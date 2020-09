Sportsbriller fra Oakley til knallpriser

Artikkelen inneholder annonselenker.

Milrab tømmer lagrene etter sommeren og har nå knallpriser på sportsbriller fra Oakley. Vi har samlet de beste tilbudene i listen under:

NÅ: 1612 kr (Før: 2150 kr)

Jawbreaker er de ultimate sportsbrillene, spesielt laget for å møte kravene til toppidrettsutøvere. Brillene kommer med Prizm-glass som er en banebrytende linseteknologi fra Oakley. Teknologien filtrerer lyset så det tilpasser seg ulike aktiviteter og omgivelser. Prizm-glassene slipper nemlig igjennom flere farger uten å slippe inn mer lys. Denne teknologien sørger for klar sikt og skarpere kontraster, og dermed et mer detaljert bilde av omgivelsene.

Selve rammen har en god passform med three-point-fit, som gjør at brillene kun sitter på nesen og sidene av hodet. Denne innovasjonen gjør at man eliminerer trykkpunkter som klassiske briller har.

Kjøp Oakley Jawbreaker Retina Prizm Road her.

NÅ: 1469 kr (Før: 2230 kr)

Flak 2.0 kommer med Prizm-glass som er en banebrytende linseteknologi fra Oakley. Teknologien filtrerer lyset så det tilpasser seg ulike aktiviteter og omgivelser. Prizm-glassene slipper nemlig igjennom flere farger uten å slippe inn mer lys.

Brillene har også HD-polariserte glass som sikrer optimal klarhet og hindrer 99% av lys fra reflekterte overflater å slippe gjennom glassene. Brillene er derfor ideelle i snø og nær vann hvor det er høy intensitet av reflektert solskinn.

Kjøp Oakley Flak 2.0 XL Polished Black Polarized her.

NÅ: 1429 kr (Før: 1940 kr)

Radar EV Path med Prizm Road teknologi. Med en høyere linse får du utvidet synsfelt, noe som passer perfekt når du jogger og har hodet nedover og blikket fremover. Måten brillene er konstruert på, med integrerte luftehull, gjør at det dannes en luftstrøm som minimerer svette og dugg. Du kan enkelt bytte linser hvis lysforholdene skulle forandre seg.

Kjøp Oakley Radar EV Path Grey Ink Prizm Road Black her.

NÅ: 1536 kr (Før: 2150 kr)

Jawbreaker er de ultimate sportsbrillene, spesielt laget for å møte kravene til toppidrettsutøvere, og kommer med Prizm-glass. Switchlock-teknologien lar deg bytte glass på brillene i løpet av få sekunder for at du skal kunne tilpasse deg ulike omgivelser.

Selve rammen har en god passform med three-point-fit, som gjør at brillene kun sitter på nesen og sidene av hodet. Denne innovasjonen gjør at man eliminerer trykkpunkter som klassiske briller har.

Kjøp Oakley Jawbreaker Prizm Polished White her.

NÅ: 1454 kr (Før: 1940 kr)

Radar EV Path med Prizm-teknologi. Med en høyere linse får du utvidet synsfelt, noe som passer perfekt når du jogger og har hodet nedover og blikket fremover. Måten brillene er konstruert på, med integrerte luftehull, gjør at det dannes en luftstrøm som minimerer svette og dugg. Du kan enkelt bytte linser hvis lysforholdene skulle forandre seg.

Kjøp Oakley Radar EV Path Polished Black her.

NÅ: 989 kr (Før: 1500 kr)

Designet på disse brillene er inspirert av idrettsutøvere og da særlig innenfor skateboarding. Latch Beta er et nytt design i Latch-familien, med stilige linser og dobbel nesebro. Latch Key kommer med en innebygget clips som gjør at du enkelt kan feste brillene i genseren. Du trenger da ikke være redd for at du skal miste brillene når du ikke bruker dem. Brilleglassene har High Definition Optics (HDO®), som gir deg et mye klarere og skarpere syn. Glassene filtrerer også effektivt bort alle UVA-, UVB- og UVC-stråler, og skadelig blått lys opp til 400nm.

Kjøp Oakley Latch Beta Matte Black her.

NÅ: 1349 kr (Før: 1940 kr)

Oakley Clifden er de ultimate fjellbrillene som gir optimal beskyttelse mot solen. Clifden kommer også med spesialtilpasset Prizm-teknologi.

Brillene har funksjonell sportsdesign bygget for å tilby det ypperste innen komfort og beskyttelse for å forbedre ytelsesopplevelser ved høy lyseksponering. Unobtainium® neseputer gir godt grep for å holde brillene sikkert på plass. Utskiftbare og avtagbare Unobtainium sideskjold designet for å beskytte mot gjenskinn.

Kjøp Oakley Clifden Polished Black Prizm Snow Sapphire her.

NÅ: 1329 kr (Før: 2020 kr)

Holbrook er en tidløs klassiker som gjengir stilen fra 1940-, 50- og 60-tallet. Innfatningens retro look tok inspirasjon fra en av USAs største landemerker, Route 66. Oakley oppkalte solbrillene etter Holbrook i Arizona, en liten westernby langs den berømte veien. Det er en by som i likhet med solbrillene er selve essensen av oppdagelsesreiser og eventyrlyst. Prizm-teknologien filtrerer lyset så det tilpasser seg ulike aktiviteter og omgivelser.

Kjøp Oakley Holbrook Matte Black Polarized Prizm Sapphire her.

NÅ: 1129 kr (Før: 1610 kr)

Oakley Portal X er en ekstremt robust og allsidig brille. Brillen er designet for å kunne brukes i en rekke idretter, og gjennom hele dagen. Oakley Portal X kommer med utvidet synsfelt og spesialtilpasset Prizm-teknologi. Prizm-teknologien forsterker noen farger og filtrerer bort andre. Dette gjør sikten klar og kontrastene mye skarpere. Det blir da enklere å fokusere på målet og trettheten/belastningen på øynene blir redusert.

Kjøp Oakley Portal X Dark Ink Fade Prizm Dark Golf her.

NÅ: 1424 kr (Før: 2040 kr)

Jawbreaker er de ultimate sportsbrillene, spesielt laget for å møte kravene til toppidrettsutøvere. Prizm Low Light-glassene gir et krystallklart bilde og beskyttelse for øynene på vernebrillenivå.

Switchlock-teknologien lar deg bytte glass på brillene i løpet av få sekunder for at du skal kunne tilpasse deg ulike omgivelser. Selve rammen har en god passform med three-point-fit, som gjør at brillene kun sitter på nesen og sidene av hodet. Denne innovasjonen gjør at man eliminerer trykkpunkter som klassiske briller har.

Kjøp Oakley Jawbreaker Polished White Prizm Low Light her.