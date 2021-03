Alt du trenger å vite om grilling: Oppskrifter, valg av grill og vedlikehold

Maten smaker sjelden bedre enn når den blir tilberedt på en rykende varm grill under åpen himmel, sommer som vinter. Her kan du lese alt du må vite for selv å bli flammenes mester.

Så fort sola dukker opp på himmelen og varmegradene stiger, spretter grillen frem på balkonger, i hager og parker, ved hytta og på stranden. Nordmenn griller som aldri før, og grilling er med årene blitt en utbredt fritidsaktivitet uavhengig av alder og sosiale lag.

Den spesielle sosiale rammen som gjerne skapes rundt grillen og ikke minst grillingen på særlig fine sommerdager trekkes gjerne frem som hovedårsaker til hvorfor vi trekker fram den store gassgrillen år eller bærer frem kullsekker år etter år. Og selv om pølse fremdeles er kongen på haugen, har vi blitt stadig flinkere til å eksperimentere med nye og spennende grillretter når slekt, venner og/eller naboer er invitert på middag.

Her finner du en oversikt over saker som sammen tar deg gjennom grillkunstens ABC:

Husk å respektere grill- og bålvettreglene

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark, med unntak av godkjente bålplasser. Foto: Weber

For å forhindre skog- og lyngbrann, er det fra torsdag 15. april og frem til 15. september generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark.

Bålreglene åpner samtidig for bruk av skjønn og mange kommuner har egne tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent til bruk hele året, selv under bålforbudet. Les mer om dette i saken under:

Slik blir du nabolagets ukronede mester bak grillen

Foto: Weber

Anette Fjelleng Hansen er matfaglig rådgiver i MatPrat, utdannet kokk og hennes mantra er at matlaging skal være kreativt og gøy. Grill er et av hennes ekspertisefelt og hun gir deg tipsene til deg hvordan du kan sikre deg tittelen som grillmesteren i nabolaget og venneflokken.

– Alle kan grille! Det viktigste er å ha litt interesse og ønske om å lære seg noen enkle teknikker for å lykkes. Da blir også grillingen mer gøy, forteller Fjelleng Hansen til ABC Brand Studio.

Les blant annet om hvordan du kan være gjest på egen grillfest uten å kjenne svetten renne i strie strømmer i saken under:

Valgets grillkvaler: Gassgrill, kullgrill, elektrisk eller pellets?

Foto: Weber

I en jungel av griller kan det være vanskelig for noen og enhver å vite hvor man skal starte. Men hvis du vet hva du skal se etter så kan valget straks bli mye enklere. Hvis du vet hva du kan tenkt å legge på grillen, så har du allerede sikret deg et godt utgangspunkt i jakten på den perfekte grillen.

Anders Jensen er Grilling Experience Manager Hub North i Weber og har fartstid på det danske grillandslaget. Han guider deg her gjennom de ulike grill-sjangrene og kommer med tips til hva du bør tenke på når du skal kjøpe din første grill, eventuelt om du skal skifte ut den gamle.

– Du skal ha tillit til selve produktet. Med andre ord skal du føle deg trygg på at grillen er noe du både kan håndtere og bruke aktivt, understreker han.

Les saken her:

Ta «slangetesten»: Slik gjør du gassgrillen klar til påske

Foto: Weber

Selv om du fint kan grille både sommer og vinter, er det mange som benytter påsken til å hente frem grillen fra vinterdvalen. Men det er ikke nødvendigvis bare å starte opp grillen og kjøre på med svinekoteletter eller pølser.

For deg som benytter gassgrill, er det viktig at du sjekker slange og overganger på starten av sesongen. Kanskje er den blitt morken og må byttes ut. Les om hvordan du kan foreta den såkalte «slangetesten» for effektivt se om alt er klart for en ny grillsesong.

Les saken her:

Oppskrift på grillet lammestek

Imponer med grillet utbrettet, beinfri lammestek på grillen. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

Lam tilberedt på grillen er alltid en suksess når du har invitert venner på grillfest, eller du vil imponere familien med dine egenskaper som mestergriller. Og ikke bare er det vanvittig godt, men også meget enkelt å tilberede.

Les om den dramatiske bakgrunnshistorien for hvorfor lammekjøtt har fått en sentral plass på middagsbordet i påsken, og ikke minst hvordan du selv kan tilberede lammestek på grillen.

Se oppskrift her:

Kunsten å tilberede kjøttet perfekt på grillen

Tomahawk med grillet søtpotet. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

Den deilige duften og ikke minst grillet kjøtt vekker hos de fleste av oss minner om varme sommerdager. Hemmeligheten er ifølge kokk og grillekspert Anette Fjelleng Hansen å lære seg de enkle teknikkene som gjør at du kan nyte perfekt kjøtt hver gang du fyrer opp grillen og inviterer til middag.

Les om hvordan du oppnår Maillard-reaksjonen som gir pen farge, deilig lukt og fantastisk smak. Du får også oppskrifter på tomahawk med grillet søtpotet, kyllingburger med tropisk salat, og grillet pizza med spekeskinke og fersken.

Les saken her:

Klassisk ventemat: Slik tilbereder du perfekte grillpølser

Grillet pølse med syltede grønnsaker. Foto: MatPrat

At nordmenn elsker pølser, er det ingen tvil om – grillpølsene knuser både burger og svinekoteletter på popularitetsskalaen.

– Vi spiser jo pølser hele året, og i vinterhalvåret er det kanskje mest grillet på bål. På sommeren spiser nok mange det fordi det er lettvint og enkelt å tilberede. Enten det er på engangsgrill på stranden, på båtturen eller når en rask hverdagsmiddag skal nytes ute på terrassen i solen, forteller Anette Fjelleng Hansen i MatPrat.

Les mer om hvordan du kan servere de beste grillpølsene, samt oppskrifter på pølser med lomper og syltet rødløk, grillpølse med syltede grønnsaker, og grillet pølse med persillemajones.

Les saken og se flere oppskrifter her:

Deilig vegetarmat på grillen

Grillet vegetarburger med halloumi og aubergine. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

Vegansk grillmat en av de sunneste og samtidig mest utsøkte måtene å spise mer grønnsaker på, uavhengig om du er kjøtteter eller planteeter som er på utkikk etter nye idéer til hvordan fornye grillmatmenyen din.

– Grønnsaker er kjempeenkelt å grille! Du kan variere mye og med mange deilige smaker, forteller Fjelleng Hansen som har flere gode råd å gi deg slik at du sikres velsmakende resultat.

– Man må være litt oppmerksom på temperaturen. Mange grønnsaker tåler lite, og bør ha lav varme.

Les mer om hvilke tips du bør notere deg bak øret, hvilke ti bud som gjelder for vegetarisk grilling og oppskrifter på grillet blomkål, vegetarburger og vegetarpizza i saken under:

Tilbehøret som gjør grillmiddagen til en suksess



Lammekoteletter på grillen, servert med en frisk og god, gresk salat, får deg til å drømme om hvite hus med blå dører og greske sandstrender. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

På samme måte som grillpølser er mer enn bare lomper og ketchup, blir ikke grillet fisk eller en utsøkt svinekotelett det samme på tallerkenen uten sunt og godt tilbehør som i tillegg er enkelt å lage. Tilbehøret kommer i et rikt utvalg der det til syvende og sist handler om å slå seg litt løs.

– Det meste går til det meste – med noen unntak, forteller matfaglig rådgiver i MatPrat, Anette Fjelleng Hansen, til ABC Brand Studio.

Les mer om hvordan du best kan tilberede tilbehøret, og få smakfulle oppskrifter på gresk salat, asiatisk coleslaw, grillet focaccia og fransk potet- og purresalat.

Slik holder du grillen ren og pen

Foto: Weber

Som alltid når du skal ta i bruk grillen, er det viktig å sørge for at den er grundig rengjort på forhånd. Den kulinariske opplevelsen kan ellers fort gå på en smell hvis du ikke har fjernet restene etter gårsdagens fiskemiddag før du legger på sommerkotelettene. Det er nemlig en klassisk grillfeil å ikke ha rengjort grillen og skrubbet risten slik at usmak ikke overføres til det du skal grille.

Du får tips til hvilket utstyr du trenger for å både holde grillen ren og samtidig forlenge levetiden dens betraktelig.

– Kort og greit handler det om å rydde opp etter deg slik du ville gjort det etter du har brukt kjøkkenet til å lage mat, sier Anders Jensen, som sammenlikner grillvask med en tur til vaskehallen med bilen.

Les saken her:

Unngå disse klassiske grillfellene

Foto: Weber

Det er flere grillfeller du kan tråkke opp i foruten å ha glemt å rense grillen etter forrige måltid. For selv om nordmenn har rykte på seg for å være flinke på å implementere og eksperimentere med nye retter, er det mang som straffes for overdreven tro på egne ferdigheter.

– Det er ikke noe særlig å ha invitert gode venner eller familien på en skikkelig grillaften der planen er å servere fantastisk mat, og så ender det med katastrofe fordi man har gitt seg i kast med noe helt nytt og som krever litt øvelse først, slår den danske grilleksperten Anders Jensen i Weber fast.

Les saken her:

Slik gjør du gassgrillen klar for vinteren

Foto: Weber

Det er ikke noe i veien for å la gassgrillen stå utendørs vinteren gjennom, selv her i Norge hvor vintrene kan bli riktig så kalde og nådeløse. Med et heldekkende grilltrekk sørger du for at grillen er godt beskyttet mot vær og vind.

For deg som imidlertid har bestemt deg for at grillsesongen er over for i år, så bør du sette av en halvtime til rengjøring. Dette vil du komme til å takke deg selv for når våren kommer og du enkelt og greit kan ta den ut i hagen, på terrassen eller balkongen.

Les saken her:

Lag perfekt italiensk pizza med pizzaovn



Foto: Ooni

Pizza tilberedt på grillen smaker helt fortreffelig. Problemet er at du aldri oppnår den samme varmen som i en ekte, vedfyrt steinovn lik den du finner for eksempel på en ekte pizzarestaurant. På en utegrill kan du kanskje oppnå så mye som 350 varmegrader når du har lagt på pizzasteinen. Men på et eller annet tidspunkt må du jo åpne lokket.

Ooni er i dag ledende innen utendørs pizzaovner, og de har vunnet flere utmerkelser for innovasjon, design og nyskaping for sine pizzaovner. Fellesnevneren er at de er små i størrelse, lette og ikke minst utrolig effektive. Med temperatur på opptil 500°C er pizzaen ferdigstekt på ekte, italiensk vis på under to minutter.

Les mer om hva som gjør pizzaovn så ypperlig til også steke biff i jernpanne, bake brød og røyke nyfanget fisk i saken under: