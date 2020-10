Artikkelen inneholder annonselenker.

2020 har vært året der mange av oss har vært langt ivrigere på sykkelsetet enn vi normalt har hatt for vane. I en pressemelding skriver Statens vegvesen at tall for august og september viser at sykkeltrafikken har økt betraktelig sammenlignet med samme tid i fjor.

Den største prosentvise stigningen etter sommeren finner vi i Oslo med 41,6 prosent i september. I Nedre Glomma økte sykkeltrafikken mest i august med 32,9 prosent.

Det er flere grunner til at stadig flere har tatt på seg sykkelhjelmen, satt seg på setet og tråkket i vei dette året. Noe kan skyldes at det har vært økt satsning på sykler i flere storbyer, det meldes om gode tall for bruk av bysykler i tillegg til at det har vært pent vær med høye temperaturer som har sørget for godt føre for syklister.

Sist men ikke minst har corona-situasjonen – der det er blitt gitt gjentatte oppfordringer til å unngå kollektiv transport – spilt en viktig rolle.

Sesongavslutning og sykkeltømming

Nå har det første snøfallet kommet flere steder i landet, og selv om mange velger å parkere sykkelen for sesongen, er det atter andre som bruker tohjulingen aktivt også vinteren gjennom. Anton Sport kjører nå i gang en omfattende markering bestående av en solid sykkeltømming med et tilbud det er vanskelig å si nei til:

Nå får du nemlig 30-50% medlemsrabatt på alle sykler i deres sortiment, med unntak av Cannondale 2021-modellene.

Det er med andre ord en gylden mulighet til å skaffe seg ny sykkel til kommende sesong, eller skifte ut pendlersykkelen med en ny modell. Her er noen av sykkelmodellene som skal ut av butikkene:

Medlemspris: 22.999 kroner (veiledende pris: 32.999 kroner)

Her snakker vi en praktisk, funksjonell og lettsyklet hybrid-elsykkel som takler både bygater, daglig pendling og lengre turer i helgene. De brede dekkene ruller godt og sitter godt på sykkelen i møte med variert underlag. Batteriet på 418 Wh gir en rekkevidde fra 60 til 125 kilometer avhengig av hvordan du sykler.

Les mer og bestill sykkel her.

Medlemspris: 27.999 kroner (veiledende pris: 39.999 kroner)

Med denne elsykkelen fra Cannondale flyter du gjennom rushtrafikken, uansett om du skal ut på langtur eller du sykler til og fra jobb på daglig basis. Tesoro Neo kan friste med moderne løsninger kombinert med et progressivt design, der midtmontert motor gir bedre vektfordeling og ikke minst bedre utnyttelse av motorkraften. Batteriet på solide 500 Wh gir, sammen med en motor som yter opptil 250 W, en rekkevidde på opptil 90 kilometer.

Les mer og bestill sykkel her.

Medlemspris: 19.999 kroner (veiledende pris: 31.999 kroner)

Her snakker vi den klassiske bysykkelen i moderne utgave. Takket være geometrien nyter man en komfortabel oppreist sittestilling, mens styret er justerbart for beste tilpasning. Sykkelen har 7 gir som er mer enn nok til å tråkle deg gjennom bylandskapet, drevet av Shimano 5000-systemet. Batteriets kapasitet er på 418 kilowatt.

Les mer og bestill sykkel her.

Medlemspris: 4899 kroner (veiledende pris: 6999 kroner)

Mens vi fremdeles er i klassikerhjørnet: Her snakker vi en kjær og kjent klassiker når det kommer til hverdagssykler myntet på tur og fritid. Dette er sykkelen du bruker når du skal sykle hjem fra nærbutikken med varene i kurven foran, samtidig som den oppreiste sittestillingen gir deg godt overblikk og ikke minst god sittestilling. Velg mellom fargene mintgrønn , petrol , black og burgunder.

Les mer og bestill sykkel her.

Medlemspris: 18.899 kroner (veiledende pris: 26.999 kroner)

Med sin gjennomprøvde trippelbuttede aluminiumsramme er Gekko Force ypperlig beregnet på sti, rundbane og maraton. Sykkelen er blant annet utstyrt med kraftige XT skivebremser med 180mm skive i front og 160mm skive bak og Shimanos nye 12-girs XT drivverk med Shadow Plus-gir, mens dempegaffelen er den nye SID Select fra RockShox.

Les mer og bestill sykkel her.

Medlemspris: 4199 kroner (veiledende pris: 5999 kroner)

Stikkordet her er praktisk hverdagssykkel for sjarmøretapper, der sittestillingen enkelt kan justeres etter behov via justerbart styresystem. Sykkelen er utstyrt med integrert bagasjebrett for sidevesker eller vanntett PC-veske, mens det er rom for å plassere kurv eller liten veske på styret. Sykkelskjermene skal forhindre sølesprut, mens de tre innvendige girene er så godt som vedlikeholdsfrie.

Les mer og bestill sykkel her.

Medlemspris: 4499 kroner (veiledende pris: 7499 kroner)

Dette er spesialutgaven av bestselgeren Flow MTN, en lettsyklet terrengsykkel som passer like godt til pendling, trim og turer ut i marka. Sykkelen er utstyrt med 27 gir som passer for alle forhold, kraftige hydrauliske skivebremser samt låsbar dempegaffel. Bredere og stivere felger sørger for at sykkelen blir mer stabil, mens 27.5 hjul sørger for at farten holdes oppe underveis.

Les mer og bestill sykkel her.

Medlemspris: 44.099 kroner (veiledende pris: 62.999 kroner)

Her snakker vi den ultimate landeveissykkelen, designet med skarpt fokus på ytelse, vekt, stivhet, styrke, kjøreegenskaper og aerodynamikk. Sist men ikke minst: Trådløs giring med SRAM e-Tap. Vekt på sykkelen er 8 kilo.

Les mer og bestill sykkel her.