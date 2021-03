Oppskrift: Grillet skinkebiff med maiskolbe

Skinkebiff er noe av det magreste kjøttet du kan servere til middag. Og med det rette tilbehøret kan du på kort tid lage et måltid som metter godt i magen.

Hot grillet skinkebiff med grillet maiskolbe er sunn og spicy hverdagsmat som inneholder mindre enn 550 kalorier. Med koriander, vårløk, chili og lime blir skinkebiffmåltidet både friskt og sterkt.

Dette trenger du til 4 porsjoner



600 gram skinkebiff , i skiver

1 spiseskje olje , til pensling

Oljedressing:

1 rød chili , i skiver

2 vårløk , i skiver

2 spiseskjeer grovhakket frisk koriander

2 spiseskjeer olje

Maiskolber:

4 ferske maiskolber

2 spiseskjeer romtemperert smør

saft og skall fra 1 lime

1 teskje grovt salt

Rens maiskolbene og ha dem i en kaserolle med kokende vann i ca. 2 minutter.

Bland chili, vårløk, koriander og olje sammen til en dressing. La den stå og utvikle smak frsm til servering.

Rør sammen smør, limesaft og –skall. Pensle maiskolbene med limesmør og grill i 5-6 minutter. Strø litt salt over ved servering. Et tips er å pensle maiskolbene med limesmør både før og etter grilling for ekstra god smak.

Pensle skinkebiffene med olje og krydre med litt salt og kvernet pepper. Grill i 2-3 minutter på hver side, til de er gjennomstekte. Legg biffene ver på et fat, og hell over dressingen.

Server skinkebiffene sammen med de grillede maiskkolbene.

Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.