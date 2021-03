Det er få dufter som vekker like deilige sommerminner som kjøtt som tilberedes på grillen. Samtidig er det verdt å vite at ved grilling av kjøtt er det størrelsen som teller.

Når sommerværet viser seg fra sin beste side og gradestokken kryper over 20 pluss, kommer grillene frem for alvor i parkene, hagene og på balkongene. Det er på slike dager vi strømmer til butikkene for å handle råvarer som vi kan hive på grillen. Men kunsten å grille perfekt kjøtt er ikke nødvendigvis noe som kommer av seg selv.

Anette Fjelleng Hansen er matfaglig rådgiver i MatPrat. Hun er utdannet kokk, har bachelor i samfunnsernæring og brenner for å bygge kunnskap om mat og matlaging. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

– Hemmeligheten er kanskje å lære seg enkle teknikker som gjør at man får perfekt kjøtt hver gang, men, selvfølgelig når du griller kjøtt skjer det også en kjemisk reaksjon mellom aminosyrer og karbohydrater i kjøttet som gir en jevn, brun stekeskorpe, forklarer Anette Fjelleng Hansen, matfaglig rådgiver i MatPrat, til ABC Brand Studio.

Den kjemiske reaksjonen kalles Maillard-reaksjon, et navn den har fått etter den franske kjemikeren Louis Camille Maillard (1878-1936) som i 1912 studerte reaksjoner mellom aminosyrer og sukker. Maillard-reaksjoner inntreffer ifølge Store norske leksikon ved steketemperatur 140-160°C.

– Reaksjonen gir ikke bare en pen farge og deilig lukt, men i tillegg fantastisk smak på kjøttet! Og hos de fleste av oss vekker det minner om varme sommerdager når vi lukter og smaker grillet kjøtt, utdyper Fjelleng Hansen som er utdannet kokk og har grill som et av sine ekspertfelt.

Maten smaker best når den tilberedes på grillen. Her ser vi en Spirit II E-320 GBS gassgrill fra Weber i aksjon. Foto: Weber

Unngå disse klassiske grillfellene

Som alltid når du skal ta i bruk grillen, er det viktig å sørge for at den er grundig rengjort på forhånd. Den kulinariske opplevelsen kan fort gå på en smell hvis du ikke har fjernet restene etter gårsdagens fiskemiddag før du legger på sommerkotelettene.

En ren grillrist forhindrer at rester fra gårsdagens middag ødelegger dagens meny. Denne grillbørsten fra Weber rengjør risten effektivt. Foto: Weber

– Det er en klassisk grillfeil å ikke ha rengjort grillen og skrubbet risten slik at usmak ikke overføres til det du skal grille. Mange legger dessuten på alt for mye på en for liten grill. Engangsgriller egner seg til grillpølser, ikke flintstek, forteller Fjelleng Hansen før hun fortsetter:

– Det er også mange som ikke venter lenge nok når de bruker kull, og det blir smak av tennvæske som er brukt eller temperaturen ikke er optimal.

– Hva slags type kjøtt kommer best til sin rett på hvilken type grill?

– Grillpølser, grillspyd og mindre kjøttstykker kan egne seg på engangsgriller eller små griller. Større stykker og hele fileter tilberedes på litt større griller. Noen liker godt å grille på kull, og mener det gir best smak, andre sverger til gass som gir rask opptenning og god kontroll. Større stykker kan også tilberedes i en smoker.

Det finnes en grill for alle. Sjekk utvalget innen kullgrill, gassgrill, elektrisk grill og pelletsgrill hos Weber. Foto: Weber

Skal man temperere kjøttet før grilling?

Dersom du har god varme på grillen og du har tørket godt av kjøttet først, er det ifølge Fjelleng Hansen ikke noe i veien for å ta kjøttet rett fra kjøleskapet og legge det på grillen.

– Tidligere anbefalte man å temperere kjøttet på benken, og du kan gjerne gjøre dette, men temperaturforandringen vil være minimal med en halvtime på benken. Kjøttet bør derfor ligge lengre ute dersom det skal tempereres, og man bør da ha matsikkerhet i bakhodet.

– Hvilke råd vil du gi når det kommer til selve grillingen av kjøtt?

– Tørk godt av kjøttet, pensle det med olje og krydre med salt og pepper. Alternativt kan du lage en krydderblanding som du gnir inn over hele kjøttet, eller legger det i en marinade.

Dette allsidige termometeret kan du koble sammen med iGrill-appen via Bluetooth. Den måler både kjernetemperatur på maten du tilbereder og temperaturen inni selve grillen. Foto: Weber

Sørg for at grillen er god og varm. Samtidig må du være obs på at olje og marinade har lett for å ta fyr hvis du har på for mye.

– Grill mindre stykker på direkte varme, altså direkte over varmekilden. På større stykker bør du brune kjøttet på direkte varme og grille det videre på indirekte varme, som vil si et stykke bort fra varmekilden. Bruk også kjernetemperatur-måler på større stykker – da har du bedre kontroll. Når kjøttet er ferdig grillet, skal du la det få hvile slik at saftigheten bevares før du begynner å skjære i det.

Ikke stikk i kjøttet

Noe av det du bør investere i når du skal behandle kjøtt på grillen, er et kvalitetssikkert sett med grillklyper.

– Unngå å stikke i kjøttet med gaffel eller andre ting, da vil en del av kjøttsaften sive ut. Invester også i en god grillbørste som du kan bruke underveis i grillingen ved behov, råder Fjelleng Hansen.

Premium grilltang i rustfritt stål fra Weber har god lengde som gjør at du slipper å ha fingrene for nær den varme grillristen. Foto: Weber

Vi spurte MatPrats grillekspert om hvilke retter med grillet kjøtt hun vil anbefale å prøve i løpet av årets grillsesong. Her er hennes tips:

Hvis du skal unne deg litt ekstra, er en marmorert tomahawk tingen.

– Dette er rett og slett en entrecôte med bein som gjør seg ekstra kul til servering, og den har blitt mer og mer populær. Som tilbehør anbefales søtpoteter som er lagt ned i kullet på grillen og bakt ferdig, foreslår grilleksperten.



Tomahawk med grillet søtpotet. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

Dette trenger du til 2 porsjoner:

Cirka 700 gram tomahawk (côte de boeuf)

0,5 teskje flaksalt

0,5 teskje kvernet pepper

2 spiseskjeer olje

Grillede grønnsaker:

2 søtpoteter

2 rødløk



Urtesmør:

100 gram smør

2 spiseskjeer hakket frisk timian



Slik går du frem

Etter du har dekket på bordet og før du går i gang med grillingen av selve kjøttet, gjør du i stand tilbehøret:

Sørg for at du har vasket søtpotetene grundig før du plasserer dem i glørne på grillen. La de ligge der i omkring 60 minutter til de er helt svarte utenpå og myke på innsiden. Ikke glem å snu på dem underveis.

Mens potetene godgjør seg i glørne, pisker du smør hvitt i en bolle med en håndmikser og tilsetter hakket frisk timian. Skrell rødløk med en spiss skrellekniv og legg disse på grillen der de grilles til de har blitt litt myke og fått en fin farge. Del så rødløken i større biter og smak til med salt og pepper. Pakk løken inn i folie og legg dem på indirekte varme slik at de holder på varmen.

Da er det tid for å ta fatt på kjøttet. Begynn med å tørk av dem med litt kjøkkenpapir før du krydrer dem med salt og grovkvernet pepper. Når det er gjort, pensler du med litt olje.

Med et temperaturintervall på 95-315 °C kan testvinneren SmokeFire EX4 GBS pelletsgrill brukes til både steking og røyking. Foto: Weber

Biffene skal grilles på direkte varme til du ser kjøttsaften piple ut på oversiden av kjøttstykkene. Da skal du snu dem til du ser det pipler på ny, et tegn på at du har tilberedt medium grillet biff. Dersom du bruker steketermometer, skal dette vise 60 °C for medium stekt biff.

Ta biffene av grillen og la hvile et par minutter på en kald sone før du serverer dem. Del søtpotetene forsiktig i to, ha på urtesmøret og dander med den varme løken.

Da er det bare å nyte måltidet!

Her snakker vi intet mindre enn en lekker burger med saftig kyllingfilet og deilig, grillet ananassalat.

– Mange syns det er enkelt og godt med kylling på grillen. Det egner seg uansett om du har stor eller liten grill. Denne er spesielt god, med en grillet ananassalat til. Her lager du så å si tilbehøret ferdig på grillen også, mener Fjelleng Hansen.



Kyllingburger med grillet ananas. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

Dette trenger du til 4 porsjoner:

4 kyllingfileter

1 spiseskje olje

0,5 teskje salt

0,25 teskje kvernet pepper

Grillet ananas-salat:

1 frisk ananas

1 rød chili

1 spiseskje revet frisk ingefær

2 spiseskjeer finhakket frisk koriander

Skall av 1 lime

3 spiseskjeer olje

Saften av 1 lime

0,5 teskje salt

0,25 teskje kvernet pepper



Foreslått tilbehør:

4 hamburgerbrød

1 pakke snøfrisk eller kremost naturell

1 agurk

1 rødløk

Slik går du frem

I gastronomiens verden har man det fransk uttrykket «mise en place» som betyr at alt er på plass. Det innebærer at du legger frem alt av redskaper og at du tar frem alle ingrediensene du trenger. Mål opp, hakk, skrell, skjær og plasser alt i små skåler slik at du enkelt kan få tak i det underveis i matlagingen.

Begynn med å skrelle ananas og skjær den opp i en halv centimeter tykke skiver som deretter legges til side. Så skal det blandes dressing. Til dette skal du rense chili og finhakke den. Ha den over i en liten bolle og bland sammen med revet ingefær, koriander, limesaft og olje.

Kyllingfiletene skal deles i to. Pensle hver av dem med litt olje og krydre med salt og pepper.

Med et stilrent design får den elektriske Q-grillen enkelt plass på din uteplass, og restriksjonene for bruk av kull- og gassgrill er ikke lenger et problem. Foto: Weber

Nå dette er gjort, skal kyllingbitene grilles på direkte varme i 2-3 minutter på hver side. Deretter legger du dem over på indirekte varme, det vil si at filetene plasseres under lokk litt vekk fra varmekilden, i den såkalte «kalde» sonen.

Hent frem ananasskivene som skal grilles på begge sider på sterk varme i omkring 5 minutter. Når ananasen er grillet, skjærer du de opp i mindre biter med en grønnsakskniv og har dem i dressingen. Bland det hele godt og grundig sammen, smak eventuelt til med salt og pepper underveis.

Varm hamburgerbrødet og skjær agurk i tynne skiver på langs, benytt gjerne en ostehøvel til dette. Rødløken skal kuttes i tynne skiver.

Fyll varme hamburgerbrød med snøfrisk/kremost, agurkstrimler, saftig, grillet kyllingfilet, rødløk og topp med den grillede ananassalaten. Pynt gjerne med litt karse eller andre friske urter.

Dersom du plasserer en pizzastein på grillen, vil du kunne diske opp med grillet pizza komplett med herlig, sprø bunn.

– Pizza på grillen trenger vel egentlig ingen forklaring. Har du ikke pizzaovn er dette «the next best thing», mener Fjelleng Hansen.

– Denne retten egner seg best til en litt større grill, slik at du får plass til en pizzastein. Steinen må legges på grillen når grillen er kald, slik at steinen ikke sprekker. Topping kan du variere i det uendelige, kutt gjerne alt ferdig på forhånd slik at du enkelt kan legge på når deigen er halvstekt, fortsetter hun.

Grillet pizza med spekeskinke, fersken og mozerella. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

Dette trenger du til 4 porsjoner

Til pizzadeig:

3 desiliter lunkent vann

0,5 pakke fersk gjær

2 spiseskjeer olje

0,5 teskje salt

7 desiliter hvetemel



Til pizzatopping:

6 spiseskjeer pesto

2 mozzarella

2 fersken

100 gram spekeskinke

3 spiseskjeer ristede pinjekjerner

Slik går du frem

Med en pizzastein beregnet for grilling, kan du steke alt fra boller og brød, til småkaker og ja – pizza. Steinen forhåndsvarmer du på grillen, før du legger på den hjemmelagde pizzaen. Resultatet er en pizza med god og sprø bunn, akkurat slik som ekte italiensk pizza.

Kullgrillene i Master-Touch gjør det mulig å lage frokost, koke en gryte eller suppe, og lage en perfekt, sprø pizza på grillen. Foto: Weber

Begynn med å røre gjæren ut i vannet og tilsett deretter olje, mel og salt. Deigen elter du godt sammen i omkring 10 minutter, deretter dekker du til bakebollen med plastfolie og lar den heve til dobbel størrelse.

Det neste du skal gjøre, er å klargjøre toppingen. Benytt en god, ferdigkjøpt pesto, eventuelt kan du fint lage pestoen selv. Skjær opp mozzarella i skiver, kutt fersken i båter og rist eventuelt pinjekjerner i en tørr panne.

Få varme på grillen og legg en pizzastein på risten der den forvarmes i 10 minutter. Når grillen er klar og deigen er ferdig hevet, deler du deigen i to - eventuelt i fire deler dersom du ønsker å lage mindre pizzaer. Emnene formes til runde baller før du kjevle dem ut på en melet overflate.

Først forsteker du pizzabunnene i omganger på steinen først, det vil gjøre det enklere for deg å legge på fyll og kunne steke ferdig flere pizzaer samtidig. Her er det viktig å huske at de skal kun steke et par minutter. Hvis deigen fester seg, har du litt mel på pizzasteinen.

Bruk olje til å pensle grillristen med og så legg på ferskenbåtene. La dem grille et lite minutt på hver side slik at de får fine grillstriper.

Med en solid pizzaspade i rustfritt stål blir det enkelt å bære pizzen til og fra grillen. Foto: Weber

Når bunnene er forstekte kan du begynne å legge på fyll. Begynn med å smøre pesto utover, deretter legger du på mozzarellaskiver og ferskenbåter. Så skal pizzaen grilles på pizzasteinen i cirka fem minutter – avhengig av varmen på grillen – til osten har smeltet og den har fått en gyllen, fin skorpe.

Bruk en skarp pizzakutter til å dele den opp. Før servering topper du pizzaen med for eksempel spekeskinke i skiver, pinjekjerner og noen klyper med frisk basilikum. Resultatet taler for seg selv, bon appetit!

