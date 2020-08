Gjør superkupp på brukt iPhone og iPad

Artikkelen inneholder annonselenker

Telefon og nettbrett er noe av det dyreste man kjøper og det er mange spørsmål man må stille seg før man tar et valg. Hvilken modell skal man velge? Hvor stort minne skal den ha? Skal man gå for det dyreste, råeste og beste på markedet, eller skal man være fornuftig og kjøpe billig og bra?

Nå kan du få i pose og sekk i Mobilverkstedets store weekendsalg! Her får du gode priser på alt av refurbished iPhone, refurbished iPad og brukte telefoner av ulik grad. At en telefon er refurbished betyr at telefonen eller nettbrettet er brukt, men at de etter innlevering har gjennomgått eventuelle reparasjoner som er nødvendige og deretter har blitt evaluert av teknikere. Enheten anses som «ny» og er satt tilbake til fabrikkinnstillinger, slik at hver refurbished telefon er klar for et nytt liv. Batteriet har 80 prosent kapasitet eller mer. Altså du kan være trygg på at telefonen du velger både fremstå som ny, samt at den oppfører seg som den skal.

Vær rask, tilbudet varer bare til og med søndag 30. august. Her får du oversikten over de største kuppene:

iPhone XS Max har en 6,5 tommers Super Retina-skjerm med spesialutviklede OLED-paneler som gir HDR-visning og bransjens beste fargegjengivelse, helt svart og en utrolig lysstyrke. Med avansert Face ID kan du trygt låse opp iPhone, logge på apper og betale med kun et lite øyekast.

Et banebrytende dobbelt 12 MP kamera løfter portrettbildene dine til et nytt nivå, med Portrettmodus, Portrettlyssetting, forbedret bokeh-effekt og helt ny Dybdeskarphet-funksjon.

Ønsker du mer lagringsplass kan du velge iPhone XS Max 256 GB til 8499 kr (før 9999 kr).

iPhone XS har 5,8 tommers Super Retina-skjerm med spesialutviklede OLED-paneler som gir HDR-visning og bransjens beste fargegjengivelse, helt svart og en utrolig lysstyrke. Avansert Face ID, som brukes til å låse opp iPhone, logge på apper og betale med et lite blikk.

Et banebrytende dobbelt 12 MP kamera løfter portrettbildene dine til et nytt nivå, med Portrettmodus, Portrettlyssetting, forbedret bokeh-effekt og helt ny Dybdeskarphet-funksjon.

Ønsker du mer lagringsplass kan du velge iPhone XS 256 GB til 7999 kr (før 8999 kr).

iPhone 8 er utført i glass med bånd i aluminium av romfartskvalitet. Trådløs lading. Vann- og støvbestandig. 4,7 tommers Retina HD-skjerm med True Tone. 12 MP kamera med avansert bildesignalprosessor.

Ønsker du mer lagringsplass kan du velge iPhone 8 256 GB til 4999 kr (før 5999 kr).

iPad mini 4 har en krystallklar 7,9 tommers Retina-skjerm, en tykkelse på kun 6,1 mm og vekt på så lite som 299 gram. Det betyr at du enkelt kan holde den med bare en hånd. iPad mini 4 leveres med en kraftig A8-chip med 64-bits arkitektur i klasse med en stasjonær datamaskin. Dessuten får du avansert iSight- og FaceTime HD-kameraer, trådløst nettverk, iCloud og den banebrytende fingeravtrykkleseren Touch ID.

Ønsker du iPad 4 Mini uten sim-kort får du det her til 3199 kr (før 3599 kr).

Med 3D Touch lar telefonen deg gjøre mer enn noen gang med ett enkelt trykk. Minnene dine blir enda mer levende med Live Photos – og det er bare begynnelsen. 3D-touch-teknologien legger merke til hva slags trykk du legger på skjermen, så du kan gjøre oppgavene dine raskere. Lette trykk lar deg titte på innholdet og hardere trykk åpner selve innholdet.

iSight-kameraet har 12 megapiksler og tar skarpe, detaljerte bilder – det filmer også 4K-video med opptil fire ganger oppløsningen du får med HD-video i 1080p. Live Photos tar et kjapt opptak rett før og etter du knipser et bilde, slik at bildet blir mer levende med bevegelse og lyd!

Ønsker du mer lagringsplass kan du velge iPhone 6s 32 GB til 2699 kr (før 3499 kr) eller 128 GB til 3099 kr (før 3999 kr).

iPhone XR har tidenes mest avanserte LCD i en smarttelefon – en 6,1-tommers Liquid Retina-skjerm med bransjens beste fargegjengivelse. En innovativ løsning for bakbelysning gjør at skjermen kan strekkes helt ut i hjørnene. Avansert Face ID, som brukes til å låse opp iPhone, logge på apper og betale med et lite blikk.

Et nyskapende 12 MP kamera med Portrettmodus, Portrettlyssetting, forberedet bokeh-effekt og helt ny Dybdeskarphet-funksjon. Vannbestandighet.

Ønsker du mer lagringsplass kan du velge iPhone XR 256 GB til 5999 kr (før 6799 kr).

Skill deg ut i mengden med stilfulle Sony Xperia Z5 Compact. Det kompakte designet gjør den til en juvel blant smarttelefoner.

Mobilen er utstyrt med en 4.6 tommers HD-skjerm, 23 megapiksler hovedkamera og har et vanntett ytre. Dette er bare noe du kan glede deg til med Z5 Compact!

Her får du kjøpt Sony Xperia Z5 Compact 32 GB (B-grad).

9,7 tommers iPad har en kraftig A10 Fusion-chip, så du kan multitaske og bruke de nyeste appene – inkludert opplevelser med utvidet virkelighet. Du får avanserte kameraer, bedre skjerm, Touch ID, støtte for Apple Pencil og mer enn en million App Store-apper – det har aldri vært smartere å velge iPad. Apple Pencil selges separat.

Ønsker du iPad 6 32 GB med muligheten for sim-kort får du kjøpt det her for 4199 kr (før 4299 kr).