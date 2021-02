Disney Plus setter inn støtet mot Netflix: 23. februar utvider strømmetjenesten med mengder av nytt innhold for voksne i form av klassikere, samt helt nye filmer og serier.

15. september 2020 var det omsider duket for norsk lansering av videostrømmetjenesten Disney Plus. Her tilbys det eksklusiv tilgang til filmer, serier og TV-program fra Walt Disney Productions og Walt Disney Television. Ukentlig kommer det nye original-produserte filmer og serier, i tillegg til innhold fra Pixar, Lucasfilm, National Geographic og 20th Century Fox.

For Disney-fans i alle aldre er Disney Plus kilde til det meste selskapet har produsert siden dets spede begynnelse på 1920-tallet. Utvalget utvides stadig, og nå utvides repertoaret med et helt nytt segment som skal gi deg enda mer underholdning for pengene i form av hundrevis av filmer og serier for voksne.

Dette er noen få av titlene innenfor film og serier myntet på et mer voksent publikum som kommer på Disney Plus fra 23. februar. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Voksenfilmer skjult med passord

23. februar utvider Disney Plus pakken sin med en ny fane som har fått navnet Star og som vil være synlig ved siden av de som allerede eksisterer. Star vil inkludere TV-serier og filmer fra tidligere 20th Century Studio, Searchlight og Touchstone, i tillegg til andre «voksenfilmer» og -serier fra TV-kanalene ABC og FOX. I første omgang er det snakk om i alt 1000 nye titler som tilføyes Disney Plus takket være Star.

Richard Gere og Julia Roberts sjarmerte hele verden med «Pretty Woman» i 1990. Nå blir den tilgjengelig på Disney Plus. Foto: The Walt Disney Company Nordic

På Star vil du finne både gamle og nye filmer og TV-serier, slik som «Alle elsker Mary», «Pretty Woman», «Speed» og «Deadpool 2», «Desperate Housewives», «24», «Sons of Anarchy» og «Homeland». I tillegg vil komiserier som «Family Guy», «Ugly Betty» og «Modern Family» gjøre sine entréer på Disney Plus.

Komi-favoritten «Modern Family» kommer til Disney Plus 23. februar. Foto: The Walt Disney Company Nordic

For å sikre at familiens mindreårige ikke ender opp med å se på filmer som til tider kan være svært voldelige – som for eksempel «Die Hard», «Commando» eller «Alien» – så vil Star være utstyrt med en egen sikkerhetsbeskyttelse i form av passord med bruk av PIN-kode.

Tidene forandrer seg: «Commando», med Arnold Schwarzenegger i sitt vante ess, ble forbudt på norske kinoer i 1985. En klippet versjon ble utgitt på video i mars 1988 med aldersgrense 18 år. Fra februar kan du se den på Disney Plus. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Mer Star Wars, Marvel, Alien og Sister Act



Disney ligger ikke på latsiden når det kommer til produksjon av nye filmer og serier. I løpet av de kommende årene kan vi blant annet se frem til 10 nye serier og filmer i Star Wars-universet , 10 nye serier i Marvel-universet og en egen «Alien»-serie, i tillegg til 15 nye live-action-serier fra Disney , Pixar og Disney Animation.

Her er en oversikt over hvilke nye filmer som kommer på Disney Plus:

«A Droid Story» (Disney Plus)

«Ant-Man and the Wasp: Quantumania» (på kino først og senere Disney Plus)

«Cheaper by the Dozen» (Disney Plus i 2022)

«Chip N’Dale: Rescue Rangers» (Disney Plus)

«Cruella» (Disney Plus)

«Diary of Wimpy Kid» (Disney Plus i 2021)

«Disenchanted» (Disney Plus)

«Flora and Ulysses» (Disney Plus i 2021)

«Fantastic Four» (kinopremiere i 2022, senere på Disney Plus)

«Hocus Pocus 2»

I løpet av 2021 kommer en ny film om Pinocchio, med Tom Hanks i rollen som Gepetto. I mellomtiden kan du se den tidløse tegnefilmklassikeren på Disney Plus. Foto: The Walt Disney Company Nordic

«Indiana Jones 5» (kinopremiere i 2022, senere på Disney Plus)

«Jungle Cruise» (kinopremiere i 2021, senere på Disney Plus)

«Lightyear» (kinopremiere i 2022, senere på Disney Plus)

«Night in the Museum» (animasjonsfilm, Disney Plus i 2021)

«Peter Pan & Wendy» (Disney Plus)

«Pinocchio» (Disney Plus i 2021)

«Raya and the Last Dragon» (kinopremiere 5. mars 2021, senere på Disney Plus)

«Rogue Squadron» (kinopremiere desember 2023)

«Sister Act 3»

«The Ice Age Adventures of Buck Wild» (Disney Plus i 2022)

Utitulert forløper til «The Lion King»

«The Little Mermaid»

«Three Men and a Baby» (Disney Plus i 2022)

Whoppi Goldberg har bekreftet at hun tar på seg nonnedrakta for tredje gang i «Sister Act 3». Premieredato er foreløpig ikke fastsatt. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Og her er en oversikt over nye serier som vil komme på Disney Plus:

«Armor Wars»

«Baymax»



«Biler»-serie



«Dug Days»



«I Am Groot»



«Iwájú»



«Ironheart»



«Moana»



Rosario Dawson skal gjenta rollen som Ahsoka. Nylig var hun å se i sesong 2 av «The Mandalorian». «Star Wars: Ahsoka» er satt til samme tidsrom som «The Mandalorian» (bildet), som du kan strømme på Disney Plus. Foto: The Walt Disney Company Nordic

«Secret Invasion»



«Star Wars: Ahsoka»



«Star Wars: Lando»



«Star Wars: Rangers of the New Republic»



«Star Wars: Visions»



«Star Wars: The Acolyte»



Med abonnement på Disney Plus vil du etter hvert kunne få historien om hva som skjedde før skjønnheten møtte Udyret. I mellomtiden kan du se tegnefilmklassikeren når du måtte ønske det. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Utitulert forløper til «The Beauty and the Beast»



«Swiss Family Robinson»



«Tiana»



«Win or Lose»



«Willow»



«Zootopia+»

