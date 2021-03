Oppskrift: Pølse med persillemajones og fritert kyllingskinn

Her snakker vi en velsmakende snadderpølse som har alt du kan ønske deg.

Artikkelen inneholder annonselenker.

– Dette er beviset på at pølser kan serveres med noe annet enn bare ketchup og sennep. Pølser smaker kjempegodt med mye grønt som topping, forteller matfaglig rådgiver og grillekspert i MatPrat, Anette Fjelleng Hansen, til ABC Brand Studio.

– Og med crispy kyllingskinn får du litt mer crunch i retten og samtidig prikken over i-en på retten, fortsetter hun.

GRILLEKSPERTEN ANBEFALER Førsteklasses griller for enhver grillmester

Dette trenger du til 4 porsjoner

4 snadderpølser, gjerne en chili- eller krydderpølse

4 pølsebrød, gjerne hjemmelagde

1 gulrot

1 avokado

4 teskje honning

Moderne og stilrent grillsett i rustfritt stål som inneholder alt du trenger til grillingen. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Weber

Persillemajones:

50 gram bladpersille

2 desiliter olje

2 eggeplommer

Halv spiseskjeer vineddik eller sitronsaft

Halv teskje dijonsennep

Halv teskje salt

0,25 teskje pepper

Crispy kyllingskinn:

Skinn fra 4 kyllingbryst (med skinn og vingeben)

3 desiliter olje til fritering

Halv teskje salt

Slik går du frem

Etter du har dekket på bordet og før du går i gang med grillingen, så begynner du med å gjøre i stand selve tilbehøret. Begynn med å lage persillemajones, og det første du skal sørge for er at ingrediensene er romtempererte. Bland persille og olje i en bolle , bruk en stavmikser slik at du får en jevn persilleolje.

Ta en ny bolle der du visper sammen eggeplommer med sennep og eddik/sitronsaft. Bruk en ballongvisp til å vispe blandingen kraftig sammen og spe forsiktig på med persilleoljen underveis til du får en tykk majones. Dersom majonesen blir for tykk, kan du eventuelt spe den ut med en liten skje vann underveis. Smak til med salt og pepper.

Anbefalt produkt Rosti Mepal Margrethe bollesett (Nordic Blush) Margrethebollene er laget av 100% melamin som gjør at de holder formen selv når de blir varme. Kjøp her 599 kr Bakeren og Kokken

Når majonesen er ferdig setter du den kaldt mens du går videre i oppskriften. Hvis du skulle oppleve at majonesen skiller seg, så begynner du på nytt med en eggeplomme og visper den mislykkede sausen litt etter litt.

Fjern skinnet fra kyllingbryst og skrap vekk underhudsfettet, del så hvert skinn i to. Når dette er gjort, tørker du skinnet godt.

Varm olje i en dyp gryte eller en dyp stekepanne . Bruk gjerne en olje med lite smak, som for eksempel mais-, raps- eller solsikkeolje til frityrsteking. Benytt tresleivtrikset for å sjekke at oljen er varm nok ved å stikke sleiven ned i oljen. Dersom det bruser rundt den, så er oljen klar for fritering.

Anbefalt produkt Høy gryte m/glasslokk Gryten fra Zwilling Pico er laget i rustfritt stål, og grepene forblir kalde under matlagningen. Kjøp her 299 kr Bakeren og Kokken

Finn kyllingskinnet og legg det forsiktig ned i oljen der du friterer i 3-4 minutter til det er sprøtt og har en lys, gyllen farge. Bruk en sleiv eller klype til å snu på bitene underveis slik at de blir jevnt stekt. Løft så skinnet forsiktig opp av oljen og legg det på en tallerken med kjøkkenpapir slik at fettet drypper av. Her kan du gjerne strø over litt salt.

Skrell gulroten og kutt den i tynne staver, såkalt Julienne. Bruk gjerne en ostehøvel til å skjære avokadoen i tynne skiver.

Da er alt klart for å grille pølsene varme og gyllent brune i omkring 2-3 minutter. Plasser de nygrillede pølsene i pølsebrød og server dem sammen med grønnsaksstrimler, persillemajones og crispy kyllingskinn. Nam!

Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.