr man har behov for. Man får dessuten kjenne på følelsen av å trene hjemme. Kanskje er det så deilig at man vurderer et treningsrom i stedet.

Dahl ville uansett ha utrustet seg med det utstyret som er nevnt over.

– Hvis man skulle ha strammet enda mer inn, ville jeg ha gått for lette og tunge vekter , treningsstrikker og treningsmatte.

Fem varme anbefalinger

ABC Brand Studio spurte livsstilscoachen om å liste opp fem produkter/pakker innen treningsutstyr hun vil anbefale som oppfyller følgende kriterier: Utgangspunkt for ulike øvelser, tar ikke for mye plass og koster ikke masse penger.

Svaret fra Dahle ble som følger:

– Her får man gode varierte pakker som man kommer langt med både som nybegynner og den mer erfarne treneren, begrunner hun før hun fortsetter:

– Alt av utstyr nevnt over er plassbesparende og kan lett ryddes vekk etter en treningsøkt. Her har man også muligheten til å ta med de forskjellige produktene hvor som helst, for eksempel på hytta.

Sett av tid!

Når det gjelder generelle råd til deg som allerede trener hjemme eller tenker begynne med det, er det første Dahle ønsker å trekke frem at du må sette av tid til deg selv der det kun er fokus på deg.

– Det er nemlig så ekstremt lett å begynne å rydde og vaske i pausene. Ha en planlagt treningsøkt så det er lett å kjøre gjennom enn å stå der litt fortvilet og forvirret fra øvelse til øvelse.

For de som ikke er i gang allerede, så er det også viktig å tenke enkelhet.

– Start rolig og øk etter hvert som du kjenner at motivasjonen og energien kommer. Husk at 15 minutter med trening er mye mer enn ingenting. Sett av 2 - 3 dager per uke til faste tidspunkt. Med pakkene over så kan man utføre enkle, korte og effektive treningsøkter hjemme, men man kan også lage mer avanserte program som gjør at du kan gjennomføre en skikkelig tøff økt på 60 minutter.

– Det beste av alt, her kan du også trene sammen med flere hjemme og kjøre en hard sirkeløkt, avslutter hun.

