Fra og med 5. mars kan du med Premier Access oppleve Disneys nye kritikerroste animasjonseventyr før alle andre Disney Plus-abonnenter.

Det var en gang for lenge siden i fantasiverdenen Kumandra at mennesker og drager levde side om side i fred og fordragelighet. Da grusomme monstre kjent som Druun truet med å legge landet i grus, ofret dragene seg for å kunne redde menneskeheten.

500 år er gått og sivilisasjonen består nå av ulike stammer som strides seg imellom om hva som er det beste Kumandra. Dragene er gått over til mytenes verden, tilbake står kun de gamle templene som en gang ble reist for å hylle de fantastiske skapningene.

Nesten hele produksjonen av «Raya og den siste dragen» er blitt gjort i karantene. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Så truer ondskapen på ny med ødeleggende effekt.

Til slutt blir det opp til krigeren Raya og hennes kjæle-skrukketroll Tuk Tuk å reise ut for å finne den siste dragen – Sisu – slik at Druunene kan bli stanset en gang for alle. Underveis lærer Raya at det ikke holder med en magisk drage for å kunne redde landet og menneskene – det trengs også tillit og samarbeid.

Se «Raya og den siste dragen» eksklusivt på Disney Plus fra 5. mars. Abonnement på Disney Plus kreves, deretter ekstra engangsavgift for Premier Access – bestill abonnement her.

Her kan du se teaseren til Disneys nye animasjonseventyr som har høstet massivt med ros fra kritikerne:

Tøff Disney-heltinne i sangfrie omgivelser

I 1937 skapte Walt Disney filmhistorie med sin helaftens tegnefilm «Snehvit og de syv dvergene» som skapte en helt ny kunstform og tok tegnefilmen opp til høykulturen. Samtidig markerte den startskuddet for en fantastisk perlerad av animerte helaftens filmer , der «Raya og den siste dragen» markerer seg som nummer 62 i rekken.

Disney har gjennom tidene gjort det til en tradisjon å servere oss sanger som blir udødelige slagere der de fester seg til øregangen og lever videre der andre sanger faller fra. Men ingen regel uten unntak. Ifølge IMDB.com er «Raya og den siste dragen» den 23. animerte Disney-filmen som ikke er en musikal eller en film der karakterene plutselig bryter ut i sang i løpet av handlingen.

Møt Raya, en av de tøffeste Disney-heltinnene som har funnet veien til filmlerretet. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Det er også verdt å notere seg at dette er den niende helaftens animerte spillefilmen fra Disney siden «Løvenes konge» (1994) som er basert på en originalskrevet historie. I dette tilfellet med manus skrevet av Adele Lim og Qui Nguyen.

Filmen introduserer oss samtidig for et helt nytt galleri med Disney-karakterer. I hovedrollen finner vi modige Raya som er like skarp som et knivblad. Siden Belle i «Skjønnheten og Udyret» har Disney-heltinnene bevist at livet handler om mer enn å bare finne drømmeprinsen – en tradisjon Raya føyer seg effektivt inn i.

Rayas følgesvenn Tuk-Tuk er et beltedyr-aktig vesen som starter som en søt, liten krabat, men som vokser opp til å bli en stor (men like søt) krabat. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Ellers består filmens karaktergalleri av den mystiske dragen Sisu og verdens søteste, beltedyr-aktige vesen ved navn Tuk Tuk som i løpet av filmen vokser fra en tennisball til å bli på størrelse med en Volkswagen komplett med panser.

Vi blir også kjent med den ti år gamle gründerspiren Boun, kjempen Tong og den lille tyven Noi som leder en gjeng med Ongier.

Raya og Sisu, den siste gjenværende av de en gang så mektige dragene. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Inspirert av Thailand og Vietnam

På samme måte som Disney besøkte Norge da man skulle skape eventyrlandet Arendelle for «Frost» og «Frost II», er det ikke vanskelig å se at Sørøst-Asia har tjent som utgangspunkt for Kumandra. Produksjonsteamet bak «Raya og den siste dragen» reiste til Laos, Vietnam, Thailand, Filippinene, Kambodsja, Indonesia og Malaysia for å hente inspirasjon til å visualisere omgivelser og sivilisasjonen i fantasilandet.

Men det er ikke bare omgivelser, klær og arkitektur som er bygget på tradisjoner fra Sørøst-Asia. Som vi raskt vil se i filmen, benytter Raya seg av en kampstil ved hjelp av to pinner. Denne er basert på den filippinske kampsporten Kali, også kjent som Arnis eller Escrima.

For å hente inspirasjon besøkte produksjonsteamet en rekke sørøst-asiatiske land, som Kambodsja, Thailand og Vietnam. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Kun fem bilder fra filmen var ferdigstilt da den amerikanske delstaten California gikk inn i lockdown 12. mars i fjor, hvilket gjorde at både animatører, regissører og skuespillere har måttet gjøre jobben sin hjemmefra gjennom 2020.

I hovedrollen som stemmen til Raya finner vi Kelly Marie Tran som stjernekrigfans vil kjenne i rollen som Rose Tico fra «Star Wars: The Last Jedi» og «Star Wars: The Rise of Skywalker», mens Nora «Awkwanfina» Lum, kjent fra blant annet «Jumanji: The Next Level», gir stemme til dragen Sisu.

Filmen kommer også med norsk tale.

Kritikerrost

Filmen er blitt tatt svært godt imot blant kritikerne som til nå har sett den. Hvis du klikker deg inn på Rottentomatoes.com, kan du se at den har en godkjentprosent på solide 95%, som automatisk gir filmen klassifiseringen «Certified Fresh». «Raya og den siste dragen» roses blant annet for fantastisk animasjon og strålende stemmer.

«Med ‹Raya og den siste dragen› fortsetter Disney å øke sin tilstedeværelse, samtidig som selskapet bekrefter at dets klassiske formel er like pålitelig som alltid», lyder sammendraget.

Filmen er produsert av teamet bak storsuksessen «Vaiana». Foto: The Walt Disney Company Nordic

Opprinnelig var «Raya og den siste dragen» planlagt for kinodistribusjon i november 2020, men koronapandemien har gjort at man har måttet tenke nytt. Dermed blir filmen fra og med 5. mars tilgjengelig på Disney Plus for abonnenter med Premier Access.

Premier Access-tilbudet koster 259 kroner og er tilgjengelig frem til og med 4. mai klokken 23:59. Med Premier Access kan du se «Raya og den siste dragen» så mange ganger du vil på enhver plattform der Disney Plus er tilgjengelig, og du har tilgang så lenge du abonnerer på Disney Plus.

Fra og med 4. juni vil «Raya og den siste dragen» være tilgjengelig for alle Disney Plus-abonnenter uten at det innebærer noen ekstra kostnader.

