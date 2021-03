Oppskrift på salater, focaccia og potetsalat: Tilbehøret som løfter grillmaten

Når du inviterer til grillfest med familie eller gode venner, så kan tilbehøret være det som hever den kulinariske opplevelsen noen ekstra hakk opp på skalaen.

På samme måte som grillpølser er mer enn bare lomper og ketchup, blir ikke grillet fisk eller en utsøkt svinekotelett det samme på tallerkenen uten sunt og godt tilbehør som i tillegg er enkelt å lage. Tilbehøret kommer i et rikt utvalg der det til syvende og sist handler om å slå seg litt løs.

– Det meste går til det meste – med noen unntak, forteller matfaglig rådgiver i MatPrat, Anette Fjelleng Hansen, til ABC Brand Studio.

– Det kommer selvfølgelig litt an på hva du skal servere. Men en frisk og god salat passer ofte like godt til kjøtt som til fisk. Det samme gjelder for grillede grønnsaker, samt urtesmør og kryddersmør. Men jeg ville kanskje holdt grillsausen unna den grillede laksen, fortsetter hun.

Spirit II E-310 GBS er en kompakt og kraftig gassgrill med tre brennere og åpen vogn til oppbevaring av grilltilbehør. Foto: Weber

Gjør klar på forhånd

Det meste av tilbehøret kommer best til sin rett når det er laget på forhånd, nettopp fordi du slipper å stresse ekstra underveis i selve grillingen.

– Hvis du skal ha mye tilbehør på grillen, så gjør klar en dressing, et urtesmør eller noe annet som er med på å løfte tilbehøret på grillen, forteller Fjelleng Hansen, som har grill som et av sine ekspertisefelt.

Anette Fjelleng Hansen er matfaglig rådgiver i MatPrat. Hun er utdannet kokk, har bachelor i samfunnsernæring og brenner for å bygge kunnskap om mat og matlaging. Foto: Leonard Nyborg / MatPrat

Et tilbehør hun alltid lager i mengder på starten av grillsesongen, er en god grillsaus.

– Den blir bare bedre og bedre når den står, og grillsaus passer til så å si det meste. Derfor kan du enkelt dra den frem på dager der du ikke har tid til å lage så mye annet tilbehør. Det gjelder også en god krydderblanding som kan brukes til å smaksette både kjøtt og fisk gjennom grillsesongen, forklarer Fjelleng Hansen før hun fortsetter:

– I tillegg er det alltid godt å ha syltede grønnsaker eller syltet rødløk stående, eventuelt annet tilbehør som egner seg på et glass i kjøleskapet. Kort vei til middag med andre ord!

Kullgrillene i Master-Touch gjør det mulig å lage frokost, koke en gryte eller suppe, og lage en perfekt, sprø pizza på grillen. Foto: Weber

Grillmat uten salat er for noen det samme som vaffel uten brunost eller syltetøy. En smakfull og fargerik salat er ofte det naturlige tilbehøret, og det finnes flere alternativer å velge mellom.

– Gresk salat er kjent for mange og det er egentlig en utrolig enkel og smakfull salat som passer spesielt godt til lam, men også til grillet kylling eller storfe. Bruk gjerne noen gode, modne tomater, da blir salaten enda bedre, foreslår Fjelleng Hansen.

Gresk salat er så enkelt, men allikevel så fantastisk godt på varme sommerdager. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

Ingredienser:

3 tomater

8 cherrytomater (kan sløyfes)

0,5 rødløk

1 agurk

1 glass kalamataoliven eller sorte oliven (lite glass)

2 spiseskjeer olivenolje

1 spiseskje tørket oregano

1 hjertesalat

1 fetaost (á 150 g)

3 desiliter tzatziki til servering

Slik går du frem

Finn frem grønnsakskniven og skjær opp tomatene i store biter, cherrytomater i to og løk i ringer. Deretter legger du alt i en bolle.

Finn frem agurken og del den i to, skrap ut innmaten i hver av delene med en skje og skjær den så i skiver som du legger i en bolle hvor du også har i oliven. Bland det hele sammen med olje og oregano, og la stå i noen minutter.

Vask hjertesalaten grundig og riv den i grove biter som anrettes på et stort fat. Legg på grønnsakene i bollen, og smuldre over litt fetaost. Dryss eventuelt litt grovmalt pepper over før servering.

Et ekstra tips er å lage en deilig tzatziki fra bunnen av som du serverer sammen med salaten. Smaker utmerket med godt brød til.

Hvorfor ikke prøve en frisk salat som virkelig byr på smak og hever sommerens grillopplevelse et par ekstra hakk?

– Her snakker vi spicy kålsalat som passer utmerket til grillet kjøtt, lyder tipset fra Fjelleng Hansen.

Kålsalat med asiatiske smaker er supergodt tilbehør til grillet kjøtt. Foto: MatPrat

Ingredienser:

500 gram nykål, sommerkål eller hvitkål

2 gulrøtter

2 vårløk

1 spiseskjeer koreanske chiliflakes (gochugaru)

2 teskjeer brunt sukker

1 spiseskjeer ristede sesamfrø

2 spiseskjeer soyasaus

2 spiseskje riseddik

1 spiseskje sesamolje

1 båt revet hvitløk

Saft fra 0,25 lime

Slik går du frem

Begynn med å skjære kål og gulrot i tynne strimler. Dersom du bruker ostehøvel eller et juliennejern letter du jobben betraktelig. Ha deretter alt i en bolle og dryss over litt salt.

Neste steg er å finhakke vårløk. Finn en ny bolle der du rører sammen riseddik, soyasaus, chilflak, sukker, sesamolje, sesamfrø, revet hvitløk og frisk limesaft. Ha så dressingen over kålen og bland alt godt sammen.

Kålsalaten anrettes i en skål som du setter kaldt frem til den skal serveres under måltidet.

Det er overraskende enkelt å varme brød på grillen, og ikke minst blir resultatet utrolig godt.

– Det er kanskje ikke det sunneste, men brød på grillen er bare helt fantastisk godt, sier Fjelleng Hansen før hun fortsetter:

– Deigen lager du på forhånd, så klapper du bare ut små runde leiver du legger på grillen. Disse kan toppes eller fylles med masse digg, eller bare spises som tilbehør til resten av grillmaten.

Brød på grillen er overraskende enkelt og fantastisk imponerende. Foto: MatPrat

Ingredienser:

25 gram fersk gjær

7 desiliter vann

1,5 spiseskje honning

1 kilo hvetemel

0,5 teskje salt

4 spiseskjeer olje

Slik går du frem

Begynn med å blande ut gjær i lunkent vann i en stor bolle. Deretter tilsetter du honning før du har i hvetemel og salt. Nå skal deigen eltes sammen, sørg for at den er litt løs. Etter eltingen heller du over olje og lar deigen heve til dobbel størrelse i omkring 45 minutter.

Når deigen er hevet, deler du den i passe store emner. Hvert av emnene klappes ut til en liten leiv som så legges på grillristen der du lar dem steke i 3-4 minutter på hver side.

Potetsalat med rømme og majones er en klassiker når det kommer til tilbehør på grillmattallerkenen. For de som tenker det er på tide med en variasjon, er denne franske potet- og purresalaten vel verdt å tilberede.

– Denne er en favoritt! Salaten er syrlig, veldig smakfull og passer spesielt godt til svin og lam. I tillegg er den oljebasert, som er midt i blinken for de som ikke er så glade i rømme eller crème fraîche.

Fransk potet- og purresalat passer utmerket til alt fra julens store måltider til sommerens fester. Foto: Mari Svenningsen / MatPrat

Ingredienser:

1 kilo nypotet eller andre små poteter

1 purre i tynne ringer

2 spiseskje hakket frisk dill

12 cornichonagurker, delt i 2



Sennepsvinaigrette:

1 spiseskje grov dijonsennep

1 teskje sukker

3 spiseskjeer hvitvinseddik

1 båt finhakket hvitløk

0,5 desiliter oliven- eller rapsolje

1 teskje salt

0,25 teskje pepper

Slik går du frem

I gastronomiens verden har man det fransk uttrykket «mise en place» som betyr at alt er på plass. Det innebærer at du legger frem alt av redskaper og at du tar frem alle ingrediensene du trenger. Mål opp, hakk, skrell, skjær og plasser alt i små skåler slik at du enkelt kan få tak i det underveis i matlagingen.

Begynn med å vaske potetene og kok dem så i en kjele med lettsaltet vann til de er blitt fine og møre. Du står fritt til å benytte alle sorter poteter, men det anbefales å unngå de som er mest melne ettersom de lett kan falle fra hverandre.

Finn frem en bolle der du blander sammen ingrediensene til vinaigretten. Deretter lar du bollen stå slik at den trekker smak mens du går i gang med å forberede resten.

Sett en liten kasserolle fylt med lettsaltet vann på kokeplaten og forvell purreringene i 1 minutt. Deretter heller du dem i et dørslag og skyller godt med kaldt vann. La dem så renne godt av seg.

Ta opp de kokte potetene og del dem i to, eventuelt i skiver, mens de fremdeles er varme. Finn frem en bolle der du blander sammen poteter, purre, dill, cornichons og dressing forsiktig sammen. Smak til underveis med salt, pepper, og eventuelt sukker.

Salaten settes kaldt frem til du skal servere den. Dryss over litt ekstra frisk dill etter at du har anrettet den på et fat eller i en fin skål.



Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.

