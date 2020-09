(Artikkelen inneholder annonselenker)

Turer i skog og mark er godt for både kropp og sjel, og med begrensningene corona-epidemien fører med seg, er det jammen godt vi har mye fin natur i dette landet.

Enten du skal på en enkel dagstur i nærområdet eller på en lengre campingtur i naturen, så vil turen din preges av hvor godt forberedt du er, og hva slags utstyr du har med. For det er ikke til å stikke under stol at godt utstyr har er alfa omega for en vellykket utflukt.

Du trenger selvfølgelig ikke det nyeste og dyreste av alt, men sørg for at du har et par essensielle ting i sekken, så skal du se at friluftslivet blir mye koseligere, både for deg og turkameratene dine.

Urberg - Utrail Backpack 2.1 ryggsekk

1. Ryggsekk

Ryggsekk er et must, nesten uansett hvor kort tur du skal på. Det er veldig praktisk, gjør at du får hendene fri og er komfortabelt å bære. Det finnes en sekk for allslags bruk, så velg en som passer ditt behov, din rygg og din personlige smak.

Sekken Utrail Backpack fra Urberg er enkel og praktisk, og produsenten donerer 1% av sin omsetning til miljøverntiltak.Riktignok ikke den største i klassen, men super for korte dagsturer.

2. Primus/Kokesett

MSR PocketRocket Deluxe Stove Kit primus

En gassbrenner er ikke noen ny oppfinnelse, men du verden så praktisk det er å ha med på tur. Enten du bare vil ha en kopp kaffe eller et fullt måltid (som du kanskje også har fanget selv), så er primusen din beste venn. I MSR PocketRocket Deluxe-settet får du en stabil brenner som koker én liter vann på under 3,5 minutter, samt kjele og håndtak.

3. Ulltrøye

BRYNJE Wool Thermo Light Shirt

Det er kaldere i skogen enn i stua di, og ingenting slår en god ulltrøye. Og hvis du er en aktiv type, bør du vurdere en helsetrøye-variant som denne fra Brynje. Her får du unike egenskaper når det kommer til fukttransport og den kan brukes mye uten at den lukter og trenger en vask. Helsetrøya ser kanskje spesiell ut, men et genialt plagg. Må prøves!

4. Hengekøye

Ticket To The Moon King Size hengekøye

Stadig flere turgåere sverger til hengekøye når de er ute på tur, og det er mange gode grunner til det. En hengekøye er lett, gir et tilfluktssted på all slags underlag og er uforlignelig god å slappe av i. Denne varianten fra Ticket To The Moon er laget i fallskjermstoff, som er solid, komfortabelt og har god pusteevne. Resultatet er en opplevelse som kan beskrives som, ja – å slappe av på månen.

5. Termos

Stanley Adventure Termos 0,73 L Polar

Kaffe, toddy, te, pølser, suppe, buljong, pannekakerøre eller hva enn du vil ha med. Termos er nesten et like stort must som sekk. Man kan nesten si det sånn at en termos GJØR turen. For har du med en termos, setter deg ned og nyter en kopp varm drikke, så er du jo på tur – er du ikke? Denne termosen fra Stanley holder på varmen i 24 timer og har fått terningkast 6 av Dinside.no!

6. Ligge-/sitteunderlag

Thermarest Ridgerest Classic L liggeunderlag

Tenker du å sette deg ned når du er på tur? Eller legge deg nedpå? Alene, eller kanskje sammen med andre? Under åpen himmel, i telt eller bare på en kolle og nyte dagen? Da trenger du et underlag, som Thermarest Ridgerest som både er lett å bære og komfortabelt å ligge på. Bare legg det utover bakken og sett deg godt til rette, så er du i gang. Her er det mange forskjellige varianter å velge mellom. Velg et underlag som passer til ditt behov.

7. Nødlader

Biolite Powerlight powerbank og lykt

Smarttelefoner og andre duppedingser har blitt sentrale deler av livene våre, også i skogen. Så da kan det være kjekt å ha med en lader, som også fungerer som en lykt! Denne nødladeren fra Biolite gir 52 timer lys, har tre forskjellige lysmoduser og kan brukes som sykkellykt.

8. Kniv

ØYO Dovre Knife with Leather Sheath

Det som er et åpenbart tilbehør for mange, kan for andre virke uaktuelt og direkte livsfarlig. Men sannheten er at en kniv er superpraktisk når du er på tur. For plutselig trenger du å kappe en tråd, spidde en pølse, spikke en barkebåt, sløye en fisk eller bare åpne en pølsepakke. Så få deg god kniv som gjør jobben, som den lekre Dovre-kniven fra ØYO. Bare husk å putte den i sliren når du er ferdig.

9. Hodelykt

LED Lenser H3.2 Hodelykt

Hvis du bare er littegranne eventyrlysten har du sikkert vært ute i skogen en vinternatt, en sommernatt, eller i hvert fall på kvelden, før. Og da vet du at det kan bli ganske så mørkt der ute. I slike stunder er det lite som er så praktisk som en enkel, men kraftig hodelykt. Med hendene fri og lyset i blikkretningen, blir alt så mye enklere. Denne lykta fra LED Lenser kan lyse i hele 60 timer og kommer med dimmer for optimal lysstyrkekontroll.

Exped Airpillow UI oppblåsbar pute

10. Pute

Og når det lakker mot kveld og soveposen kaller, ja, da har du lov til å unne deg det lille ekstra. På camping må det kunne sies å være en pute. Joda, du kan rulle sammen jakka di og putte den under hodet, men en ordentlig pute er mye mer komfortabel, og tar nesten ingen plass i bagasjen. Denne snertne saken fra Sea to Summit er oppblåsbar og veier skarve 60 gram.

Og med disse tipsene vil vi bare ønske deg en riktig god tur!