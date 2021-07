Når varmegradene legger sin klamme hånd over deg og innhyller deg i hetebølger, er det ikke langt til nærmeste forfriskende vindpust.

Vi nordboere elsker skyfri himmel, stekende sol og varmegrader som ligger trygt forankret i siste halvdel av 20-tallet. Samtidig er det nesten som om vi oppfører oss annerledes når vintermørket og kulda må vike til fordel for sommerens solrike dager.

– Nordmenn på sommeren og på vinteren er jo som to forskjellige folkeslag, forteller førsteamanuensis ved Psykologisk institutt (UiO), Siri Leknes, i et tidligere intervju med NRK.

– Om vinteren er det mange som nesten ikke gjør noe etter jobb, men på sommeren blir man mer utadvendt. Jeg tror vi trives med å ta en annen rolle enn den vi vanligvis har, utdyper hun.

Nakkeviften har tre hastigheter og drives av et oppladbart batteri som vil holde deg behagelig sval i flere timer i strekk. Foto: Vooni / CoolStuff

Mennesker har et smalt spenn når det kommer til hva vi synes er komfortabelt. Når varmen nærmer seg sitt mest ekstreme, er det ikke nødvendigvis alle som jubler like høyt, samtidig som man jo ikke vil være den som klager.

Heldigvis finnes det flere muligheter å kjøle seg ned på. Et av de siste kule tilskuddene som gir umiddelbar effekt, er halsbøylen med vifte fra Vooni. Den kommer med tre hastigheter - fra avkjølende bris til kjølig storm.

Det innebygde, oppladbare batteriet holder fra to til seks timer, avhengig av vindhastighet.

Viften med nakkebøyle gir behagelig avkjøling, samtidig som den sørger for at du holder deg frisk og fin hele sommeren. Foto: Vooni / CoolStuff

Nakkeviften i seg selv har et kult design som minner om et headset og den er midt i blinken for deg som vil ære aktiv uten å hele tiden måtte tørke svetten fra pannen. Dermed kan du kose deg på stranden eller i parken, tilberede grillmåltidet, sitte på en varm buss eller nyte gåturen i sola mens du samtidig holder deg både kul og avslappet.