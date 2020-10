Mid season sale hos Get Inspired: Opptil 70% på frilufts- og treningstøy

Artikkelen inneholder annonselenker

Uansett hvor du bor på kant av landet, er høsten et uomtvistelig faktum. Og nå kjører Get Inspired i gang med et solid mid season sale med superkupp på sesongens favoritter med opptil 70% rabatt.

Her er våre favoritter fra salget:

NÅ 979 kroner (før 1399 kroner)

Kastel Madla WR Seasonal er tidløse høst- og vintersko som kommer i en rekke spreke farger. Vannavvisende membran og skoene holder deg varm ned til -5 grader.

Disse stilrene skoene fra Kastel har vannavvisende membran og innersåle i ull som holder føttene dine tørre og varme både høst og vinter. Sålen er komfortabel og lett. Disse skoene gir vintersko et nytt preg da skoene er like komfortable som sneakers, varme, tørre og samtidig feminine.

Du finner Kastel Madla WR Seasonal her.

NÅ 979 kroner (før 1399 kroner)

Devold® Slogen er inspirert av Devold sitt nydelige Svalbard-mønster, og er varme og robuste gensere perfekt til kaldere dager. Høy hals i to-lags ull gir god varme og beskyttelse, samt 1/2-zip i front gir deg muligheten for ventilering. Forsterkninger på albuen gjør genseren slitesterk.

Du finner den deilige ullgenseren fra Devold her.

NÅ 899 kroner (før 1499 kroner)

En lett 2-lags anorakk med god stretch i vind- og vanntett materiale. Den har lange glidelåser i begge sider for ventilering, og for å få den lettere av og på. Anorakken har enhåndsstramming nede og 2-veis-justering på hette. Denne nye utgaven har i tillegg avtagbar 2-sidig innerkrave, brystlomme i ny stil, vannavvisende glidelåser, økt vannsøyle og den er uten flour-impregnering.

Anorakken Finse fra Twentyfour finner du hos Get Inspired.

NÅ 449 kroner per del (før 749 kroner per del)

Kari Traa Åkle LS i 100% merinoull er det naturlige valget i kaldt vær. Mykt mot huden, pustende og naturlig lukthemmende. Åkle er inspirert av gamle, norske strikke- og vevstradisjoner, men har fått en moderne vri på det hele.

Du finner ulltrøya Kari Traa Åkle LS her.

Den tilhørende longsen Kari Traa Åkle pant finner du her.

NÅ 650 kroner (før 1299 kroner)

En tynn isolasjonsjakke med BamCoalTex-vattering, som har lignende kvaliteter som dun, men uten risiko for dunlekkasje og som holder varmen selv i våt tilstand. Myk, lett og allsidig jakke som er perfekt som et mellomlag, men også som et ytterste lag! Den perfekte fritidsjakken og kan brukes hele året rundt.

Her kan du kjøpe Twentyfour Oslo Bambus Jakke.

NÅ 974 kroner (før 1499 kroner)

Turbukse fra Twentyfour med god bevegelighet og stretch. På værutsatte steder som foran på ben og bak på rumpe har buksen vindtett og vannavstøtende GeoTex-materiale. Buksen er designet for både høy og lav aktivitet, kortere og lengre turer, perfekt for de fleste. Den har flere tekniske detaljer som ventilasjonsåpning fra kne til hofte (med 2-veis glidelås), støvelkrok og leddede knær.

Her kan du kjøpe Twentyfour Flåm Trekking Bukse her.

NÅ 779 kroner (før 1299 kroner)

Tursko i herlig design! Skoene er laget med ClimaProtect®-teknologi som effektivt holder føttene dine tørre, også på våte dager i naturen. Kraftig, slitesterk gummisåle som sikrer supert grep også i ulendt terreng.

Her kan du kjøpe Gemini Low Waterproof tursko.

NÅ 489 kroner (før 699 kroner)

Herlig sett fra Twentyfour i superdeilig bambus. Bruk det som superundertøy eller til late dager på sofaen. Du får både overdel og underdel til 489 kroner.

Her kan du kjøpe Finse 3D Undertøyssett fra Twentyfour.

NÅ 779 kroner (før 1299 kroner)

Denne dunjakken med 90/10-blanding i andedun gir en lett, men godt isolerende jakke. Jakken er perfekt som ytterplagg både på tur og til hverdags, eller i sekken som et mellomlag på tur på kaldere dager.

Her kan du kjøpe Finse dunjakke fra Twentyfour.

NÅ 699 kroner (før 999 kroner)

Få den ultimate sporty looken med disse sneakersene. Skoene gir deg allsidig komfort med en overdel bestående av mykt, semsket skinn, mesh-materiale og syntetisk materiale. Støtabsorberende såle og innersåle av Memora Foam. Skoene finnes også i svart.

Her kan du kjøpe BOBS Sparrow 2.0.

NÅ 479 kroner (før 799 kroner)

Ullgenser i myk og behagelig ullblanding som isolerer godt og er svært komfortabel. Genseren er perfekt som mellomlag eller alene, god og varm med høy hals med glidelås.

Her kjøper du Freja HZ Genser.

NÅ 599 kroner (før 999 kroner)

Den ultimate utetightsen, sommer som vinter. Tightsen har vindtett frontpanel og børstet, elastisk stoff bak for å sikre utmerket styring av kroppstemperatur. I tillegg har den en åpning under kneet for optimal bevegelsesfrihet og strikkjustering i midjen. Den er perfekt både til løpeturer og skiturer når snøen har lagt seg.

Her kjøper du Storm Balance Tights.

NÅ 454 kroner (før 699 kroner)

Denne herligheten av en ullgenser er ikke bare supermyk og komfortabel, den er også utrolig lekker og går til alt. Den perfekte genseren for sesongen vi er på full vei inn i.

Her kjøper du Femme Mohair O-neck Pullover.

NÅ 519 kroner (før 799 kroner)

Her får du topp komfort og et lekkert design i ett. Buksen er superlett og laget med et vindavvisende softshellmateriale med god stretch. Sidelommer, lårlomme, beltehemper og gode justeringsmuligheter i livet, samt strikk nederst på beina gjør denne til en komplett turbukse. Den er like super til korte, som til lengre utflukter i skog og mark. Buksen er lett vannavstøtende, tørker raskt og er enkel å bevege seg i.

PFC-fri:Dette produktet er behandlet med fluorfri impregnering (DWR). Fluorkarboner (PFC) er ikke bra for miljøet, de brytes ikke ned og forsvinner ikke fra naturen. Siden produktet er behandlet med fluorfri impregnering, oppfordres det til å re-impregnere etter 2-4 vask jevnlig gjennom produktets liv slik at plagget beholder sin vanntetthet, og forlenger levetiden.

Her kjøper du Flåm-buksen.