Artikkelen inneholder annonselenker.

«Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær». Dette er en strofe de fleste av oss har hørt gjentatte ganger opp gjennom barndommen da vi protesterte mot å skulle gå ut i regnværet. Et tungtveiende argument som det til syvende og sist er så godt som umulig å kontre.

For deltakere i den 22. utgaven av det populære TV-programmet «71 grader nord» er det ingen tvil om at de er avhengige av gode klær mens de får testet både fysikk og psyke underveis på ferden fra Lindesnes til Nordkapp.

(Saken fortsetter under)

Foto: Matti Bernitz

Helly Hansens utviklere og designere har kommet frem til plagg som holder årets deltakere varme og tørre under de krevende etappene, og her er en oversikt over noen av plaggene som brukes:

Les også: Slik velger du riktige tursko

Ytterlag

Skalljakkens funksjon er først og fremst å tjene som et skjold mellom deg og elementene. Dersom det skulle begynne å blåse opp eller det plutselig begynner å regne, er dette ytterplagget helt uvurderlig for at du skal kunne holde deg tørr. Takket være egenutviklede Helly Tech®-teknologi, beskytter Helly Hansens skalljakker ekstra godt mot vind og regn. Samtidig og ikke minst like viktig, så puster de godt.

Helly Hansens prisbelønnede 3L-skalljakke er tilbake med et nytt og oppdatert design. Foto: Håkon Lundkvist

En slitesterk 3L skalljakke som beskytter deg under alle værforhold. Denne jakken er fullstendig vanntett, vindtett og ventilerende. Hardskallet passform beskytter maksimalt mot alle værforhold på lengre turer og gir deg muligheten til å kle deg etter forholdene med ulike kleskombinasjoner under.

Jakken er blitt kåret til vinner av «Gear of the Year» i Outdoor Magazine. Velg mellom flere ulike farger.

Tilgjengelig i størrelsene S, M, L, XL og XXL.

Her får du tak i skalljakken, velg mellom ulike farger.

Klikk her for å se flere skalljakker for menn og for kvinner.

Klikk på bildet for å komme direkte til varen.

Dette er en klassisk, hverdagslig friluftsbukse, utstyrt med 4-veis, Oekotex-sertifisert strekkstoff og slitesterkt hovedmateriale for uhindret bevegelighet. Beina beskyttes mot greiner og kvister takket være fald med fleksible kantstøvellåser med justerbart kroksystem.

Blant øvrige egenskaper kan vi nevne 7/8 sideglidelås med 2-veis lufteglidelås, fire sikre glidelåslommer og integrert justerbar linning med feste.

Tilgjengelig i størrelsene S, M, L, XL og XXL.

Her får du tak i turbuksen, velg mellom flere ulike farger.

Klikk her for å se flere turbukser for menn og for kvinner.

Les også: Sesongens varme og vanntette vintersko til barn i 2020

Mellomlag

En god isolasjonsjakke er midt i blinken både alene og som lag nummer to. Isolasjonsjakken kan fungere som en suveren allround-jakke, samtidig som den gjør det enkelt for deg å regulere kroppstemperaturen din.

Klikk på bildet for å komme direkte til varen.

Denne jakken i fleece er varm, behagelig og utviklet med sikte på lang varighet. Jakken er laget av enestående Power Stretch Pro fra Polartec og har 4-veis strekk i tillegg til å puste svært godt. Jakken er hurtigtørkende og transporterer vekk fukt.

Tilgjengelig i størrelsene XS, S, M, L og XL.

Her får du tak i fleecejakken, velg mellom sort og lilla.

Klikk her for å se flere mellomlag for menn og for kvinner.

Les også: Gå vinteren i møte med varme ullkåper og ulljakker

Innerlag / Base layer

På 1970-tallet revolusjonerte Helly Hansen bransjen med introduksjonen av det første tekniske undertøyet. LIFA-teknologien ble bygget på oppdagelsen av at man kunne spinne garn til å bli polypropylenfiber. Det vil si en garnteknologi som tar fuktighet vekk fra huden og transporterer den til stoffets overflate der den fordamper. Dermed holder man seg varm, tørr og behagelig.

(Saken fortsetter under)

Årets «71 grader nord»-deltakere har fått kjenne på mye vått vær og har vært avhengige av å kle seg lag på lag. Foto: Matti Bernitz

Siden den gang har selskapet perfeksjonert LIFA-teknologien som i dag er den unike ingrediensen i deres tekniske undertøy. Helly Hansen har utviklet flere ulike materialkombinasjoner som holder deg tørr og varm ved ulike aktivitetsnivå.

Her kan du lære mer om hva som gjør Helly Hansens tekniske undertøy så unikt og effektivt.

Les også: Hold deg trygg i mørket med refleks

Klikk på bildet for å komme direkte til varen.

Genseren er utstyrt med hette for å sikre ekstra varme og er utviklet med et unikt 2-i-1 base layer som består av 100% merinoull utvendig og 100% LIFA Stay Warm Technology-materiale innvendig. Genseren er kløfri og passer ypperlig for alle aktiviteter i kaldt vær.

Tilgjengelig i størrelse S, M, L, XL og XXL.

Her får du tak i genseren, velg mellom flere ulike farger.

Klikk på bildet for å komme direkte til varen.

LIFA Merino Midweight er et ypperlig underlag for alle aktiviteter i kaldt vær og kombinerer merinoullets fordeler med de unike egenskapene av tekniske LIFA-fibre. Består av et unikt 2-i-1 underlag av 100% merinoull utvendig og 100% LIFA Stay Warm Technology i en 2-lags, kløfri konstruksjon innvendig.

Tilgjengelig i størrelsene XS, S, M, L og XL.

Her får du tak i stillongsen, velg mellom flere ulike farger.

Klikk her for å se flere innerlag for menn og for kvinner.

Alle klærne brukt i «71 grader nord» finner du på Helly Hansens sider, både for menn og for kvinner.