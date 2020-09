Spar tusenvis på el-sykler og sykler nå

Sportsbutikkene er i full gang med å selge ut vår- og sommervarene, og det betyr mulighet for å gjøre et godt kjøp på sykler. Hos Anton Sport får man nå 10.000 kroner avslag på alle el-sykler for voksne fra Gekko. Forutsetningen er at man er medlem, eller blir medlem i kundeklubben.

Alle andre sykler fra Gekko har 20-50 % medlemsrabatt.

Alle barnesykler får man til 20 % rabatt.

Her er noen av de beste kjøpene du kan gjøre på sykler nå:

Gekko Flash STR Ltd Mix - 22.999 kr (ikke medlem: 32.999 kr)

Flash Street Ltd Mix er en praktisk, funksjonell og lettsyklet elhybrid for bygater, pendling og tur. Rekkevidden er fra 60 til 125 km avhengig av hvordan du sykler. Brede Schwalbe G-One Bite dekk både ruller lett og sørger for topp grep, mens hydrauliske skivebremser fra Shimano gir en overlegen kontroll på farten.

Kjøp Flash STR Ltd Mix med 10.000 kr i rabatt her.

Elhybrid for tur, transport og pendling. Kombinasjonen av kraftig Shimano E5000 motor, 504Wh batteri med stor rekkevidde og 9 gir med bred girutveksling, gjør at sykkelen passer bra for bygdeveier, bygater og grusveier i marka. Kommer komplett med støtte, skjermer og bagasjebrett. Rekkevidden er opptil 100 kilometer.

Kjøp Flash TRG med 10.000 kr i rabatt her.

Den ultimate tursykkelen fra Gekko! Denne el-sykkelen gir god drahjelp på både vei og gode stier. Sykkelen kommer med låsbare dempegafler og bagasjebærersystemet fra Atran, der du enkelt klikker fast alt fra sykkelvesker til transportkasser. Heldekkende skjermer og sikker lås fra ABUS følger med. Rekkevidden er fra 75 til 150 km avhengig av hvordan du sykler.

Kjøp Flash EXP med 10.000 kr i rabatt her.

Rask, lettsyklet hybrid for deg som sykler mye. Her kreves lite vedlikehold, og i stedet for kjede, drives sykkelen med beltedrift. Dette krever ikke annet stell enn litt renhold. 8 innvendige gir, skjermer, støtte og bagasjebrett. Vekt: 13,39 kilo.

Kjøp Force CTY Mix her til 6499 kr (ikke medlem 12.999 kr)

Smart hverdagshybrid for turer og pendling på grus eller asfalt. Komplett Acera 24 girs drivverk. Skjermer og bagasjebrett følger med.

Kjøp Flow TRG med rabatt her.

Gekko Feather GRV er en superlett (9,44 kg) allroundsykkel for trening, tur, pendling og ritt. 22 gir og kraftige skivebremser.

Kjøp Feather GRV med rabatt her.