Oppskrift: Grillet focaccia

Det er overraskende enkelt å varme brød på grillen, og ikke minst blir resultatet utrolig godt.

– Det er kanskje ikke det sunneste, men brød på grillen er bare helt fantastisk godt, sier matfaglig rådgiver i MatPrat, Anette Fjelleng Hansen, til ABC Brand Studio

Deigen lager du på forhånd, så klapper du bare ut små runde leiver du legger på grillen.

– Disse kan toppes eller fylles med masse digg, eller bare spises som tilbehør til resten av grillmaten.

Dette trenger du til 15 porsjoner



25 gram fersk gjær

7 desiliter vann

1,5 spiseskje honning

1 kilo hvetemel

0,5 teskje salt

4 spiseskjeer olje

Slik går du frem

Begynn med å blande ut gjær i lunkent vann i en stor bolle. Deretter tilsetter du honning før du har i hvetemel og salt. Nå skal deigen eltes sammen, sørg for at den er litt løs. Etter eltingen heller du over olje og lar deigen heve til dobbel størrelse i omkring 45 minutter.

Når deigen er hevet, deler du den i passe store emner. Hvert av emnene klappes ut til en liten leiv som så legges på grillristen der du lar dem steke i 3-4 minutter på hver side.

Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.