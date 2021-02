HP advarer: – Vi trenger to og en halv jordklode i 2050

På jordskjelvrammede Haiti har de færreste tilgang på rent vann. Millioner av plastflasker havner i havet hvert år. Samtidig er vi i Norge storforbrukere av teknologi. Så hva kan et gigantselskap som HP og vi som forbrukere gjøre for at kloden vår skal bli et litt bedre sted å leve?

Annonsørinnhold fra HP.

– Vi er i en global klimakrise. Vi utvinner mineraler, forurenser luften, forsøpler havet og bruker energi mer enn noensinne. Hvis vi fortsetter med å forurense og utnytte ressursene på jorda i samme tempo slik vi gjør nå, så vil vi trenge to og en halv jordklode i 2050. Vi har dårlig tid!

Norgessjef i teknologiselskapet HP, Verner Hølleland, er klar i sin tale. Han er oppriktig bekymret for utviklingen og sier det er viktig at vi alle forstår at vi må endre kurs. Samtidig understreker Hølleland viktigheten av at både næringslivet og hver enkelt av oss gjør det vi kan for å ivareta kloden vår.

– Det er mye fokus på klimatiltak i olje- og gassnæringen og transportbransjen, men vi er jo også storforbrukere av teknologi i Norge. Hver og en av oss kjøper veldig mye elektronisk utstyr. De samlede utslippene knyttet til PC-kjøp i Norge, utgjør over 1 million tonn CO2-ekvivalenter i året. Det er nesten like mye som hele det totale klimagassutslippet til luftfarten vår innenlands hvert år, påpeker Hølleland.

Nesten all plast skal bort

HPs strategi er å «skape varig, positiv endring for planeten, mennesker og lokalsamfunn der vi bor, jobber og driver virksomhet». Men hvordan skal de klare det i praksis, i en verden der klimakrisen er vår tids største utfordring?

Norgessjefen i HP, Verner Hølleland, er bekymret for klimakrisen og sier vi alle må gjøre det vi kan for å ta vare på kloden vår. Foto: HP

– HP har en lang historie og tradisjon med bærekraft og miljø. Sirkulærøkonomi og hvordan vi i stadig større grad kan forbedre materialvalgene i produktene våre, er viktige fokusområder, sier Norgessjefen.

Helt konkret betyr det blant annet at selskapet har fjernet så godt som all plast i emballasjene sine og erstattet det med resirkulerbart papir. Målet er å eliminere 75 prosent av engangsplast i sin emballasje innen 2025. I tillegg har de etablert gode systemer for gjenvinning av produktene.

– Flere av våre PC-er er laget med høy andel aluminium hvorav inntil 70 prosent består av gjenvunnet aluminium. Plastdeksler og kabinetter til printere produseres med inntil 30% resirkulert plast. Tastaturene på en rekke nye bærbare PC’er er laget av gjenvunnede CD-plater, mens høyttalere blant annet er laget av plast som ellers ville havnet i havet, forklarer Hølleland.

Les mer om hvordan HP jobber for miljø og bærekraft her.

Dette gjør HP for miljøet: Med tiltaket «Forest Positive» har HP satt seg enda et nytt mål: For hver gang du printer på en HP-printer med HP-papir, planter de flere trær. Så langt har selskapet plantet over 1 million trær.

75 prosent av all engangsplast i emballasje skal bort i produktene til HP innen 2025. Engangsplast blir erstattet med resirkulert papir.

80 prosent av originale HP-blekkpatroner inneholder mellom 45 og 70 prosent resirkulert materiale.

Hjelper lokalbefolkningen på jordskjelvrammede Haiti ved å gi de jobb med å samle inn plastflasker til resirkulering og en rekke andre tilsvarende prosjekter verden over.

Har som målsetning at 30 prosent av all plast i produkter som PC og printpaneler, skal være av resirkulert plast.

HP bidrar til mer miljøvennlig transport og er bl.a. anerkjent for samarbeidet med myndighetene i Kina med å etablere toglinje fra sentrale deler av Kina videre til jernbanenettet via Sibir til Europa. Første tog gikk i 2011 og siden har dette blitt den nye «Silkeveien». Togtransport fra Kina er ca. 25 ganger mer miljøvennlig enn flyfrakt.

Neste store initiativ som det jobbes med nå, er PVC-frie ledninger og kabler. HP skal også slutte å levere ekstra kabler til produktene. Bare ved hjelp av dette tiltaket, vil selskapet spare miljøet for over 100 tonn med miljøgiftige kabler i Norden som ellers i de fleste tilfeller havner i restavfallet.

HP’s nye 3D-print teknologi bidrar til en revolusjon innen emballasje. Ved å lage 3D-modeller av emballasje med perfekt passform og ønsket egenskaper i form av beskyttelse, styrke og fleksibilitet, printes det ut ferdig støpeformer klare til å produsere formstøpt emballasje av resirkulert papirfibre. Dette fjerner behovet for plast og isopor i emballasje og er sirkulærøkonomi på det beste – 100% resirkulering.



Hjelper jordskjelvrammede Haiti

I januar 2010 ble Haiti rammet av et jordskjelv tilsvarende 7,3 på Richters skala. Det anslås at så mange som 300.000 mennesker mistet livet og over en million ble husløse. I dag, over ti år etter katastrofen, lider fortsatt befolkningen av de enorme konsekvensene.

– Det er fremdeles store utfordringer på Haiti og befolkningen har ikke tilgang på rent vann. Konsekvensen er et enormt forbruk av drikke på flasker, og da kan du jo bare tenke deg alle plastflaskene som havner i havet, sier Hølleland.

(Saken fortsetter under)

Plastflasker som havner ute i naturen er et enormt problem på Haiti. HP hjelper innbyggerne på Haiti ved å gi de jobb med å samle inn flasker til et resirkeleringssenter. Foto: HP

Derfor har HP startet et helt spesielt prosjekt i det svært så fattige landet. Ved å tilby innbyggerne jobb med å samle inn flasker og frakte de til et resirkuleringssenter, gir de en ny start til både menneskene og miljøet. Flaskene som samles inn blir nemlig gjenvunnet og brukt til å produsere nye HP-blekkpatroner. Totalt står selskapet for gjenvinning av 4,7 milliarder plastflasker hvert år.

Klikk her for å se filmen om Rosette og hvordan hun og familien hennes har fått et bedre liv ved å samle flasker på Haiti.

Så - hva kan du som forbruker gjøre?

Én ting er hva et så stort selskap som HP med alle sine ressurser kan få til. Noe annet er hva du som enkeltperson kan gjøre. En stor del av HPs strategi, er å tilrettelegge for at du som forbruker kan ta enkle og miljøvennlige valg i hverdagen.

(Saken fortsetter under)

75 prosent av all engangsplast i emballasje skal bort i produktene til HP innen 2025. Selv kan du sørge for å levere brukte produkter som PC og printere til gjenvinning. Foto: HP

– Det er viktig at vi orienterer oss om hvilke løsninger som finnes. For eksempel kan vi bli mer bevisste på valg av produkter vi kjøper og til bruken av printer og blekkpatroner. Og så må vi alle bli flinkere til å tenke over hvordan vi håndterer disse produktene for å sikre lavest mulig klimaavtrykk, forteller Hølleland og eksemplifiserer:

– I stedet for å kjøpe blekkpatroner på butikkene, så kan du benytte deg av et abonnement på Instant Ink. Da får du automatisk tilsendt nye blekkpatroner fra HP med ferdigfrankerte returkonvolutter som du kan returnere de brukte patronene dine i. De gamle patronene blir dermed gjenvunnet og brukt til å lage nye, og bonusen på toppen er at du sparer penger.

Fem konkrete tiltak du kan gjøre for å hjelpe miljøet: `Invester i utstyr av høy kvalitet som varer lenge og velg et produkt som i stor grad kan resirkuleres og som gjerne er laget av delvis resirkulerte materialer.

Sørg for å levere brukte produkter på en korrekt måte, slik at ikke miljøgifter havner ut i naturen. I Norge har vi gode systemer for gjenvinning av elektronisk utstyr.

Print mindre og opprett abonnement på Instant Ink. Da får du tilsendt blekkpatroner når du trenger det og du kan sende brukte patroner til resirkulering. Har du HP-printer og bruker HP blekk eller toner med HP merket papir, så kan du trygt printe i visshet om at HP planter skog tilsvarende papirforbruket og plasten brukes igjen.

Se etter sertifiseringer på produktene eller sjekk dette selv på nett før du gjør innkjøp. Da kan du være sikker på at du tar et bærekraftig godt valg når du skal gå til innkjøp av nytt elektronisk utstyr. Bruk f.eks. EPEAT som er en av de strengeste miljøsertifiseringene av elektronisk utstyr som f.eks. PC’er, skjermer, TV’er, mobiletelefoner, osv. Andre miljømerker med stor utbredelse er Energy Star og Blue Angel.

Jobber du i en bedrift, velger produkter eller håndterer innkjøp på vegne av en organisasjon? Leverandørene har mye kunnskap. Spør om råd for mest bærekraftige valg uten å gå på kompromiss med pris. F.eks. ved å velge litt lenger leveringstid på produktene, kan varene fraktes med tog i stedet for fly. Med litt bedre planlegging av innkjøp spares miljøet og bedriften sparer penger. Sett krav til miljøsertifisering av produktene – det er viktigere å sikre at produktene er miljøvennlige enn antall USB-porter som et eksempel.



Les mer om Instant Ink og hvordan det fungerer her.