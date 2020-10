Ryddesalg hos Get Inspired: Gjør kupp på frilufts- og treningstøy

Artikkelen inneholder annonselenker

Uansett hvor du bor på kant av landet, er høsten et uomtvistelig faktum. Og nå kjører Get Inspired i gang med et solid ryddesalg med en mengde godbiter på salg til superpriser med opptil 70 prosent rabatt.

Her er våre favoritter fra salget:

NÅ 699 kroner (før 999 kroner)

Få den ultimate sporty looken med disse sneakersene. Skoene gir deg allsidig komfort med en overdel bestående av mykt, semsket skinn, mesh-materiale og syntetisk materiale. Støtabsorberende såle og innersåle av Memora Foam. Skoene finnes også i svart.

Her kan du kjøpe BOBS Sparrow 2.0.

NÅ 1299 kroner (før 1999 kroner)

Lekker og varm treningsjakke med hette som er feminin og sporty på samme tid. Jakken er spesielt designet for å holde deg tørr og varm, og kommer med Primaloft Gold-isolasjon og et vindtett materiale. Det elastiske materialet har super fukttransport og gir maksimalt med bevegelsesfrihet. Du får jakken i to ulike farger.

Her kjøper du ElementPrimaloft jacket.

NÅ 1399 kroner (før 1999 kroner)

Lett og superkomfortabel jakke med bluesign®-godkjent PrimaLoft® Silver Eco-isolasjon. Egner seg ypperlig både til aktivitet og hverdagsbruk. Jakken er tynn, men gir likevel svært god varme. De lette og myke materialene er svært komprimerbare, noe som gjør den til den perfekte ekstrajakken å pakke ned i sekken.

Her kjøper du Røros Light Ins Jkt.

NÅ 479 kroner (før 799 kroner)

Ullgenser i myk og behagelig ullblanding som isolerer godt og er svært komfortabel. Genseren er perfekt som mellomlag eller alene, god og varm med høy hals med glidelås.

Her kjøper du Freja HZ Genser.

NÅ 599 kroner (før 999 kroner)

Den ultimate utetightsen, sommer som vinter. Tightsen har vindtett frontpanel og børstet, elastisk stoff bak for å sikre utmerket styring av kroppstemperatur. I tillegg har den en åpning under kneet for optimal bevegelsesfrihet og strikkjustering i midjen. Den er perfekt både til løpeturer og skiturer når snøen har lagt seg.

Her kjøper du Storm Balance Tights.

NÅ 454 kroner (før 699 kroner)

Denne herligheten av en ullgenser er ikke bare supermyk og komfortabel, den er også utrolig lekker og går til alt. Den perfekte genseren for sesongen vi er på full vei inn i.

Her kjøper du Femme Mohair O-neck Pullover.

NÅ 479 kroner (før 799 kroner)

Lite slår chunky sneakers til hverdagsantrekket og disse er en sikker vinner. Lekkert design, god passform og super komfort.

Disse oppleves som store i størrelsen, det anbefales å gå en størrelse ned.

Her kjøper du Desy sneakers.

NÅ 519 kroner (før 799 kroner)

Her får du topp komfort og et lekkert design i ett. Buksa er superlett og laget med et vindavvisende softshellmateriale med god stretch. Sidelommer, lårlomme, beltehemper og gode justeringsmuligheter i livet, samt strikk nederst på beina gjør denne til en komplett turbukse. Den er like super til korte, som til lengre utflukter i skog og mark. Buksen er lett vannavstøtende, tørker raskt og er enkel å bevege seg i.

PFC-fri:Dette produktet er behandlet med fluorfri impregnering (DWR). Fluorkarboner (PFC) er ikke bra for miljøet, de brytes ikke ned og forsvinner ikke fra naturen. Siden produktet er behandlet med fluorfri impregnering, oppfordres det til å re-impregnere etter 2-4 vask jevnlig gjennom produktets liv slik at plagget beholder sin vanntetthet, og forlenger levetiden.

Her kjøper du Flåm-buksa.

NÅ 559 kroner (før 799 kroner)

God og varm pilefleece fra Twentyfour. Jakken har myk microfleece på innsiden, og er perfekt som et mellomlag eller til å bruke alene. Jakken er lett innsvingt, litt lengre bak og har stikklommer i siden

Her kjøper du Finse Pilefleece.

NÅ 314 kroner (før 449 kroner)

Denne tighsten er designet for å gi maksimal komfort hele dagen gjennom flatterende midjebånd, god lagringsplass og feminint design. Og i tillegg til å takle alt, ser du bra ut samtidig.

Her kjøper du One Tights.

NÅ 599 kroner (før 999 kroner)

Raven er den mest ikoniske modellen til ARKK Copenhagen. Med sitt minimalistiske, skandinaviske og rene design sørger Raven for at dette er en «must have» i alle sneaker-samlinger. Neoprene og mesh-kombinasjon i overdelen og Stable E-15-sålen gir deg optimal komfort og gjør dette til en kompromissløs sneaker.

Her kan du kjøpe Raven.