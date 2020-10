Nå kan du gjøre et kupp på alt fra DeWalt

Artikkelen inneholder annonselenker.

DeWalt produserer el-verktøy og tilbehør i premiumsegmentet, kjent for teknisk styrke, høy ytelse og solide konstruksjoner som takler utfordrende arbeidsforhold. DeWalt er ansett for et godt valg både for den profesjonelle og for hobbysnekkere, og er følgelig et populært merke på verktøyfronten.

Fredag 2. oktober starter Staypro en kampanje der du kan gjøre kupp på alt av verktøy fra DeWalt der hele varelageret av DeWalt-produkter er satt saftig ned i pris. Tilbudene gjelder så langt lageret rekker, men bare til og med 12. oktober klokken 23.59. Her er det med andre ord først til mølla-prinsippet som gjelder.

Her er et lite utvalg av hva du kan sikre deg:

Pris: 3727,50 kroner (veiledende pris: 6662,50 kroner)

Verktøypakke på 18 V signert DeWalt som inneholder:

Borskrutrekkeren DCD791 på 18V med børsteløs motor som klarer treboring opptil 40mm. Dreiemoment på 70Nm og opptil 2000 o/min i andre gir.



Slagskrutrekkeren DCF887 på 18 V med børsteløs motor og 1⁄4" Hex-feste. Dreiemoment på 205Nm med turtall opptil 3250/min og slag opptil 3800/min.



Leveres komplett med to stk. 5,0 Ah-batterier, multilader og TSTAK II koffert.

Her kan du kjøpe verktøypakken.

Pris: 2843,75 kroner (veiledende pris: 5192,50 kroner)

Batteridrevet borskrutrekker på 18V med børsteløs motor, dreiemoment på 70 Nm og opptil 2000 o/min i andre gir. Byr på et kompakt design med lav vekt for bruk på trange steder, mens to-girs transmisjon i metall sikrer lengre driftstid og levetid.

Borskrutrekkeren har 15-posisjoners momentkontroll for optimal presisjon ved skrutrekking, mens intelligent strømbryter gir full kontroll. Inngår som en del av den intelligente XR litium-ion-serien som er utformet for effektivitet og hurtighet.

Medfølgende tilbehør:

2 stk. 18V 5,0 Ah XR Li-Ion-batterier

Multilader

Beltekrok

Magnetisk bitsholder

Koffert

Her kan du kjøpe borskrutrekker.

Pris: 2187 kroner (veiledende pris: 3740 kroner)

Dette er en liten, praktisk og oljefri kompressor med 6-liters tankvolum, justerbart trykk og manometer. Kompressoren har et maks. lufttrykk på 8 bar og en effekt på 1,5 hk.

Til tross for den lave vekten og det beskjedne formatet, genererer DEWALT DPC6MRC hele 170 liter/min.

Her kan du kjøpe kompressor.

Pris: 2275 kroner (veiledende pris: 2752,50 kr)

En tigersag på 18 V med justerbart sagblad i 4 posisjoner og LED-lampe for bedre sikt. Slaglengde på 28,6 mm og 2900 slag/min.

Egenskaper:

Kompakt sag for enkel tilkomst på trange steder

Sentralt plassert motor, noe som gir bedre balanse

Justering av sagbladet i 4 posisjoner for saging inntil kant

Hurtiglåsing av sagbladet uten verktøy

LED-lampe for bedre sikt langs kuttelinjen

OBS! Batterier og lader følger ikke med, kjøpes separat

Her kan du kjøpe tigersag.

Pris: 2006,25 kroner (veiledende pris 2543,75 kroner)

Her snakker vi et multiverktøy på 18V med børsteløs motor. Utstyrt med LED-belysning, variabel hastighet og opptil 20 000 o/min. Klarer enkelt ulike materialer som metall, plast, tre, gips og PVC.

Egenskaper:

Batteridrevet multiverktøy på 18V med børsteløs motor

DEWALTs børsteløse motorer gir opptil 57 % lengre driftstid enn motorer med børste

Raskt bytte og justering av tilbehør uten verktøy

Lang strømbryter med variabel hastighet gir optimal hastighet og kontroll

LED-lys belyser mørke arbeidsområder

Tilbehørsadapter for bruk med de fleste oscillerende verktøy på markedet

29-delers tilbehørssett

Medfølgende tilbehør:

1 stk. sagblad for tre med spiker 31x43 mm

1 stk. sagblad for raske snitt i tre 31x43 mm

1 stk. slipeplate

25 stk. ass. slipepapir

1 stk. tilbehørsadapter

Koffert

Her kan du kjøpe multiverktøy.

Pris: 1312 kroner (veiledende pris: 1615 kroner)

Dykkertpistol for dykkertlengde mellom 15-50 mm, utstyrt med ergonomisk håndtak for komfortabel arbeidsstilling.

Øvrige egenskaper:

Bakre utblås retter luften bort fra både deg og arbeidsområdet

Anti-ripespiss reduserer faren for å skade arbeidsflaten

Rask dybdeinnstilling uten verktøy

Her kan du kjøpe dykkertpistol.

Pris: 2900 kroner (veiledende pris: 4826,25 kroner)

Kapp- og gjærsag på 1400W for skråkapping opptil 48° i begge retninger. Utstyrt med 216 mm klinge for sagedybde opptil 70mm. Utstyrt med XPS sagelinjesystem som tydelig lyser opp arbeidsstykket.

Det klassiske designet er forbedret og oppdatert for den moderne brukeren. Kompakt design med interne glidestenger for stor sagekapasitet, og nytt håndtaksgrep for frigjøring av saghodet.



Her kan du kjøpe kapp- og gjærsag.

MyDEWALT-brukere kan utvide garantien på sine produkter med opptil 3 år. Registrer deg på MyDEWALT, legg til produktet under «Mine verktøy», og skriv ut sertifikatet. For at garantien skal gjelde, må verktøyene registreres innen 4 uker etter kjøpsdato. For å kunne benytte deg av garantien, må du ha en kopi av sertifikatet og kjøpsbevis. Les mer om MyDEWALT 3 års garanti.