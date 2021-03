Oppskrift: Grillpølse i baguette med syltede grønnsaker

Med litt ekstra flid kan grillet pølse være både frisk og hot på tallerkenen.

– Friske og syrlige smaker fra syltede grønnsaker, og litt sting fra chilimajones, gjør pølsa både smakfull og spennende, forklarer Anette Fjelleng Hansen i MatPrat til ABC Brand Studio.

Dette trenger du til 4 porsjoner

4 grillpølser

1 finstrimlet gulrot

1 finstrimlet persillerot

0,5 desiliter riseddik

0,5 desiliter vann

0,5 desiliter sukker

2 vårløk

1 spiseskjeer grovhakket frisk koriander

1 hel baguette

Dette trenger du til lime- og chilimajones:

4 spiseskjeer majones

saft og skall fra 1 lime

1 finhakket rød chili

Halv teskje salt

0,25 teskje pepper



Slik går du frem

I gastronomiens verden har man det fransk uttrykket «mise en place» som betyr at alt er på plass. Det innebærer at du legger frem alt av redskaper og at du tar frem alle ingrediensene du trenger. Mål opp, hakk, skrell, skjær og plasser alt i små skåler slik at du enkelt kan få tak i det underveis i matlagingen.

Til denne retten begynner du med å sette en kasserolle på ovnen og koker opp riseddik, vann og sukker. La blandingen koke til sukkeret har løst seg opp. Ta den så av kokeplaten for så å putte i oppskåret gulrot og persillerot.

Mens de syltede grønnsakene avkjøles, blander du chili og lime sammen med majones. Underveis smaker du til med salt og pepper.

Da er det klart for å grille pølser. Snitt de opp for å unngå at de sprekker, og etter tre minutter lar du pølsene få hvile litt.

Del baguetten opp i fire deler, deretter skjærer du på langs, men ikke helt gjennom, slik at du får pølsebrød. På innsiden av baguettene smører du lime- og chilimajones, legg så i grillpølsene og topp det hele med de syltede grønnsakene. For en ekstra smakfull finish kan du drysse vårløk og koriander over. Vel bekomme!

Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.