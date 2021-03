Oppskrifter på veganske fristelser: – Grønnsaker er kjempeenkelt å grille!

– Grillede grønnsaker smaker kjempegodt enten som selvstendig rett eller som tilbehør til kjøtt og fisk, forteller MatPrats grillekspert Anette Fjelleng Hansen.

Mat tilberedt på grillen får en helt fantastisk smak, og det er helt klart ikke begrenset til kun å gjelde kjøtt og sjømat. For uavhengig om du er kjøtteter eller planteeter som er på utkikk etter nye idéer til hvordan fornye grillmatmenyen din, så er vegansk grillmat en av de sunneste og samtidig mest utsøkte måtene å spise mer grønnsaker på.

Dagens solide utvalg av gode og smakfulle alternativer til kjøtt gjør at du enkelt kan grille deg en vegansk burger med halloumi og aubergine , eller hva med aubergine fylt med sopp og sesamfrø ? Og for deg som liker pizza på grillen, kan du enkelt variere med det du liker aller best av topping, som sopp, rødløk, cherrytomat og pinjekjerner.

– Mange legger nok mer grønt på grillen nå enn tidligere, men det er nok fortsatt svært få som griller helt vegansk. Det har også kommet en del erstatningsprodukter for kjøtt og fisk som kan legges på grillen, for eksempel veganske pølser og hamburgere, forteller matfaglig rådgiver og grillekspert i MatPrat, Anette Fjelleng Hansen, til ABC Brand Studio.

Enkelt å grille

Uavhengig av om du er en proff ved grillen eller relativt fersk nykommer, er det greit å notere seg bak øret at vegansk grilling ikke er det samme som å grille kjøtt eller fisk. Stikkordet er tilberedningen av ferske sesongingredienser.

Anette Fjelleng Hansen er matfaglig rådgiver i MatPrat. Hun er utdannet kokk, har bachelor i samfunnsernæring og brenner for å bygge kunnskap om mat og matlaging. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

– Man må være litt oppmerksom på temperaturen. Mange grønnsaker tåler lite, og bør ha lav varme. Det kan også være litt utfordrende å grille dersom man har for små biter av grønnsaker fordi de så lett kan falle nedi grillen. Et triks her kan være å tre grønnsakene på spyd eller bruke en grillrist.

– Hvor vanskelig eller enkelt er det å grille vegansk?

– Grønnsaker er kjempeenkelt å grille! Du kan variere mye og med mange deilige smaker. Man bør bare være litt oppmerksom på tilberedningstid. En gulrot tar litt lengre tid enn en sukkerert. Når det gjelder andre veganske produkter er det nok litt forskjell på konsistens. Pølser som er faste er ikke noe problem å grille. Men om det er litt bløte «farseprodukter», kan det lønne seg å grille oppå et ark aluminiumsfolie for at det ikke skal sette seg fast i grillristen.

De ti bud for vegetarisk grilling Grill grønnsaker «indirekte» på siden av grillen, ettersom grønnsaker blir fortere ferdig enn kjøtt. Grill med lokket igjen. Det holder på varmen og reduserer tilberedningstiden, spesielt på kjøligere kvelder. Vask grønnsaker som ikke er marinerte før de grilles. Tørk dem godt og pensle med litt olje for å hindre at de brenner seg og fester seg til grillen. Bruk kun varmeresistente oljer, som solsikke- eller rapsolje. Ha salt på grønnsakene etter at de er grillet, ellers tørker de raskt ut. Del grønnsakene i like store deler så de blir ferdig samtidig. Hvis du har tenkt å bruke trespyd til grønnsakene, kan du legge dem i vann i en time før du skal bruke dem på grillen, slik at de ikke brenner seg. Bruk et brett eller en kurv som sørger for at grønnsakene blir jevnt tilberedt. Bruk krydder. Du kan enkelt gi kullgrillen din en spesiell aroma ved å blande rosmarin, timian eller lavendel inn i kullet. Følg sesongen. Grønnsaker i sesong gir maksimalt med smak. Kilde: Weber

Prøv deg frem

På spørsmål om hvilke tips hun vil gi til de som ønsker å prøve noe nytt eller som bare vil inkludere flere grønnsaker i grillmåltidet, er rådet fra Fjelleng Hansen at du rett og slett skal prøve deg frem og se hva du liker.

– Grillede grønnsaker smaker kjempegodt enten som selvstendig rett eller som tilbehør til kjøtt og fisk. En enkel ting som løk, som har fått nok tid på grillen, blir deilig myk og får en fantastisk smak.

– Hvilke grønnsaker vil du anbefale til henholdsvis sommer- og vintergrilling?

– Forsøk å grille etter sesongen. Jeg syns alltid løk, sopp, paprika, squash, aubergine, tomater og mais funker på grillen. Men, jordbær, vannmelon og hvit og grønn asparges er utrolig godt i sesong. Og kål når nykålen kommer. På høsten er jo deilige norske rotgrønnsaker veldig godt.

Den populære blomkålen egner seg utmerket for grillen, enten som selvstendig rett eller som tilbehør.

– Grillet blomkål smaker nydelig. Her har vi også laget en dressing med litt syrlighet og sting som pensles på og gir blomkålen enda mer smak, forteller Fjelleng Hansen.

Grillet aubergine og halloumi smaker helt nydelig når de møtes under et burgerbrød.

– Halloumi blir utrolig godt på grillen! Smaken er litt salt, men sammen med annet tilbehør som grillet paprika og aubergine er denne vegetarburgeren absolutt verdt en smak, tipser Fjelleng Hansen.

Hjemmelaget pizza er en stor favoritt hos både store og små, og denne oppskriften på vegetarpizza gjør det til en fryd å spise sunne grønnsaker.

– Pizza på grillen er fantastisk godt! Og her kan du variere med akkurat det du liker aller best som topping, sier Fjelleng Hansen.



