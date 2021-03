Oppskrift: Grillet vegetarpizza med hvit saus

Dersom du plasserer en pizzastein på grillen, vil du kunne diske opp med grillet pizza komplett med herlig, sprø bunn.

Hjemmelaget pizza er en stor favoritt hos både store og små, og denne oppskriften på vegetarpizza gjør det til en fryd å spise sunne grønnsaker.

– Pizza på grillen er fantastisk godt! Og her kan du variere med akkurat det du liker aller best som topping, sier Fjelleng Hansen.



Med en pizzastein beregnet for grilling, kan du steke alt fra boller og brød, til småkaker og ja – pizza. Steinen forhåndsvarmer du på grillen, før du legger på den hjemmelagde pizzaen. Resultatet er en pizza med god og sprø bunn, akkurat slik som ekte italiensk pizza.

Anbefalt produkt Pizzastein Pizzastein fra Küchenprofi laget i varmeresistent cordierite-sten. Dermed kan du ha den direkte på grillen. Kjøp her 370 kr Bakeren og Kokken

Ingredienser til grillet vegetarpizza

Pizzadeig:

1,5 desiliter lunkent vann

0,25 pakke fersk gjær

1 spiseskje olje

0,25 teskje salt

3,5 desiliter hvetemel

Topping:

2 desiliter crème fraîche original, 35%

1 spiseskje finhakket frisk timian

0,25 teskje grovmalt pepper

3 friske sjampinjonger

Halv rødløk

8 cherrytomater

2 spiseskjeer pinjekjerner

4 stilker frisk oregano til pynt

Favoritt med alle fyringsmuligheter Ooni Karu utendørs pizzaovn + trekk Liten, men helt utrolig pizzaovn som er er klar til bruk på 15 minutter. Kjøp her 4899 kr Hyttefeber

Slik går du frem

I gastronomiens verden har man det fransk uttrykket «mise en place» som betyr at alt er på plass. Det innebærer at du legger frem alt av redskaper og at du tar frem alle ingrediensene du trenger. Mål opp, hakk, skrell, skjær og plasser alt i små skåler slik at du enkelt kan få tak i det underveis i matlagingen.

Når det gjelder pizzadeigen, begynner du med å hente frem en stor bakebolle der du rører ut gjæren i vannet og tilsetter olje, mel og salt. Når miksen er unnagjort, elter du deigen godt sammen i omkring 10 minutter. Dekk så bakebollen med lokk eller plastfolie og la deigen heve til dobbel størrelse.

Anbefalt produkt Rosti Mepal Margrethe bollesett (Nordic Blush) Margrethebollene er laget av 100% melamin som gjør at de holder formen selv når de blir varme. Kjøp her 599 kr Bakeren og Kokken

Neste steg er å klargjøre toppingen. Først blander du sammen crème fraîche, finhakket timian og pepper til en pizzasaus. Finn frem en fin grønnsakskniv og kutt opp sjampinjongene i biter, skjær rødløk i båter og del cherrytomatene i to.

Så er det tid for å sette varme på grillen. Legg en pizzastein på risten og la den få forvarme seg i cirka 10 minutter. Når grillen er klar og deigen er ferdig hevet, former du den til en rund ball som så kjevles ut på en melet overflate. Dersom du ønsker mindre pizzaer, kan du for eksempel dele deigen i fire deler og så kjevle dem ut.

Legg deigen på pizzasteinen og smør på pizzasaus. Legg på sjampinjong, rødløk og cherrytomater. Til slutt drysser du over revet ost og pinjekjerner før du lukker lokket til grillen.

La pizzaen grille seg i cirka fem minutter – avhengig av varmen på grillen – til den har fått en gyllen, fin skorpe og osten har smeltet. Bruk en solid pizzakutter til å dele den opp og pynt med litt frisk oregano så er alt klart for deilig, grillet vegetarpizza.

Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.

Grillet vegetarpizza. Foto: Sara Johannessen / MatPrat