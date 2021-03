Oppskrift: Gresk salat med fetaost og tzatziki

Grillmat uten gresk salat er for noen det samme som vaffel uten brunost eller syltetøy.

En smakfull og fargerik salat er ofte det naturlige tilbehøret, og det finnes flere alternativer å velge mellom.

– Gresk salat er kjent for mange og det er egentlig en utrolig enkel og smakfull salat som passer spesielt godt til lam, men også til grillet kylling eller storfe. Bruk gjerne noen gode, modne tomater, da blir salaten enda bedre, foreslår matfaglig rådgiver i MatPrat, Anette Fjelleng Hansen.

Ingredienser til gresk salat

Dette trenger du til 4 porsjoner:

3 tomater

8 cherrytomater (kan sløyfes)

0,5 rødløk

1 agurk

1 glass kalamataoliven eller sorte oliven (lite glass)

2 spiseskjeer olivenolje

1 spiseskje tørket oregano

1 hjertesalat

1 fetaost (á 150 g)

3 desiliter tzatziki til servering

Slik går du frem

Finn frem grønnsakskniven og skjær opp tomatene i store biter, cherrytomater i to og løk i ringer. Deretter legger du alt i en bolle.

Finn frem agurken og del den i to, skrap ut innmaten i hver av delene med en skje og skjær den så i skiver som du legger i en bolle hvor du også har i oliven. Bland det hele sammen med olje og oregano, og la stå i noen minutter.

Vask hjertesalaten grundig og riv den i grove biter som anrettes på et stort fat. Legg på grønnsakene i bollen, og smuldre over litt fetaost. Dryss eventuelt litt grovmalt pepper over før servering.

Et ekstra tips er å lage en deilig tzatziki fra bunnen av som du serverer sammen med salaten. Smaker utmerket med godt brød til.

Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.