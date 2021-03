Norges mest populære grillmat: Hvordan tilberede perfekte grillpølser

Når grillene varmes opp her til lands, er det oftest pølse som står på menyen. Samtidig er grillpølser mer enn kun lompe og tynne striper med sennep og ketchup.

Da YouGov i 2019 gjennomførte en undersøkelse av nordmenns grillvaner på vegne av MatPrat, var det liten tvil om hva vi aller helst foretrakk å legge på grillen: På en soleklar førsteplass finner vi grillpølser med 69 prosent. 10 prosent lenger ned på listen over foretrukne matvarer på grillen er burger, mens sommerkoteletter fikk 52 prosent uttelling.

– Nordmenn elsker pølser, kommenterer matfaglig rådgiver og grillekspert i MatPrat, Anette Fjelleng Hansen.

– Vi spiser jo pølser hele året, og i vinterhalvåret er det kanskje mest grillet på bål. På sommeren spiser nok mange pølser fordi det er lettvint og enkelt å tilberede. Enten det er på engangsgrill på stranden, på båtturen eller når en rask hverdagsmiddag skal nytes ute på terrassen i solen.

Det er lurt å lage noen snitt i skinnet på pølsene før de grilles, dette forhindrer at pølsene sprekker. Foto: MatPrat

Pølser for store og små

Grillpølser har omtrent siden grillens morgen vært en populær matrett for de minste. Dermed er det alltid trygt å ha med pølser selv om man velger å grille andre ting.

– Og, for voksne kan også pølsa bli en ventepølse, som en liten forrett før annen mat kommer på bordet, fastslår Fjelleng Hansen.

Anette Fjelleng Hansen er matfaglig rådgiver i MatPrat. Hun er utdannet kokk og brenner for å bygge kunnskap om mat og matlaging. Foto: Leonard Nyborg / MatPrat

På spørsmål om hva hun vil si er hemmeligheten bak en perfekt grillet pølse, svarer MatPrats grillekspert at fasiten nok er like forskjellig som vi er mennesker som spiser pølser.

– Mange liker pølsene sine på grensen til brent, andre så vidt lunken på grillen. Noen liker vanlige grillpølser, andre grillpølser laget av kylling eller kalkun. Noen vil ha samme type som de alltid har spist, mens andre gjerne vil ha en spesialpølse med mye smak og gjerne litt konsistens, forteller Fjelleng Hansen før hun fortsetter:

– Det er også uenighet om pølser bør snittes eller ikke. Her kommer det også litt an på temperatur og hvorvidt pølsene mister mye fuktighet.

Det finnes en grill for alle.

Ferdig grillet på tre minutter

Før du skal legge pølser på grillen, kan det være en fordel å snitte de litt først slik at du unngår at de sprekker underveis. Generelt trenger pølser mindre tid på grillen til å bli ferdigstekt – cirka 2-3 minutter. Sammenliknet med for eksempel svinekoteletter er de ferdige på et blunk.

Moderne og stilrent grillsett i rustfritt stål som inneholder alt du trenger til grillingen.

– Hvilken er den beste grilltypen når det er pølser som står på menyen – kull eller gass?

– Mange vil påstå at kull gir best smak her. Allikevel vil nok gass gi kortest tilberedningstid, så her kommer det litt an på behov og ønsker.

Når det kommer til tilbehør til rykende varme grillpølser, synes Fjelleng Hansen selv at syltet rødløk og sennep er et must.

– Mange liker potetsalat eller rekesalat på pølsene, men her må jeg innrømme at det har jeg aldri forstått, smiler hun.

Compact Kettle kullgrill fra Weber har et kompakt og enkelt design, samtidig som den er værbestandig og lett å rengjøre.

Vi spurte grilleksperten om hvilke grillpølseretter hun personlig vil anbefale å prøve ut i løpet av årets grillsesong. Her er hennes fristende tips:

Grillpølse i lompe har potensial for mer enn å kun danderes med en tynn stripe ketchup.

– Syltet rødløk er enkelt og supergodt. I tillegg er lomper i krumkakejern en enkel måte å gjøre serveringen enda mer lekker, tipser Fjelleng Hansen.



Grillet pølse med lomper og syltet rødløk. Foto: Mari Svenningsen / MatPrat

Dette trenger du til 4 porsjoner:

8 snadderpølser

8 lomper



Syltet rødløk:

2 rødløk i skiver

1 båt finhakket hvitløk

1,5 desiliter vann

1 desiliter sukker

Halv desiliter eplecidereddik

Halv teskje salt

0,25 teskje pepper



Avokadomos:

2 avokado

Saft fra en halv lime

1 båt revet hvitløk

2 spiseskjeer finhakket frisk koriander

Halv teskje salt

0,25 teskje pepper



Slik går du frem

Før du går i gang med grillingen, er det viktig å lage tilbehøret i forkant. Dermed kan du konsentrere deg om pølsene og unngå at de svir seg unødig på varmen. Og første punkt på listen er å tilberede syltet rødløk.

Begynn med å sette en kasserolle på stekeovnen hvor du koker opp hvitløk, eddik, sukker, vann og salt. Når du ser at sukkeret og saltet har løst seg opp i kasserollen, kan du legge i rødløken. La det hele småkoke i 1-2 minutter før du tar den av kokeplata og lar det hele få avkjøle seg litt.

Neste punkt på listen er å dele de to avokadoene og fjerne steinene forsiktig med kniv. Du kan også bruke skje dersom du er redd for å kutte deg selv. Deretter moser du avokadoene med en gaffel, press over limesaft underveis.

Bland den moste avokadoen med hvitløk og koriander, smak til med salt og pepper. Plasser guacamolen i en skål. Hvis du legger avocadosteinene i guacamolen, sikrer du at den beholder grønnfargen. Dekk så til og plasser skålen i kjøleskapet frem til du skal bruke guacamolen.

For å gjøre lompene ekstra dekorative, kan du gjerne bruke et krumkakejern som gir lompene et fint mønster. Skulle du ikke ha et krumkakejern for hånden, så gjør stekepanne eller stekeovn like god nytte når du skal varme lompene.

Pakk lompene i et klede så holder de seg fine og myke til det er tid for servering.

Husk å snitte pølsene før du legger dem på grillen der de trenger 2-3 minutter på å bli fine og gylne. La pølsene hvile litt før du legger dem i en lompe, strør over syltet rødløk og avocadomos og så er det bare å nyte.

Med litt ekstra flid kan grillet pølse være både frisk og hot på tallerkenen.

– Friske og syrlige smaker fra syltede grønnsaker, og litt sting fra chilimajones, gjør pølsa både smakfull og spennende, forklarer Anette Fjelleng Hansen i MatPrat.

Grillet pølse med syltede grønnsaker. Foto: MatPrat

Dette trenger du til 4 porsjoner:

4 grillpølser

1 finstrimlet gulrot

1 finstrimlet persillerot

0,5 desiliter riseddik

0,5 desiliter vann

0,5 desiliter sukker

2 vårløk

1 spiseskjeer grovhakket frisk koriander

1 hel baguette

Dette trenger du til lime- og chilimajones:

4 spiseskjeer majones

saft og skall fra 1 lime

1 finhakket rød chili

Halv teskje salt

0,25 teskje pepper



Slik går du frem

I gastronomiens verden har man det fransk uttrykket «mise en place» som betyr at alt er på plass. Det innebærer at du legger frem alt av redskaper og at du tar frem alle ingrediensene du trenger. Mål opp, hakk, skrell, skjær og plasser alt i små skåler slik at du enkelt kan få tak i det underveis i matlagingen.

Til denne retten begynner du med å sette en kasserolle på ovnen og koker opp riseddik, vann og sukker. La blandingen koke til sukkeret har løst seg opp. Ta den så av kokeplaten for så å putte i oppskåret gulrot og persillerot.

Mens de syltede grønnsakene avkjøles, blander du chili og lime sammen med majones. Underveis smaker du til med salt og pepper.

Da er det klart for å grille pølser. Snitt de opp for å unngå at de sprekker, og etter tre minutter lar du pølsene få hvile litt.

Grillene i Spirit-serien er ideell for å mette en mindre gruppe mennesker, og den perfekte løsningen på hver sammenkomst.

Del baguetten opp i fire deler, deretter skjærer du på langs, men ikke helt gjennom, slik at du får pølsebrød. På innsiden av baguettene smører du lime- og chilimajones, legg så i grillpølsene og topp det hele med de syltede grønnsakene. For en ekstra smakfull finish kan du drysse vårløk og koriander over. Vel bekomme!

Her snakker vi en velsmakende snadderpølse som har alt du kan ønske deg.

– Dette er beviset på at pølser kan serveres med noe annet enn bare ketchup og sennep. Pølser smaker kjempegodt med mye grønt som topping, forteller matfaglig rådgiver og grillekspert i MatPrat, Anette Fjelleng Hansen.

– Og med crispy kyllingskinn får du litt mer crunch i retten og samtidig prikken over i-en på retten, fortsetter hun.

Pølse med persillemajones og fritert kylingskinn. Foto: Mari Svenningsen / MatPrat

Dette trenger du til 4 porsjoner:

4 snadderpølser, gjerne en chili- eller krydderpølse

4 pølsebrød, gjerne hjemmelagde

1 gulrot

1 avokado

4 teskje honning

Persillemajones:

50 gram bladpersille

2 desiliter olje

2 eggeplommer

Halv spiseskjeer vineddik eller sitronsaft

Halv teskje dijonsennep

Halv teskje salt

0,25 teskje pepper

Crispy kyllingskinn:

Skinn fra 4 kyllingbryst (med skinn og vingeben)

3 desiliter olje til fritering

Halv teskje salt

Slik går du frem

Etter du har dekket på bordet og før du går i gang med grillingen, så begynner du med å gjøre i stand selve tilbehøret. Begynn med å lage persillemajones, og det første du skal sørge for er at ingrediensene er romtempererte. Bland persille og olje i en bolle , bruk en stavmikser slik at du får en jevn persilleolje.

Ta en ny bolle der du visper sammen eggeplommer med sennep og eddik/sitronsaft. Bruk en ballongvisp til å vispe blandingen kraftig sammen og spe forsiktig på med persilleoljen underveis til du får en tykk majones. Dersom majonesen blir for tykk, kan du eventuelt spe den ut med en liten skje vann underveis. Smak til med salt og pepper.

Når majonesen er ferdig setter du den kaldt mens du går videre i oppskriften. Hvis du skulle oppleve at majonesen skiller seg, så begynner du på nytt med en eggeplomme og visper den mislykkede sausen litt etter litt.

Fjern skinnet fra kyllingbryst og skrap vekk underhudsfettet, del så hvert skinn i to. Når dette er gjort, tørker du skinnet godt.

Varm olje i en dyp gryte eller en dyp stekepanne . Bruk gjerne en olje med lite smak, som for eksempel mais-, raps- eller solsikkeolje til frityrsteking. Benytt tresleivtrikset for å sjekke at oljen er varm nok ved å stikke sleiven ned i oljen. Dersom det bruser rundt den, så er oljen klar for fritering.

Finn kyllingskinnet og legg det forsiktig ned i oljen der du friterer i 3-4 minutter til det er sprøtt og har en lys, gyllen farge. Bruk en sleiv eller klype til å snu på bitene underveis slik at de blir jevnt stekt. Løft så skinnet forsiktig opp av oljen og legg det på en tallerken med kjøkkenpapir slik at fettet drypper av. Her kan du gjerne strø over litt salt.

Skrell gulroten og kutt den i tynne staver, såkalt Julienne. Bruk gjerne en ostehøvel til å skjære avokadoen i tynne skiver.

Da er alt klart for å grille pølsene varme og gyllent brune i omkring 2-3 minutter. Plasser de nygrillede pølsene i pølsebrød og server dem sammen med grønnsaksstrimler, persillemajones og crispy kyllingskinn. Nam!

Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.