Oppskrift: Vegetarburger med halloumi og aubergine

Grillet aubergine og halloumi smaker helt nydelig når de møtes under et burgerbrød.

– Halloumi blir utrolig godt på grillen! Smaken er litt salt, men sammen med annet tilbehør som grillet paprika og aubergine er denne vegetarburgeren absolutt verdt en smak, forteller matfaglig rådgiver i MatPrat, Anette Fjelleng Hansen, til ABC Brand Studio.

Dette trenger du til 4 porsjoner:

1 aubergine

1 spiseskje olivenolje

1 spiseskje balsamicoeddik

Halv teskje tørket oregano

1 rød paprika

800 gram halloumiost

2 bifftomater

2 spiseskjeer majones

2 spiseskjeer pesto

4 hamburgerbrød

Halv pose ruccula eller baby leaf salat





Slik går du frem

Når du kjøper aubergine så bør du velg en med litt tykkelse for å være sikker på å få skiver som passer i burgerbrødet. Finn frem grønnsakskniven og skjær auberginen i cirka to og en halv centimeter centimeter tykke skiver, legg dem deretter i en bolle.

Finn en annen bolle og visp sammen olje, balsamico og oregano, smak til med litt salt og pepper. Her er det verdt å nevne at halloumi er en veldig salt ost. Det kan derfor være greit å ikke ta for hardt i når du salter.

Oljeblandingen helles over aubergineskivene og bland det godt. Deretter lar du dem stå en stund slik at de får trukket til seg smak.

Bruk grønnsakskniven til å skjære paprikaen i to, ta ut kjernehuset. De halve paprikaene legges på grillen med skinnsiden ned, la de ligge der til de begynner å bli myke og har fått tydelige grillstriper.

Mens paprikabitene godgjør seg på grillen, skjærer du halloumien i skiver. Deretter tørker du av det meste av oljeblandingen fra aubergineskivene og griller dem i 5-6 minutter på hver side til de er blitt myke. Halloumiskivene grilles omkring 2 minutter på hver side til du ser fine, gylne striper.

Siste punkt på listen er å skjære bifftomatene i skiver og grill dem raskt. Legg burgerbrødene på grillen og varm dem raskt. Så er det bare å finne frem tallerkener og fylle de varme brødene lagvis med aubergine, halloumi og resten av ingrediensene.

