Slik velger du riktige tursko

Er det én ting du bør investere i før du skal på tur, er det gode sko. For gnagsår og kalde føtter kan ødelegge enhver turglede. Ulike turer krever ulike sko – her er en liten guide.

Lette turer – lave sko

Skal du kun på lette turer i fint vær og tørre omgivelser, kan du velge lette og lave tursko. Da slipper du å bli varm og klam på føttene og skoene demper underlaget og tynger lite, slik at du kan gå så langt du ønsker uten å bli sliten i føttene.

1. Salomon Outline GTX | 2. Salomon XA Siwa GTX

Salomon Outline GTX Pearl Blue har lav ankel og gir utmerket bevegelsesfrihet. Turskoene har Gore-Tex-membran som gjør dem vanntette og klare for våt mose og små sølepytter på veien. De har god demping og en godt polstret ankelkrage. Ut på tur, aldri sur – i hvert fall ikke i disse gode skoene.

Salomon XA Siwa GTX er et par komfortable tursko for herrer som er perfekt til lettere turer i terreng og fjell. XA Siwa har vanntett GORE-TEX-membran og ekstra beskyttelse ved hæl og tåpartiet. Skoen har en meget robust yttersåle med et sålemønster spesielt utviklet for å gi godt grep på både hardt og løsere underlag.

Fjellstøvler i ulendt terreng

Skal du gå i skogen, langs bekker og elver og i variert terreng, velger du fjellstøvler med høyt skaft. De holder føttene tørre og beskytter anklene mot skarpe vekster og røtter underveis på turen. Det høye skaftet gir også ankelstøtte og forhindrer at du tråkker over i ulendt terreng.

1. Alfa Kvist Advance GTX | 2. Hoka Sky Kaha GTX

Kvist Advance Gore-Tex fra Alfa er en lett, komfortabel og svært anvendelig tekstilsko med tett passform for bruk i variert terreng. Ripstop-tekstilet kombinert med GORE-TEX®-membran gjør skoen vanntett og pustende, og sørger for komfortable føtter hele dagen.

Hoka Sky Kaha GTX er en sko som både gir veldig god støtte og samtidig gjør oppbygningen at oppstigningen blir enklere og nedstigningen går raskere. Når du går over lange avstander, vil denne trekkingskoen ta deg til ditt reisemål med komfort og sikkerhet. Vanntettt GORE-TEX® membran som holder føttene komfortable og tørre. Semsket skinn i overdelen gir god slitestyrke og stødighet.

Ekstra støtte i bratte fjell

Skal du legge ut på en lengre og krevende topptur må du se etter en fjellstøvel som er ekstra stabil, men samtidig lett. Støvler i denne kategorien har også ofte festemuligheter for stegjern, som kan være nyttig i bratte fjell, eller hvis du skal gå på bre.

1. ALFA Walk King Air A/P/S GTX | 2. ALFA Walk Queen Air A/P/S GTX

ALFA Walk King Air A/P/S GTX til herre og samme modell, ALFA Walk Queen Air A/P/S GTX, til dame er en lett, halvhøy fjellstøvel som gir ekstra ankelstøtte for bruk i fjell og lavland. Sålen er spesialtilpasset nordiske forhold og sikrer stabilitet i de mest utfordrende terreng, med et godt grep på fuktig underlag. Ultralett EVA mellomsåle gir lav vekt og gode støtdempende egenskaper.

Gå dem inn

Drar du rett på fjelltur med helt nye sko, risikerer du å få gnagsår etter kort tid. Gå inn skoene dine i forkant av turen, så er både sko og føtter forberedt når avreisedagen kommer.

Begynn med å bruke de nye turskoene i kortere perioder hjemme, og kjenn etter at de ikke kipper eller er ubehagelige. Etter hvert kan du også ha dem på utendørs når du går deg en liten tur i nærmiljøet. Det er helt normalt at støvlene er litt stive i starten, derfor er det så viktig å gå dem inn før du legger ut på vandring.

Ull innerst

Ikke bruk en tilfeldig valgt sokk når du legger ut på tur. For å holde deg varm og unngå gnagsår bør du bruke en linersokk innerst, og deretter en litt tykkere ullsokk utenpå.

1. Smartwool Hiking Liner Crew | 2. Smartwool PhD Outdoor Medium Crew

Smartwool Hiking Liner Crew er et par tynne og lette sokker som fungerer som et ekstra hudlag for å minimere friksjon og gnagsår. Sokken brukes med en ytterstrømpe for ekstra varme og beskyttelse ved behov.

Utenpå linersokken kan du ha en litt tykkere ullsokk. Smartwool PhD Outdoor Medium Crew er en sokk som sitter godt på foten og gir deg god demping og komfort i skoen. Paddingen rundt akillesen sørger for utmerket beskyttelse og støtte. ReliaWool teknologi i hel og tå gir god holdbarhet.

Husk å impregnere

Alle tursko, både av lær og tekstil, må vedlikeholdes og impregneres for å beholde funksjonalitet og vannresistens. Tursko bør impregneres før du bruker dem, og holdes vedlike minst én gang i måneden.

1.Nikwax Spray-On Fabric & Leather | 2. OrganoTex Spray-on

Nikwax Spray-On Fabric & Leather er en impregneringsspray for bruk på nylon og lær. Bare spray skoene, og tørk bort eventuell overflødig impregnering.

Visste du forresten at du også kan impregnere turklærne dine? OrganoTex Spray-on Textile er tekstilimpregnering som øker vann- og smussavvisende egenskaper på de fleste tekstiler.

God tur!

