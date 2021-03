Oppskrift: Grillede koteletter med tomat og mozerella

Koteletter tilberedt på grillen er en tidløs klassiker og stor favoritt for mange. Her får du en oppskrift der smaksopplevelsen øker ytterligere noen hakk.

Koteletter er enkelt å hanskes med, og anses av mange som perfekt for grilling. Her er det blitt gjort en italiensk vri, der kotelettene er toppet med mozzarella og småtomater vendt i pesto. Super grillmat som smaker fortreffelig sommer som vinter.

Dette trenger du til fire porsjoner

4 koteletter av svin

1 teskje salt

0,5 teskje kvernet pepper

1 spiseskje olje til pensling

1 mozzarella

16 cherrytomater

3 spiseskjeer pesto

1 pakke ruccula

Slik går du frem

I gastronomiens verden har man det fransk uttrykket «mise en place» som betyr at alt er på plass. Det innebærer at du legger frem alt av redskaper og at du tar frem alle ingrediensene du trenger. Mål opp, hakk, skrell, skjær og plasser alt i små skåler slik at du enkelt kan få tak i det underveis i matlagingen.

Begynn med å tørke av kotelettene med litt kjøkkenpapir.

Bruk en skarp kniv og skjær noen snitt i fettranden på kotelettene, slik at du unngår at de krøller seg under grilling.

Krydre kotelettene med salt og kvernet pepper eller krydder etter egen preferanse. Pensle kotelettene med litt olje på begge sider. Mange liker å krydre kotelettene med litt ekstra smakfullt krydder. Erstatt da salt og pepper med krydderblandingen du skal bruke. Krydderblandinger inneholder som oftest både salt og pepper.

Grill kotelettene på direkte varme i 2-3 minutter på hver side. Legg dem til sides på indirekte varme når de har fått en fin grillfarge. Ved grilling på direkte varme grilles maten rett over varmekilden. Ved grilling på indirekte varme ligger maten under lokk litt vekk fra varmekilden, i «den kalde sonen».

Skjær mozzarella i fire fine skiver og tomatene i to. Ha tomatene i en arbeidsbolle sammen med pesto og bland godt. Legg en skive mozzarella på hver kotelett og fordel tomatene. Legg også på litt rucculasalat før servering.

Server gjerne med en stor god salat og litt ekstra pesto.

Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.