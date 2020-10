Anton Sport feirer nyåpning: 20-50% på elsykler, treningstøy og allværsjakker

Artikkelen inneholder annonselenker.

Torsdag ble det røde båndet klippet da Anton Sport gjenåpnet sin butikk i Bogstadveien i Oslo som er blitt både nyoppusset og mye større. For å kunne opprettholde smittevernreglene, er samtlige Anton Sport-butikker invitert med på festen, og på nett vil feiringen ingen ende ta.

Frem til og med mandag 2. november klokken 10.00 får du 20-50% medlemsrabatt på nesten alle varer, inkludert nyheter.

Tilbudet gjelder ikke varer merket Norrøna, Hoka One One, Amundsen Sports og Douchebags, samt sportselektronikk.

For deg som for eksempel tenker kjøpe ny sykkel, fornye treningstøyet, skaffe deg ny Gore-Tex-jakke til vinteren eller er på utkikk etter solid skotøy til å trene utendørs så er det mye spennende å velge mellom. Her er et lite utvalg av alt du kan sikre deg dersom du allerede er eller blir medlem i Anton Club:

Medlemspris: 24.499 kroner (ikke medlem: 34.999 kroner)

Rammegeometrien på Flash TRK Mix gir en smart kombinasjon av effektivt tråkk og komfort. Foto: Anton Sport

Et av salgets store fristelser må kunne sies å være elhybriden Flash Trekking Mix som gjør seg utmerket til både pendling, bygater og tur. Den beskrives som både lettsyklet, praktisk og funksjonell, der en 90 graders sittestilling gir deg komfort samtidig som du effektivt kan tråkke i vei. Rekkevidden oppgis å være fra 60 til 125 kilometer, dette avhenger av hvordan du bruker batterikraften underveis. Kommer ferdig komplett med lykter foran og bak, samt skjermer og støtte.

Klikk her for å lese mer om og for å bestille Flash Trekking Mix gjennom Anton Sport.

Medlemspris: 24.499 kroner (ikke medlem: 34.999 kroner)

Flash Trekking Mix er en praktisk, funksjonell og lettsyklet elhybrid for bygater, pendling og tur. Foto: Anton Sport

Dette er unisex-utgaven av allerede nevnte elsykkel, som i likhet med Flash TRK Mix er lettsyklet, praktisk og funksjonell, og gjør sin nytte til både lengre turer, bygater og daglig pendling. Rekkevidden er på mellom 60 og 125 kilometer avheng av hvordan du bruker sykkelen og batterikraften. Sykkelen kommer komplett med lykter foran og bak, skjermer og støtte.

Klikk her for å lese mer om og for å bestille Flash TRK gjennom Anton Sport.

Medlemspris: 22.999 kroner (ikke medlem: 32.999 kroner)

Flash STR Ltd er praktisk, funksjonell og lettsyklet elhybrid. Foto: Anton Sport

Her snakker vi en praktisk, funksjonell og lettsyklet hybridelsykkel som takler både bygater, daglig pendling og lengre turer i helgene. De brede dekkene ruller godt og sitter godt på sykkelen i møte med variert underlag. Batteriet på 418 Wh gir en rekkevidde fra 60 til 125 kilometer avhengig av hvordan du sykler.

Les mer og bestill din nye sykkel her.

Medlemspris: 4499 kroner (veiledende pris: 7499 kroner)

Flow MTN SE 27.5" passer like bra til pendling på dårlige bygater som til lettere terrengsykling i marka. Foto: Anton Sport

Dette er spesialutgaven av bestselgeren Flow MTN, en lettsyklet terrengsykkel som passer like godt til pendling, trim og turer ut i marka. Sykkelen er utstyrt med 27 gir som passer for alle forhold, kraftige hydrauliske skivebremser samt låsbar dempegaffel. Bredere og stivere felger sørger for at sykkelen blir mer stabil, mens 27.5 hjul sørger for at farten holdes oppe underveis.

Les mer og bestill sykkel her.

Medlemspris: 399 kroner (ikke medlem: 799 kroner)

Ullundertøyet i Kari Traa Rose-serien er ikonisk for den skandinaviske vinteren. Foto: Anton Sport

Rose LS fra Kari Traa er laget i 100% merinoull som holder deg varm på kalde dager. Den puster godt, er naturlig lukthemmende og kjennes behagelig mot huden. Ulltrøyen er utstyrt med knappeåpning i halsen, samt tynnere materiale under armene, som sammen resulterer i bedre ventilasjon.

Tilgjengelig i størrelse S-XL, velg mellom tre ulike farger.

Klikk her for å kjøpe ullundertøy med kroppsnær passform hos Anton Sport.

Medlemspris: 399 kroner (ikke medlem: 799 kroner)

Rose Pant er tettsittende med en klassisk, feminin design. Foto: Anton Sport

Med sitt ikoniske mønster gir Rose Pant fra Kari Traa deg optimalt med varme når grademåleren faller nedover. Stillongsen er laget av 100% merinoull, den puster godt og er naturlig lukthemmende. Med sin elastiske linning holdes stillongsen på plass, mens fireveis stretch sørger for godt med bevegelsesfrihet.

Tilgjengelig i størrelse S-XL, velg mellom tre ulike farger.

Klikk her for å kjøpe Kari Traas ullundertøy fra Anton Sport.

Medlemspris: 960 kroner (ikke medlem: 1200 kroner)

Transporter Roll Camo er en robust hverdagssekk med en rekke nyttige funksjoner for en aktiv livsstil. Foto: Anton Sport

Mange av oss bruker skulderveske når vi reiser til og fra jobb eller er ute og vandrer mellom butikker i bygatene. For å unngå stiv nakke og ryggplager, anbefales det å bruke ryggsekk fremfor skulderveske, og da helst en sekk med brede skulderreimer med polstring.

Ospreys Transporter-serie inneholder blant annet elegante og funksjonelle sekker beregnet for å ha med på jobb og bytur. Transport Roll Camo er blant annet utstyrt med innvendig, polstret laptop-lomme, organiseringslommer og utvendige lommer.

Den robuste hverdagssekken får du bestilt her hos Anton Sport.

Medlemspris: 1280 kroner (ikke medlem: 1600 kroner)

Nyheten Transporter 95 Camo er en utmerket all-round reisesekk. Foto: Anton Sport

Tøybaggen Transporter 95 Camo er en allround reisesekk i vannavstøtende, TPU-laminert nylon, hvilket gjør den særdeles robust og gir solid holdbarhet. Dette er en bag som tåler mye juling og som er den perfekte følgesvenn når man skal ut på eventyr. Samtidig er den designet med et komfortabelt bæresystem, samt avtagbare lastestropper som i sin tur tilfører betydelig komfort og effektiv overføring av lasten i selen.

Klikk her for å kjøpe høykvalitets tøybag med ekspedisjonsstil fra Anton Sport.

Medlemspris: 5039 kroner (ikke medlem: 6299 kroner)

lpha AR er en svært allsidig skalljakke som takler alle forhold. Foto: Anton Sport

Vanntett, vindtett og pustende – Alpha AR er jakken som beskytter deg mot alle forhold du måtte komme over neste gang du er på tur i fjellheimen. Jakken er både slitesterk og svært holdbar, og forsterkninger av Gore-Tex Pro Most Rugged i jakkens sliteområder sørger for økt holdbarhet. Hetten beskytter uten å samtidig begrense sikten, mens jakkekanten har forlenget rygg.

Kommer i størrelse S-XL, og du kan velge mellom tre ulike farger.

Les mer om Alpha AR her og bestill din nye allsidige skalljakke hos Anton Sport.

Medlemspris: 5599 kroner (ikke medlem: 6999 kroner)

Høyfjellsterrenget er vakkert, uforutsigbart og nådeløst. Allsidige Beta SV er skapt for dette landskapet. Foto: Anton Sport

Beta SV er laget av Gore-Tex Pro med Most Rugged-teknologi og gir beskyttelse mot vind og vann når man befinner seg ute i høyfjellsterrenget, samtidig som den er både slitesterk og puster godt. Formsydd passform gjør at jakken beveger seg med deg, mens glidelåser i armhulen sørger for rask ventilasjon.

Kommer i størrelse S-L.

Klikk her for å bestille jakken som holder varm og god på din neste fjelltur.

Medlemspris: 1999 kroner (ikke medlem: 2499 kroner)

Johaug Accelerate Jacket er en superfeminin vintertreningsjakke. Foto: Anton Sport

Superfeminin vinterntreningsjakke fra Johaug som gjør seg utmerket til langrenn eller andre utendørsaktiviteter om vinteren. Jakken er laget i elastisk softshell, og utstyrt med pustende og varmt bakpanel. Baksiden på jakken er ekstra lang for å gi deg ekstra varme og komfort.

Kommer i størrelsene XS-XL, velg mellom to ulike farger.

Klikk her for å kjøpe vindtett og vannavstøtende vintertreningsjakke hos Anton Sport.

Medlemspris: 1359 kroner (ikke medlem: 1699 kroner)

Johaug Accelerate Pant er vindtett og vannavstøtende med ekstra høyt liv og glidelås i siden. Foto: Anton Sport

Når du først skal legge ut på langrenn i vinter, hvorfor ikke komplettere antrekket med denne treningsbuksen fra Johaug, laget i samme elastiske softshell som jakken nevnt overfor? Treningsbuksen er både vann- og vindavstøtende, utstyrt med glidelås nederst på benet og med ekstra høyt liv.

Kommer i størrelsene XS-XL, velg mellom to ulike farger.

Klikk her for å bestille treningsbuksen hos Anton Sport.

Medlemspris: 1279 kroner (ikke medlem: 1599 kroner)

Alnes er en mer moderne klassiker, designet av italienske Olmes Carretti i 1995. Foto: Anton Sport

Devold® Alnes er en mer moderne klassiker, designet av italienske Olmes Carretti i 1995. Mønsteret er inspirert av de originale designene fra 1800-tallet. Genseren er strikket i 100% ren, norsk ull og er naturlig isolerende, pustende og vil holde deg varm selv når du er våt. I tillegg har den en retro look som gjør det uunngåelig å bli lagt merke til.

Kjøp den moderne klassikeren Alnes fra Devold hos Anton Sport.

Medlemspris: 1399 kroner (ikke medlem: 1749 kroner)

Tradisjonsrik ullgenser laget for det barske klimaet. Foto: Anton Sport

Denne typen genser, som er laget 100% ren, ny ull, ble opprinnelig brukt av fiskere og andre arbeidere i møte med et barskt klima langs norskekysten. I dag er den blitt svært populære som mellom- og ytterplagg når kulda setter inn, og genseren passer like fint til mann som til dame.

Kommer i størrelsene S-XL.

Kjøp tradisjonsrik og ikke minst varm genser her hos Anton Sport.

Medlemspris: 1599 kroner (ikke medlem: 1999 kroner)

Bjørnøya-genseren er inspirert av en tidløst Devold-hit, nemlig Svalbard. Foto: Anton Sport

Genseren er strikket i 100% ren, ny ull. Den er svært myk, veier lite og kan enkelt brukes året rundt. Mønsteret er kun på den øverste delen av genseren, hvilket gir den et moderne og minimalistisk uttrykk.

Kommer i størrelsene S-L, velg mellom to ulike farger.

Klikk her for å bestille unisex-genseren fra Devold hos Anton Sport.

Medlemspris: 1279 kroner (ikke medlem: 1599 kroner)

Nike Pegasus Trail 2 GORE-TEX er allsidig for trening i hverdagen og har en ideell passform for flere ferdighetsnivåer. Foto: Anton Sport

Med et vanntett og fleksibelt design holder Nike Pegasus Trail 2 GORE-TEX deg gående under ekstreme forhold, enten du er løper, terrengatlet eller friluftsentusiast. Nike React-skum gir demping hele veien, knottene gir godt grep og ekstra grep ved hælen og i tåpartiet kommer godt med i oppover- og nedoverbakker.

Tilgjengelig i størrelsene 37,5 / 38 / 39.

Les mer og bestill løpeskoene her hos Anton Sport.

Medlemspris: 1279 kroner (ikke medlem: 1599 kroner)

Storo Mid GTX er vanntett, pustende og har en isolerende GORE-TEX-membran. Foto: Anton Sport

Sporty sneakers med høyt snitt, perfekt designet for høst- og vintervær. Et mykt skaft, samt minimalt med sømmer og syntetiske materialer, sørger får at du holder deg varm og behagelig på føttene når det er kaldt ute. Logoen er utformet i reflekterende materiale.

Klikk her for å bestille deg et skopar hos Anton Sport.