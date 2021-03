Godteri til påskeegg: Her finner du de beste søtsakene på nett

Handler du årets påskegodt på nett, er du sikret dine favorittbiter. Ettersom smågodtet ikke er pakket ut i butikken, vil det også oppleves mye ferskere.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Unngå kø ved godtehylla, handle heller godteriet du vil ha til påske i ro og mak på nett. I tillegg gir vi deg tips til flotte påskegg du selv kan fylle med godteri.

Supersøtt, mykt og herlig. Skumgodteri er alltid en herlig overraskelse i påskeegget. Ta en titt på våre anbefalinger fra nettbutikken til Superkul.no under, eller se hele utvalget av skumgodteri her.

Anbefalte produkter Skumgodteri:

Går du for sorte eller gule krokodiller? Eller må colaflasker alltid være i godteposen din? Se hele utvalget av vingummi hos Superkul.no her eller hos Celis.no her. Eller kikk på våre anbefalinger under.

Hvis du elsker lakris, er det knapt noe som føles mer tilfredsstillende enn å kunne fylle påskeegget med deilig lakris i ulike smaker og former. Her finner du et stort utvalg lakris, eller se på anbefalingene våre under.

Anbefalte produkter Lakris:

Intet påskeegg er komplett uten sjokolade. Se utvalget av sjokolade hos Superkul.no her, eller ta en kikk på våre anbefalinger under.

Anbefalte produkter Sjokolade og konfekt:

Så er det bare å finne et passende påskeegg til mottakeren. Tenk både på motiv, størrelse og selve materialet som egget er laget av når du velger. De klassiske pappeggene kan gjerne vare år etter år dersom du er forsiktig. Til sammenligning vil eggene som er laget i metall tåle langt mer, samtidig som påskeharen enkelt kan gjemme dem ute i den kalde, våte snøen.

