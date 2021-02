Ved påsken går startskuddet på den årlige grillsesongen for mange nordmenn. For deg som benytter gassgrill, er det to viktige undersøkelser du må gjøre før de første pølsene legges på rista.

Artikkelen inneholder annonselenker.

For mange nordmenn betyr påsken skiturer, kvikk lunsj, appelsiner og grilling av pølser på bål. Og etter hvert som våren kommer snikende på oss, finner også mange frem grillen etter den lange vinterdvalen.

– Du trenger ikke mye nytt utstyr for å skulle starte opp igjen etter vinteren. Jeg vil anbefale å starte den nye sesongen med ny grillbørste og et par nye grillhansker og grillvotter . Så ville jeg eventuelt vurdert å kjøpe ny rist , forteller Anders Jensen, Grilling Experience Manager Hub North i Weber, til ABC Brand Studio.

(Saken fortsetter under)

Grillbørster er det viktigste verktøyet du har til å rengjøre gassgrillen. Børstene har vanligvis stålbust og fås i ulike størrelser. Foto: Weber

«Ny» grill med nytt utstyr



En god grillrist kan fint vare i tre-fire år, men det avhenger naturligvis av hvor mye du har brukt den i løpet av grillsesongen. Dersom du kjøper ny grillrist etter et par år og legger den i, så har du en relativt ny grill en stund til.

Flavorizer Bars gir perfekt grillsmak, fordeler varmen og beskytter brennerne mot fett. Disse passer til Genesis-serien. Foto: Weber

– Hvis man har hatt grillen i tre-fire år, så ville jeg skiftet ut Flavorizer Bars. Som oftest inneholder en gassgrill to til tre brennerør, og Flavorizer Bars kan enkelt skiftes ut slik at du nærmest får en ny grill i selve grillen, forklarer Jensen.

Flavorizer Bars sikrer grillsmaken samtidig som de fordeler varme og beskytter brennerørene mot dryppende fett fra oven. Hos Weber kan du velge mellom rustfritt eller porselensemaljert stål som passer til gassgriller i Spirit- og Genesis-seriene, og de kommer i fempakninger.

(Saken fortsetter under)

Dette rengjøringssettet fra Weber er spesielt laget for emaljerte gassgriller og inkluderer alt verktøyet du trenger for å få grillen skinnende ren. Foto: Weber

Se etter såpebobler i «slangetesten»

Dersom du har gassgrill, er det viktig at du gjør en grundig kontroll av gasslangen og gassfordeleren i den ene enden av slangen (også kalt manifold) for å forsikre deg om at det ikke siver ut gass fra tilkoblingene eller monteringene. Begge deler skal være helt tette når gassgrillen er i bruk.

Adapterslange og regulatorsett som passer til Spirit-, Genesis- og Summit-serien. Foto: Weber

– Du skal sjekke slangen og gassfordeler like grundig som du sjekker vannrørene på hytta. Dersom det er de minste tegn til at noe er galt, så skifter man fortløpende ut, sier Jensen med tydelig stemme før han fortsetter:

– Noen steder sør i Europa er det pålagt å skifte slange årlig, men det er ikke tilfelle her i Norden. Kvaliteten på slanger er som oftest meget gode, men både sollys og kulde kan påvirke levetiden. Det er derfor svært viktig at du sjekker slangen grundig for sprekker eller at den ikke er løs to ganger i året.

(Saken fortsetter under)

Grillrist med innsats som passer til gassgriller, bygget for grillene i Spirit 300-serien. Foto: Weber

For å sjekke slangen for sprekker og andre defekter, kan du helt enkelt bøye på den. Det er samtidig anbefalt at du benytter deg av den såkalte «slangetesten» som går ut på å sjekke slangen for lekkasje ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen, vil det danne seg såpebobler dersom det er lekkasje.

Sjekk gassfordeleren

Når du skal ta en grundig sjekk av gassfordeleren, skal du først åpne gasstilførselen. Plasser grillen på et godt ventilert sted, åpne lokket og tenn gassen. Deretter lukter du deg frem for å finne ut om det eventuelt er kommet lekkasjer på gassfordeleren.

– Dersom man kjenner lukten av gass mens man er i gang med å grille, så må du stoppe opp med en gang og gjøre en grundig sjekk, forteller Jensen.

Også her kan du benytte deg av det samme såpevann-trikset som du gjorde på slangen. Da smører du såpevann rundt tilkoblingen mellom slangen og ventilene. Dersom det dannes bobler, så må du skifte ut manifolden.