8 salgskupp du ikke må gå glipp av

I helga kan du gjøre kupp på alt fra sko og klær, til interiør og elektronikk. Vi har funnet de beste tilbudene for deg og samlet dem i oversikten under:

Nå får du blant annet Twentyfour Mellow Leah Boot til 974 kroner (veil.pris: 1299 kr) hos Get Inspired. Foto: Get Inspired

Høstens nye tur- og fritidssko fra Twentyfour har ankommet og Get Inspired kjører nå lanseringsfest med 25% på flere ulike modeller. Blant annet får du Mellow Leah Boot til 974 kroner (veil.pris: 1299 kr).

Skoene passer perfekt både til turer i skog og mark, og som fritidssko til hverdags.

Tilbudet varer til og med 3. september.

Her finner du lanseringstilbudet hos Get Inspired.

Nå få du 30% på bestselgerne fra Nike hos Get Inspired. Foto: Get Inspired

På tide med et par nye løpesko eller kanskje bare et par behagelige sneakers til hverdags? Nå få du 30% på bestselgeren Nike Tanjun hos Get Inspired.

Skoen har et stilrent design med maksimal komfort, med en sømløs overdel som understreker en clean look.

Her finner du tilbudet hos Get Inspired.

Denne vatterte jakka til herre fra Whistler er blant varene du nå får 30% rabatt på hos Sportamore. Foto: Sportamore

En gang i måneden senker Sportamore prisene på mengder av produkter. Denne helga får du 30% rabatt på sko, klær og utstyr til dame, herre og barn.

Blant merkevarene som er på tilbud finner du Bergans, Adidas, Helly Hansen, Craft, Nike og mange fler.

Tilbudet varer til og med 30. august.

Her finner du tilbudet hos Sportamore.

Telefon og nettbrett er noe av det dyreste man kjøper, men ved å kjøpe brukt sparer du både penger og gjør et miljøvennlig valg. I helga kjører Mobilverkstedet refurbweekend med tilbud på alt av refurbished iPhone, refurbished iPad og brukte telefoner av ulik grad. At en telefon er refurbished betyr at telefonen eller nettbrettet er brukt, men at de etter innlevering har gjennomgått eventuelle reparasjoner som er nødvendige og deretter har blitt evaluert av teknikere. Enheten anses som «ny» og er satt tilbake til fabrikkinnstillinger, slik at hver refurbished telefon er klar for et nytt liv. Batteriet har 80 prosent kapasitet eller mer. Altså du kan være trygg på at telefonen du velger både fremstå som ny, samt at den oppfører seg som den skal.

Vær rask, tilbudet varer bare til og med søndag 30. august.

Her kommer du til tilbudet hos Mobilverkstedet.

Denne lekre spisegruppa fra Nordform er blant møblene du får 20% rabatt på hos Ellos nå. NÅ 6399 kr (veil.pris: 7999 kr) Foto: Ellos

Nå får du 20% rabatt på møbler og tepper fra en rekke merkevarer hos Ellos. Kanskje har du siklet på noen nye spisestuestoler, et nytt teppe til stua eller kanskje du trenger litt mer oppbevaring i gangen? Ellos tilbyr flere leveringsmåter til ulike priser og kan levere helt hjem og bære møblene inn for deg.

Tilbudet gjelder til og med 31. august.

Her finner du tilbudet hos Ellos.

Denne støpejernsgryta på 5 liter fra Le Creuset får du nå til 1699 kroner (før: 2699 kr) hos Christiania Glasmagasin. Foto: Le Creuset

Christiania Glasmagasin rydder lagrene og har opptil 60% rabatt på en mengde varer fra kjente merkevarer.

Blant tilbudene finner du for eksempel støpejernsgryte på 5 liter fra Le Creuset til 1699 kroner (førpris: 2699 kr).

Varene kan du få levert helt hjem for kun 39 kroner.

Se alle tilbudene på Le Creuset her.

Marius telysholdere i glass fra Hadeland Glassverk får du nå til 249 kroner (veil.pris: 299 kr) hos Hyttefeber. Foto: Hyttefeber

I Hyttefebers sommersalg får du gode priser på interiør, kjøkkenutstyr og friluftsutstyr fra kjente merkevarer som Hadeland Glassverk, Norgesglasset og Lama Interiør. Her kan du blant annet gjøre kupp på flere av de populære interiørartiklene med det velkjente Marius-mønsteret.

Her finner du sommersalget hos Hyttefeber.

Forhåndsbestiller du adventskalenderen fra Lakrids hos Lunehjem nå får du en Classic lakris med på kjøpet (verdi 110 kr). Foto: Lunehjem

Nå kan du forhåndsbestille den smakfulle kalenderen og få med en Lakrids Classic på kjøpet (verdi 110 kr). Tilbudet er bare tilgjengelig i et begrenset antall, så her må du være rask. Den spennende adventskalenderen er fylt med 24 deilige lakrisopplevelser og ble fort utsolgt i fjor.

Her finner du adventskalenderen fra Lakrids hos Lunehjem.