Oppskrift: Fransk potet- og purresalat

Denne potetsalaten passer til alt, fra julemåltider til grillmiddager om sommeren.

Potetsalat med rømme og majones er en klassiker når det kommer til tilbehør på grillmattallerkenen. For de som tenker det er på tide med en variasjon, er denne franske potet- og purresalaten vel verdt å tilberede.

– Denne er en favoritt! Salaten er syrlig, veldig smakfull og passer spesielt godt til svin og lam. I tillegg er den oljebasert, som er midt i blinken for de som ikke er så glade i rømme eller crème fraîche, forteller matfaglig rådgiver i MatPrat, Anette Fjelleng Hansen, til ABC Brand Studio.

Dette trenger du til 4 porsjoner



1 kilo nypotet eller andre små poteter

1 purre i tynne ringer

2 spiseskje hakket frisk dill

12 cornichonagurker, delt i 2



Sennepsvinaigrette:

1 spiseskje grov dijonsennep

1 teskje sukker

3 spiseskjeer hvitvinseddik

1 båt finhakket hvitløk

0,5 desiliter oliven- eller rapsolje

1 teskje salt

0,25 teskje pepper

Slik går du frem

I gastronomiens verden har man det fransk uttrykket «mise en place» som betyr at alt er på plass. Det innebærer at du legger frem alt av redskaper og at du tar frem alle ingrediensene du trenger. Mål opp, hakk, skrell, skjær og plasser alt i små skåler slik at du enkelt kan få tak i det underveis i matlagingen.

Begynn med å vaske potetene og kok dem så i en kjele med lettsaltet vann til de er blitt fine og møre. Du står fritt til å benytte alle sorter poteter, men det anbefales å unngå de som er mest melne ettersom de lett kan falle fra hverandre.

Finn frem en bolle der du blander sammen ingrediensene til vinaigretten. Deretter lar du bollen stå slik at den trekker smak mens du går i gang med å forberede resten.

Sett en liten kasserolle fylt med lettsaltet vann på kokeplaten og forvell purreringene i 1 minutt. Deretter heller du dem i et dørslag og skyller godt med kaldt vann. La dem så renne godt av seg.

Ta opp de kokte potetene og del dem i to, eventuelt i skiver, mens de fremdeles er varme. Finn frem en bolle der du blander sammen poteter, purre, dill, cornichons og dressing forsiktig sammen. Smak til underveis med salt, pepper, og eventuelt sukker.

Salaten settes kaldt frem til du skal servere den. Dryss over litt ekstra frisk dill etter at du har anrettet den på et fat eller i en fin skål.



