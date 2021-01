Verdens radiodag: Fra FM og radiokabinett til trendy DAB-radio

Ukentlig hviler 94 prosent av alle voksne øret til radio, og radio er for mange fremdeles en kjær venn. Dagens utvalg av DAB er nostalgisk og stilrent, enkelt og avansert.

I dag er navnet hans kanskje ikke like kjent og etablert som Nikola Tesla eller Thomas Alva Edison, men den italienske fysikeren og ingeniøren Guglielmo Marconi (1874-1937) regnes som radioens far.

Guglielmo Marconi var en pioner innen trådløs telekommunikasjon. I 1909 fikk Marconi nobelprisen i fysikk sammen med Karl Ferdinand Braun. Foto: Pach Brothers

12. desember 1901 skapte han en revolusjon da han sendte de første trådløse signalene tvers over Atlanterhavet. Det første signalet var bokstaven «S» og dermed viste Marconi at radiosignaler kunne bære til horisonten og forbi.

Før radiomediet fantes det ingen effektiv metode for å kommunisere med mange mennesker samtidig. Riktignok hadde aviser og telegrafen allerede vært i bruk noen år.

Marconis gjennombrudd i 1901 markerte starten på en rasende utvikling av massemedium. I dag er radio fremdeles det mediet som kjappest når frem til alle klodens kriker og kroker.

Monopol og folkeopplysning

Siden 2013 har FN erklært 13. februar som verdens radiodag for å bevisstgjøre hvor viktig radioen er som kommunikasjonsverktøy. Radioen er det mediet som når best ut med kommunikasjon når det inntreffer krisesituasjon eller ved naturkatastrofer, i mange utviklingsland er det så som så med tilgangen til Internett.

Før TV dukket opp, var radio enestående kilde til nyheter og musikk, hørespill, komedier, revyforestillinger og barneprogram. Bildet er tatt i USA på 1920-tallet. Foto: Franklin D. Roosevelt Library Public Domain Photographs

I Norge ble de første prøvesendingene med radio gjennomført i 1923, og vi fikk de første private radiokanalene på 1920-tallet. I 1933 bestemte Stortinget at all norsk kringkasting skulle samles i et statlig eid selskap, Norsk Rikskringkasting (NRK), som fikk monopol på all kringkasting.

Samtidig startet arbeidet med å samle Norge til ett radiorike. En viktig årsak til at man bygget ut radioen her til lands, var for å gi fiskerne oppdaterte værvarsler, samt formidle nyheter, musikk og underholdning til folket.

Etter frigjøringen i 1945 eksploderte salget av radio i Norge og den ble raskt et allemannseie. Radiokabinettet var det naturlige samlingspunkt i stuen for generasjoner av nordmenn som ønsket å følge med i det aktuelle nyhetsbildet, høre musikk og følge spent med på de store sportsarrangementene.

Den store gullalderen var på 50-tallet – det var flere som samlet seg rundt radioen dette tiåret sammenliknet med hvor mange som samler seg rundt dagens fjernsynsapparater.

Inn i den digitale radioalderen

Digitaliseringen av radio startet på 1990-tallet, og i 2011 gikk Stortingsmeldingen om digitaliseringen av radiomediet gjennom. Seks år senere ble de siste analoge radiosignaler slått av, og de store kanalene forlot det norske FM-nettet i 2017.

Siden 2018 har norske, riksdekkende radiokanaler vært heldigitale, mens lokalradio blir igjen på FM frem til minst 2022.

Parallelt har DAB-radio (DAB+) inntatt stadig flere hjem som en enkel og smart løsning på for eksempel kjøkkenet, i vinterhagen, på soverommet, i stua eller på badet. En DAB-radio kan ha FM eller internettradio, og fås både som bordradio eller som adapter som kan gi deg DAB eller internettradio og streaming på anlegget ditt.

En DAB-radio (DAB+) er en enkel og smart løsning til musikk i kjøkkenet, soverommet og andre mindre rom. Foto: HiFi Klubben

DAB-radio gir deg langt flere programmer å velge mellom sammenliknet med den gamle FM-radioen, uavhengig om det er musikk og underholdning, politikk, nyheter eller værmeldinger som er den store interessen. Samtidig slipper du støy fra andre kanaler og frekvenser.

Og glem den tiden der du måtte pugge FM-frekvensen. Nå tuner du bare enkelt inn på de ulike stasjonene ved å peile deg inn via navnet deres.

DAB byr med andre ord på et hav av muligheter og underholdning, toppet med kombinasjonen funksjonalitet og smart – tidvis retroaktig – design:

Radio1 er basisversjonen av DAB-radioene fra Argon Audio, en elegant og kompakt DAB med solid lydkvalitet som gjør den perfekt for kjøkkenbenken, baderomshylla eller stuebordet. I tillegg til OLED-display får du klokkeradio/alarmfunksjon og minijack-tilkobling til både smarttelefon og hodetelefoner.

Radio2 fra Argon Audio kommer med innebygget Bluetooth som gjør det enkelt for deg å streame yndlingsmusikken din trådløst direkte fra smarttelefonen eller andre enheter som er utstyrt med Bluetooth. Kompakte og flotte Radio2 støtter DAB+ og er ellers utstyrt med FM og god lydkvalitet.

Dette er den store luksusutgaven av DAB-radioene signert populære Argon Audio. Radio3 støtter DAB+ og har to innebygde stereohøytalere som sikrer et større og bedre lydbilde. Samtidig kan du enkelt streame omtrent hva det skulle være fra smarttelefon eller andre enheter via Bluetooth.

Den komplette bordradio utstyrt med integrerte høyttalere som gir et usedvanlig fint og fyldig lydbilde, mens OLED-displayet sørger for et eksklusivt design. Den er ellers utstyrt med nettradio, Spotify Connect, Bluetooth, DAB+ og FM, og du styrer enkelt med knappene på fronten eller med en app via smarttelefonen.

Når det kommer til hardbarkede DAB-radioer, så er denne kompakte og værbestandige utgaven fra Sangean en av de tøffere. Her snakker vi DAB-radio beregnet for utendørs bruk, samtidig som den har FM slik at du kan koble deg opp mot lokalradioer som fremdeles sender via FM-båndet.

Radioen lades ved hjelp av dynamo med sveiving, solopplading fra solcellepanel eller via Micro-USB-kabel som følger med. Den har ellers innebygd sirene og lommelykt med tre innstillinger (sterk, svak og SOS-blinking).

Denne kompakte bordradioen for DAB og FM er designet med trefinér. Den kan brukes trådløst og batteriet holder i fire timer før den må lades med Micro-USB-kabel som er inkludert. Radioen er ellers utstyrt med slumreknapp og alarmfunksjon, noe som gjør den ideell som vekkerklokke. Minne for 10 DAB+-stasjoner og 10 FM-stasjoner.

Denne lille og hendige lommeradioen har minne for 10 forvalgte stasjoner (hvorav fem på FM-båndet), automatisk kanalsøk og mulighet for innsovingstimer på inntil 90 minutter. Lommeradioen kommer med hodetelefoner og en batteritid på opptil 12 timer (batterier er for ordens skyld ikke inkludert).

For deg som ønsker DAB-radio på anlegget uten nødvendigvis måtte installere nok et stort apparat i hylla, er dette en smart og ikke minst prisgunstig løsning. DAB Adapter3 Mk2 kobles enkelt rett på forsterkeren eller receiveren din, og med på kjøpet får du blant annet komplett DAB-radio, presets for stasjoner og fjernkontroll.

