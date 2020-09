Nå kan du gjøre saftige kupp på Milwaukee-verktøy

Artikkelen inneholder annonselenker.

Siden det ble etablert i USA tilbake i 1924, er Milwaukee Electric Tool vokst til å bli et av verdens ledende varemerker når det gjelder verktøy og tilbehør. For mange er merket synonymt med kvalitet og pålitelighet, og her i Norge er Milwaukee blitt et av de mest solgte merker på verktøyfronten.

Fredag 18. september starter Staypro sin Milwaukee-kampanje der hele varelageret av Milwaukee-produkter er satt kraftig ned i pris. Tilbudene gjelder så langt lageret rekker, men bare til og med 28. september klokken 23.59, så her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Du kan gå rett til tilbudskampanjen her, eller du kan sjekke ut noen av de beste kuppene du kan gjøre under:

NÅ 2236 kr (før 4075 kr)

En 12 V verktøypakke fra Milwaukee som inneholder slagbormaskinen M12 FPD og slagskrutrekkeren M12 FQID. Leveres komplett med 2 stykk 12 V 4 Ah-batterier, en lader og en koffert.

Innholdet i verktøypakken er som følger:

1 stk. Milwaukee M12 FPD slagbormaskin

1 stk. Milwaukee M12 FQID slagskrutrekker

2 stk. Milwaukee 4,0 Ah 12 V Red Lithium-ion-batterier

1 stk. Milwaukee 12 V-lader, 80 min

1 stk. koffert

NÅ 1360 kr (før 1432 kr)

Milwaukee M18 BMT er et multiverktøy på 18V med variabel hastighet i 12 trinn mellom 12000-18000 oscillasjoner/min og klarer enkelt ulike materiale som for eksempel metall, plast, tre, gips og PVC.

Egenskaper:

Multiverktøy på 18V

Variabel hastighet i 12 trinn mellom 12000-18000 oscillasjoner/min og klarer enkelt ulike materialer som f.eks. metall, plast, tre, gips og PVC

1,7° oscillasjoner for rask kapping

Hurtigkobling for bytte av tilbehør

Red Li-Ion batterier gir lang driftstid og optimal holdbarhet

Batteriindikator viser hvor mye strøm som er igjen i batteriet

Kompatibel med andre tilbehør på markedet

Medfølgende tilbehør:

Adapter

Innstikkssagblad

Slipeplate

5 stk slipepapir

OBS! Batterier og lader følger ikke med, kjøpes separat.

NÅ 2149 kr (før 2279 kr)

Milwaukee M18 FBJS-0X er en 18V stikksag som med 5-stegs pendelverk har en høy sagytelse. Milwaukee M18 FBJS-0X har ett slagtall på 3500/min som leverer fine snitt med minimert flising og vibrasjon.

Egenskaper:

Børsteløs POWERSTATE-motor for raske kutt, lang livslengde og opptil 32 m i 19 mm OSB (på ett 5,0 Ah-batteri)

FIXTEC bladfeste for raskt og enkelt bladbytte

Fem trinns pendelfunksjon for raskere kutt

Dobbeltsidig av- og på-bryter gir brukeren mulighet til å slå sagen av og på i alle stillinger

6 trinns hastighet med automatisk start. Sagen starter sakte, og øker til innstilt hastighet når den møter motstand

Gir myk og nøyaktig kuttstart

Støvblåser holder kuttelinja fri for sagflis

Innebygd LED-lampe for belysning av arbeidsområder

Medfølgende tilbehør:

1 stk. blad

1 stk. støvsugeradaper

1 stk. støvdeksel

1 stk. sålesko

1 stk. HD-box

OBS! Batterier og lader følger ikke med, kjøpes separat.

NÅ 1299 kr (før kr)

Milwaukee M18 FBL-0 er en batteridrevet luftblåser på 18V med børsteløs motor i ergonomisk design som fjerner rusk og rask på trange steder.

Egenskaper:

REDLINK PLUS-elektronikk gir et avansert digitalt overbelastningsvern for både verktøyet og batteriet samt forbedrer verktøyets ytelse under belastning

Med POWERSTATE børsteløs motor, designet og bygd av Milwaukee for lengre levetid og opptil 20 % mer kraft

Ergonomisk design som fjerner rusk og rask i små rom

Opptil 12,74 m³/min i luftvolum på 193 km/h for enkel fjerning av rusk og rask

Trinnløs strømbryter og hastighetssperre for full kontroll

Lock-on strømbryter

Kan brukes med alle Milwaukee® M18-batterier

OBS! Batterier og lader følger ikke med, kjøpes separat.

NÅ 2420 kr (før 2592 kr)

Milwaukee M18 FOPHLTKIT-0 er en multitrimmer på 18 V som kommer sammen med en gresstrimmertilbehør. Multitrimmeren har to hastigheter med variabel hastighetsutløser. Gresstrimmeren er veldig slitesterk og klarer kraftig tett gress.

Egenskaper Multitrimmer:

Batteridrevet multitrimmer som er kompatibel med samtlige av Milwaukees multitrimmer-tilbehør

Full hastighet på under 1 sekund

2-hastigheter med variabel hastighetsutløser

Justerbart håndtak, reim og støttering for optimal brukerkomfort og kontroll

Fleksibelt batterisystem: passer med alle Milwaukee M18-batterier

Milwaukee® POWERSTATE™ børsteløs motor gir mer effektivitet, varer lengre og gir maksimal effekt

REDLINK PLUS elektronikk leverer en avansert digital overbelastningsbeskyttelse for både verktøyet og batteriet, samt forbedrer verktøyets ytelse under belastning



Egenskaper Gresstrimmer (tilbehør):

38,6cm klippebredde

Klarer kraftig og tett gress

Ekstremt slitesterk for lengre livslengde

Designet for å møte behovene til profesjonelle brukere i hagen

Lettmonteret trimmerhode med Bump Feed trimmertrådsmating, enten med 7,6m av 2,0mm-trimmertråd eller med 6,0m av 2,4mm-trimmertråd

Inneholder:

1 stk. Milwaukee M18 FOPH-0 Multitrimmer

1 stk. Milwaukee M18 FOPH-LTA Gresstrimmer (tilbehør)

OBS! Batterier og lader følger ikke med, kjøpes separat.

NÅ 1235 kr (før 1320 kr)

Hva med en 18V eksentersliper med 14 000-24 000 svingninger i minuttet? Sliperen har en slipeplate på 125 millimeter og avsugsadapter. Variabelt turtall med 6 hastighetsinnstillinger gjør at du kan stille inn riktig hastighet for ulike materialtyper, det er støvboks med filter for støvhåndtering, mens en universal krok og stropp gjør det lett å bytte slipeskiver.

Den medfølgende avsugsadapteren passer til alle Milwaukee støvsugere

Medfølgende tilbehør:

1 stk. støvpose

1 stk. avsugsadapter

1 stk. forlengelsesadapter

2 stk. slipepapir

OBS! Batterier og lader følger ikke med, kjøpes separat!

NÅ 2195 kr (før 2810 kr)

En kompakt 18V borskrutrekker med børsteløs motor. Med 18-trinns momentinnstilling på opptil 60 Nm. Utstyrt med softgrip-håndtak og belteholder samt innebygd LED-lampe som lyser opp arbeidsområdet.

Egenskaper:

Avansert heavy duty-chuck - 13 mm metallchuck for raskt bytte av bits

Kompakt børsteløs borskrutrekker - kun 165 mm lang for tilkomst på trange steder

60 Nm dreiemoment - beste effekt etter størrelse

REDLINK-overbelastningsvern for verktøy og batteri gir klassens beste holdbarhet

REDLITHIUM-ION-batteriet med utmerket konstruksjon, elektronikk og jevn ytelse gir lengre driftstid og levetid

13 mm metallchuck - enkelt bitsbytte

Vendbar belteklemme i metall - heng opp verktøyet raskt og enkelt

Integrert batteriindikator og LED-lampe

4,0Ah-batterier og lader er inkludert.

NÅ 799 kr (før 882 kr)

Milwaukee M12 BI-0 er en 12V kompressor som er beregnet for å pumpe opp ting som bildekk, sykkeldekk, dekk på hageredskaper, sportsutstyr, luftmadrasser, strandleker og andre oppblåsbare ting.

Egenskaper:

Kompakt og lett kompressor for bildekk, dekk for lett lastebil og små maskiner

Svært effektiv motor og pumpe

Føtter av gummi med antivibrasjonsfunksjon

Automatisk avslåingsfunksjon ved ønsket trykk

Belyst LCD-display med digital trykkmåler og batterimåler

Oppbevaring – Plast til 66 cm slange og munnstykke samt Schrader messingchuck

Fleksibelt batterisystem: passer til alle Milwaukee M12-batterier

Medfølgende tilbehør:

1 stk. ballnål

1 stk. Prestaventiladapter

1 stk. avsmalende adapter

1 stk. Schrader chuck

OBS! Batterier og lader følger ikke med, kjøpes separat.

Garantien gjelder alle Milwaukee elverktøy som registreres innen 4 uker etter kjøpsdato. Batterier, ladere og tilbehør omfattes ikke av den utvidede garantien. Her kan du lese mer om Milwaukee 3 års garanti.