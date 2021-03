Oppskrift: Tomahawk med grillet søtpotet

Hvis du skal unne deg litt ekstra, er en marmorert tomahawk tingen.

Marmorert tomahawk er rett og slett en entrecôte med bein som gjør seg ekstra kul til servering, og den har blitt mer og mer populær. Som tilbehør anbefales søtpoteter som er lagt ned i kullet på grillen og bakt ferdig.

Dette trenger du til 2 porsjoner

Cirka 700 gram tomahawk (côte de boeuf)

0,5 teskje flaksalt

0,5 teskje kvernet pepper

2 spiseskjeer olje

Grillede grønnsaker:

2 søtpoteter

2 rødløk



Urtesmør:

100 gram smør

2 spiseskjeer hakket frisk timian



Slik går du frem

Etter du har dekket på bordet og før du går i gang med grillingen av selve kjøttet, gjør du i stand tilbehøret:

Sørg for at du har vasket søtpotetene grundig før du plasserer dem i glørne på grillen. La de ligge der i omkring 60 minutter til de er helt svarte utenpå og myke på innsiden. Ikke glem å snu på dem underveis.

Mens potetene godgjør seg i glørne, pisker du smør hvitt i en bolle i rustfritt stål med en håndmikser og tilsetter hakket frisk timian. Skrell rødløk med en spiss skrellekniv og legg disse på grillen der de grilles til de har blitt litt myke og fått en fin farge. Del så rødløken i større biter og smak til med salt og pepper. Pakk løken inn i folie og legg dem på indirekte varme slik at de holder på varmen.

Da er det tid for å ta fatt på kjøttet. Begynn med å tørk av dem med litt kjøkkenpapir før du krydrer dem med salt og grovkvernet pepper. Når det er gjort, pensler du med litt olje.

Biffene skal grilles på direkte varme til du ser kjøttsaften piple ut på oversiden av kjøttstykkene. Da skal du snu dem til du ser det pipler på ny, et tegn på at du har tilberedt medium grillet biff. Dersom du bruker steketermometer, skal dette vise 60 °C for medium stekt biff.

Ta biffene av grillen og la hvile et par minutter på en kald sone før du serverer dem. Del søtpotetene forsiktig i to, ha på urtesmøret og dander med den varme løken.

Da er det bare å nyte måltidet!

Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.