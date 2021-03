Oppskrift: Pølser med lomper og syltet rødløk

Grillpølse i lompe har potensial for mer enn å kun danderes med en tynn stripe ketchup.

Artikkelen inneholder annonselenker.

– Syltet rødløk er enkelt og supergodt. I tillegg er lomper i krumkakejern en enkel måte å gjøre serveringen enda mer lekker, tipser matfaglig rådgiver i MatPrat Anette Fjelleng Hansen overfor ABC Brand Studio.

Dette trenger du til 4 porsjoner

8 snadderpølser

8 lomper

Syltet rødløk:

2 rødløk i skiver

1 båt finhakket hvitløk

1,5 desiliter vann

1 desiliter sukker

0,5 desiliter eplecidereddik

0,5 teskje salt

0,25 teskje pepper

Avokadomos:

2 avokado

Saft fra en halv lime

1 båt revet hvitløk

2 spiseskjeer finhakket frisk koriander

0,5 teskje salt

0,25 teskje pepper

Slik går du frem

Før du går i gang med grillingen, er det viktig å lage tilbehøret i forkant. Dermed kan du konsentrere deg om pølsene og unngå at de svir seg unødig på varmen. Og første punkt på listen er å tilberede syltet rødløk.

Begynn med å sette en kasserolle på stekeovnen hvor du koker opp hvitløk, eddik, sukker, vann og salt. Når du ser at sukkeret og saltet har løst seg opp i kasserollen, kan du legge i rødløken. La det hele småkoke i 1-2 minutter før du tar den av kokeplata og lar det hele få avkjøle seg litt.

Neste punkt på listen er å dele de to avokadoene og fjerne steinene forsiktig med kniv. Du kan også bruke skje dersom du er redd for å kutte deg selv. Deretter moser du avokadoene med en gaffel, press over limesaft underveis.

Bland den moste avokadoen med hvitløk og koriander, smak til med salt og kvernet pepper . Plasser guacamolen i en skål. Hvis du legger avocadosteinene i guacamolen, sikrer du at den beholder grønnfargen. Dekk så til og plasser skålen i kjøleskapet frem til du skal bruke guacamolen.

For å gjøre lompene ekstra dekorative, kan du gjerne bruke et krumkakejern som gir lompene et fint mønster. Skulle du ikke ha et krumkakejern for hånden, så gjør stekepanne eller stekeovn like god nytte når du skal varme lompene.

Pakk lompene i et klede så holder de seg fine og myke til det er tid for servering.

Husk å snitte pølsene før du legger dem på grillen der de trenger 2-3 minutter på å bli fine og gylne. La pølsene hvile litt før du legger dem i en lompe, strør over syltet rødløk og avocadomos og så er det bare å nyte.

Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.