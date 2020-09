Behagelig treningstøy for alle former

Artikkelen inneholder annonselenker.

Det svenske treningstøymerket aim'n har gjort braksuksess over hele verden, med behagelig og stilig treningstøy laget av og for kvinner. Nå har aim'n også kommet til Norge – og her deler vi noen av de mest populære plaggene fra kolleksjonen deres.

Treningstøyet i ribbestrikk er blitt svært populært. Plaggene er laget av et stretchy, fireveisstrikket ribbet stoff som følger kroppens bevegelser. Stoffet gir god støtte, og plaggene har ingen plagsomme sømmer. Tightsen finnes i mange ulike farger, fra diskret espresso til knæsj oransje.

Her finner du Ribbed Tights til 599 kr.

Denne sports-BH-en er laget i samme stoff som ribbed tights. Viktigst her er støtten og komforten tekstilet gir i en sports-BH. «Veldig fin sports-bh og utrolig behagelig, anbefales! Ønsker meg flere» er en av tilbakemeldingene fra kundene. Også denne finnes i mange ulike farger.



Les mer om ribbed sportsbra fra aim'n her.

Tightsen med den stilig jeansfargen. Også denne tilhører kolleksjonen uten ubehagelige sømmer. Den er laget av et fleksibelt, strikket stoff som følger kroppen og bevegelsene. Høy midje som gir god støtte.

Kjøp ocean washed attention tights her.

Støttende fireveisstrikket, glatt stoff. Hullmønsteret og det stripete mønsteret gir tightsen en kul touch. Denne finnes i blant annet mørkeblå, lysegrå og rosa.



Her finner du elevate seamless tights.

Ekstra myk fleece som vil varme på kjølige dager. Lys, grå farge og glidelås i halsen. Finnes i størrelse fra XS til XL.



Cloud Fleece Jacket kjøper du her.

Langermet topp i fireveisstrikket ribbe-stoff. Støttende tekstil som former seg etter kroppens bevegelser. Denne finnes i mange ulike farger, fra dus beige til skinnende gul.

Her finner du Ribbed Seamless Crop Long Sleeve.

Freshe og komfortable allround-sneakers. Laget med en lett tekstiloverdel for en åpen, luftig følelse. Den hvite sålen er lett og supermyk. Stor i størrelsen, så hvis du står mellom to størrelser, anbefales det å velge den mindre.

Her kjøper du Aim High Sneakers.